Strange Houses : le retour du phénomène du thriller japonais

S’agit-il d’une chambre secrète destinée à un enfant ? D’un passage reliant mystérieusement la maison au garage ? Et surtout, que sait-on vraiment de l’ancien propriétaire, brusquement volatilisé ? Ce que les deux hommes vont mettre au jour dépasse tout ce qu’ils pouvaient imaginer.

Strange Houses reprend le principe qui a fait le succès de Strange Pictures : une enquête visuelle où le lecteur doit décrypter les indices, cette fois disséminés dans les plans d’habitations inquiétantes. L’intrigue, pleine de rebondissements, entraîne le lecteur sur les traces d’un culte oublié.

Les éditions du Seuil nous en proposent un aperçu en avant-première :

Uketsu, véritable phénomène littéraire au Japon, s’est imposé comme la figure de proue de la nouvelle vague du thriller et de l’horreur. Chacun de ses trois précédents romans s’est hissé en tête des ventes à leur sortie, confirmant son statut d’auteur incontournable.

Par Ugo Loumé

