Quelle composition pour la Commission nationale “culture-handicap” ?

Un arrêté du 26 août dernier, pris par la ministre de la Culture, fait état de la composition de la commission nationale « culture-handicap », pour les associations représentatives des personnes en situation de handicap, les experts de l'accès à la culture et les représentants du ministère de la Culture.

La composition est la suivante :

Au titre des représentants des neuf associations suivantes

APF-France handicap

Pascale Ribes, titulaire ;

Alain Rochon, suppléant ;

Association des personnes adultes et jeunes handicapées, APAJH

Jean-Louis Garcia, titulaire ;

Christiane Pallez, suppléante ;

Association des personnes de petite taille, APPT

Violette Viannay, titulaire ;

Alexis Dajean, suppléant ;

Autisme France

Danièle Langloys, titulaire ;

Marc Jaouen, suppléant ;

Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, CFPSAA

Bruno Gendron, titulaire ;

Bernadette Pilloy, suppléante ;

Groupement pour l'insertion des handicapés physiques, GIHP

Audrey Vevert Guilmet, titulaire ;

Jean-Benoît Le Tacon, suppléant ;

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, UNAFAM

Dominique Leconte, titulaire ;

Jean-François Giovanetti, suppléant ;

Union des associations nationales pour l'inclusion des malentendants et des sourds, UNANIMES

Cédric Lorant, titulaire ;

Céline Ducret, suppléante ;

Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, UNAPEI

Christine Girardier Blandinières, titulaire ;

Alain Dupre, suppléant ;

Au titre des experts de l'accès à la culture

Pascal Parsat, expert handicap-diversité-inclusivité, Audiens ;

Daniel Zielenski, délégué ministériel à la francophonie auprès du ministère des sports ;

Lise Lendais, responsable des partenariats culturels et théâtre, Le Papotin ;

Au titre des représentants du ministère de la Culture

Luc Allaire, secrétaire général du ministère de la Culture ;

Isabelle Chardonnier, directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est ;

Au titre des représentants du ministère chargé du handicap

Arnaud Flanquart, sous-directeur de l'autonomie ;

Joris Jonon, haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Par Antoine Oury