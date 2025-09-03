La taxe Trump fait sa première victime : l’édition britannique

À Londres, le secteur éditorial est secoué par la dernière mesure prise par le gouvernement Trump. Le vendredi 29 août, le président des États-Unis a signé un « décret historique » instaurant une nouvelle série de droits de douane visant, selon ses mots, les « pays du monde entier ».

Désormais, une taxe de 10 % est imposée sur les produits venant du Royaume-Uni, et c’en est fini de l’exemption douanière dite « de minimis », qui permettait d’expédier des colis de moins de 800 dollars sans taxation. Selon la Fédération des petites entreprises, cette modification entraînera une hausse des coûts et compliquera la situation des TPE britanniques face aux grandes marques, précise la BBC.

Un coup de massue pour les éditeurs outre-Manche, dont une grande partie de la production est exportée vers les États-Unis. « Cela a créé une situation chaotique pour tous ceux qui dépendent des expéditions internationales », écrivait Korero Press, maison d’édition londonienne de livres d’art, dans un message adressé à ses clients, rapporte The Bookseller.

« Les montants sont imprévisibles »

Pour le moment, ses envois vers les États-Unis sont interrompus, la principale méthode d’expédition étant bloquée — Royal Mail ayant « suspendu tous les services vers les États-Unis jusqu’à ce qu’ils puissent construire un nouveau système pour gérer ces taxes ».

À la BBC, l’entreprise précise collaborer avec les autorités américaines ainsi que ses partenaires internationaux afin que ses services soient conformes aux nouvelles exigences dès leur entrée en vigueur, vendredi. Comme eux, plusieurs services postaux à travers le monde ont également suspendu certaines livraisons en raison du flou entourant ces nouvelles règles.

« Les montants sont imprévisibles, varient selon le produit et l’État de destination, et plongent tout le secteur dans la confusion », poursuit l’éditeur. Il avertit : « lorsque Royal Mail reprendra ses activités, il proposera uniquement un service dans le cadre duquel nous (l’expéditeur) serons facturés par le gouvernement américain 30 jours après la livraison pour des droits et taxes inconnus ».

Chez le distributeur Gardners, on a réagi plus vite. Selon le magazine britannique, ces derniers facturent désormais un supplément de 2,65 £ par colis expédié aux États-Unis. Un porte-parole ajoute : « [...] Nous avons mis en place une solution pour maintenir les expéditions. Cela implique des frais additionnels, mais ils restent raisonnables. Nous faisons tout pour limiter les conséquences pour nos clients. Malgré les difficultés, nous restons engagés à assurer un service fiable pour ceux qui expédient des livres aux États-Unis. »

Des droits de douane illégaux ?

Mais les taxes pourraient bien n’être que passagères. Quelques jours plus tôt, le Président avait invoqué la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA), affirmant que les déficits commerciaux représentaient une « urgence nationale ». Mais une cour d’appel en a jugé autrement.

Le vendredi 29 août, la cour d’appel fédérale américaine (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in Washington, D.C.) a confirmé un jugement de première instance concluant qu’une partie des droits de douane imposés par Donald Trump l’avaient été illégalement.

Le texte de la décision précise que « la loi confère au président des pouvoirs importants pour prendre un certain nombre de mesures en réponse à une situation d’urgence nationale déclarée, mais aucune de ces mesures n’inclut explicitement le pouvoir d’imposer des droits de douane et autres taxes ». Les juges ont toutefois décidé de maintenir ces droits de douane jusqu’à la mi-octobre.

Sur son réseau social Truth Social, le principal intéressé a immédiatement réagi en déclarant que « Tous les droits de douane sont encore en vigueur ! » Il assure que « si elle était maintenue, cette décision détruirait littéralement les États-Unis. » Le président américain, qui qualifie la décision d’« incorrecte » et rend responsable une « cour d’appel hautement politisée », a annoncé son intention de porter l’affaire devant la Cour suprême, dont il a consolidé la majorité conservatrice lors de son premier mandat.

Et en France ?

Dans l'hexagone, l'incertitude règne. Dimanche 27 juillet, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé la signature d'un accord sur les droits de douane et le commerce avec les États-Unis.

« Nous sommes convenus d'un taux unique de droits de douane à 15 % pour la grande majorité des exportations de l'UE. Ce taux s'applique dans la plupart des secteurs, y compris l'automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques », a-t-elle détaillé, sans mentionner les biens culturels, comme les livres.

De même, les documents évoqués par les signataires, notamment la liste des produits exemptés de droits de douane, n'ont pas encore été publiés, laissant planer le doute. A priori, les livres devraient échapper aux droits de douane, dont ils ont généralement été protégés.

Crédits image : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com