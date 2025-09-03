Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection

Qui succédera à Kamel Daoud, lauréat 2024 avec son roman Houris (Gallimard) ? L’Académie Goncourt a dévoilé ce mercredi 3 septembre la première sélection de quinze titres en lice pour le plus prestigieux prix littéraire français, assorti d’un chèque symbolique de 10 €. Le nom du prochain lauréat sera proclamé le 4 novembre 2025, comme le veut la tradition, en direct du Restaurant Drouant à Paris.
Le 03/09/2025 à 14:14 par Hocine Bouhadjera
Cette liste sera resserrée une première fois à huit ouvrages le 7 d’octobre prochain, puis à quatre finalistes le 28 du même mois. Le lauréat du Prix Goncourt sera désigné début novembre, à l’issue du dernier vote.
Les quinze romans retenus en 2025 :
Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard
Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L
David Deneufgermain, L'adieu au visage, Marchialy
David Diop, Où s'adosse le ciel, Julliard
Ghislaine Dunant, Un amour infini, Albin Michel
Paul Gasnier, La collision, Gallimard
Yanick Lahens, Passagères de nuit, Sabine Wespieser
Caroline Lamarche, Le bel obscur, Seuil
Hélène Laurain, Tambora, Verdier
Charif Majdalani, Le nom des rois, Stock
Laurent Mauvignier, La maison vide, Minuit,
Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont
Guillaume Poix, Perpétuité, Verticales
Maria Pourchet, Tressaillir, Stock
David Thomas, Un frère, L’Olivier
L’Académie Goncourt, présidée par Philippe Claudel depuis mai 2024 (successeur de Didier Decoin), rassemble Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens (secrétaire générale), Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor (vice-présidente), ainsi que Christine Angot, élue en mars 2024 après le retrait de Patrick Rambaud pour raisons de santé en février. Paule Constant, désormais membre honoraire, a quitté ses fonctions actives en raison de la limite d’âge.
Les membres du jury doivent, s’ils signent une chronique littéraire dans un média, s’abstenir de commenter les œuvres sélectionnées pour ne pas influencer le jugement critique ni brouiller les pronostics.
L’édition 2024 du Prix Goncourt s’est rapidement retrouvée au cœur d’une vive polémique. Quelques jours après l’annonce du prix, des accusations ont émergé en Algérie, venant ternir l’éclat du sacre.
Déjà visé par une plainte en Algérie, l’écrivain Kamel Daoud, lauréat du Prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), a également fait l’objet d’une procédure en France pour « atteinte à la vie privée ». L’Algérienne Saâda Arbane affirme s’être reconnue dans le personnage d’Aube et accuse l’auteur d’avoir utilisé son histoire sans son accord, par l’intermédiaire de son épouse et psychiatre, Aicha Dehdouh, ce qui constituerait une violation du secret médical.
Les avocats de la plaignante ont dénoncé un « abus de confiance » et un « pillage », tandis que l'auteur rejette fermement les accusations, parlant de « procès médiatique » et niant tout lien entre son roman et l’histoire de Saâda Arbane.
Cependant, une enquête de Mediapart mettait en avant plusieurs éléments troublants : le manuscrit original de Houris portait le titre Joie (traduction possible du prénom Saâda), et la dédicace mentionnait « une femme extraordinaire, la véritable héroïne de cette histoire ». Une autre dédicace adressée à Arbane évoquait « les femmes courageuses qui sauvent notre pays ». Ni Kamel Daoud ni Gallimard n’ont souhaité commenter ces nouvelles révélations.
L’élection du président du jury, en janvier 2023, s’était déroulée dans un climat tendu et avait mis en évidence de profondes fractures internes. La désignation des finalistes à Beyrouth avait également accentué ces divisions : plusieurs membres de l’Académie avaient refusé de se rendre sur place, en réaction aux propos polémiques du ministre libanais de la Culture, Mohammad Mourtada, visant certains auteurs français accusés de soutenir des projets sionistes.
Quant à l’édition 2022, le choix de la lauréate avait nécessité pas moins de 14 tours de scrutin, tant la compétition fut serrée face à Giuliano Da Empoli, alors récompensé du Grand Prix de l’Académie française la même année. La décision finale était revenue à Didier Decoin, dont le vote déterminant avait permis de départager les deux candidats.
Si le Prix Goncourt n’offre pas de dotation financière, il garantit en revanche un retentissement commercial considérable. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (2021) a dépassé les 550.000 exemplaires vendus, tandis que L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, publié chez Gallimard, a franchi la barre du 1,5 million d’exemplaires écoulés en format poche.
En 2022, Vivre vite de Brigitte Giraud s’était vendu à plus de 300.000 exemplaires (tous formats confondus). En 2023, Jean-Baptiste Andrea, avec Veiller sur elle, a atteint plus de 760.000 ventes, tous formats confondus, selon Edistat, tandis que Houris s'est écoulé à plus de 400.000 exemplaires.
