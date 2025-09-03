Le Pass Culture allemand au bord de l'extinction

Sale temps pour les Pass Culture. En France, le dispositif a été considérablement revu et diminué : depuis mars 2025, les jeunes de 18 ans, qui bénéficiaient jusque-là de 300 € dès cet anniversaire, ne reçoivent désormais plus que 150 € — une somme qui peut toutefois être portée à 200 €, voire 250 €, dans certains cas bien précis.

En Allemagne, le KulturPass pourrait connaitre un sort plus radical encore, avec une suppression pure et simple. Mis en place à partir de 2023, porté par la déléguée du gouvernement fédéral pour la Culture et les Médias Claudia Roth, il avait peiné à convaincre outre-Rhin, avec un début assez timide et un enthousiasme mesuré des jeunes bénéficiaires.

Néanmoins, la ministre d'État à la Culture, mais aussi les acteurs culturels, et en particulier ceux du livre, défendaient vigoureusement le dispositif, malgré les critiques et remises en cause.

La situation serait toutefois critique, désormais : Wolfram Weimer, qui a succédé à Roth en mai 2025, n'est pas autant attaché au KulturPass, et doit par ailleurs répondre aux observations de l'Autorité fédérale de supervision financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), organisme de régulation financière.

Cette dernière estime que le financement de la culture relève des compétences des Länder, et non de l'État fédéral : le KulturPass serait donc contraire à la Constitution, selon l'autorité. « Nous prenons en compte l'analyse de l'Autorité fédérale de supervision financière avec sérieux », a souligné Wolfram Weimer, cité par la radio Deutschlandfunk Kultur.

L'avenir du Pass Culture germanique était d'ores et déjà mal engagé : son budget avait été réduit à néant par le précédent gouvernement fédéral, et le nouveau ne semble donc pas enclin à changer de direction. Wolfram Weimer a exprimé quelques critiques sur l'efficacité du KulturPass et sa capacité à toucher tous les publics — qui rappellent celles adressées au Pass Culture en France : il assure que les publics situés en zones rurales, ou « défavorisés socialement » ont moins recours au crédit proposé que d'autres, nés et élevés dans des milieux où les pratiques culturelles sont déjà installées.

Une « grave erreur »

Les acteurs culturels allemands, pour leur part, critiquent vertement cet abandon du dispositif, arguant que les politiques culturelles de l'État fédéral ont toujours été soupçonnées d'être inconstitutionnelles — sans que personne ne les conteste pour autant.

À LIRE - Pass Culture : dernier grand bilan avant la réduction des crédits

« La suppression du KulturPass serait une grave erreur et un mauvais signal pour la culture et l'éducation en Allemagne. Il n'existe aucun motif constitutionnel valable justifiant sa suppression. Le KulturPass s'est révélé être un outil efficace pour ouvrir les jeunes à la culture, de manière accessible. Il serait regrettable pour notre société que des dispositions éducatives et culturelles efficaces soient abandonnées alors que la situation générale ne cesse de se détériorer », déplore Karin Schmidt-Friderichs, éditrice et présidente du conseil d'administration du Börsenverein, la Fédération des éditeurs et des libraires allemands.

En juillet, l'organisation allemande s'était réjouie d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,8 % en 2024 et de « l'engouement des jeunes âgés de 16 à 29 ans pour les livres, un public auquel l'industrie propose des offres attrayantes et bien ciblées », comme l'assurait Schmidt-Friderichs. Elle appelait alors de ses vœux le maintien du KulturPass, considéré comme un chemin efficace vers la lecture et le livre.

Photographie : « Découvre ton KulturPass », une des images de la campagne de la Délégation du gouvernement fédéral pour la Culture et les Médias

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com