Le Pass Culture allemand au bord de l'extinction

En Allemagne, le KulturPass ne devrait pas passer l'hiver. Mis en place au mois de juin 2023, le dispositif culturel, semblable au Pass Culture français, proposait 200 € de crédits aux jeunes de 18 ans. L'accueil avait été plutôt mesuré et, malgré le vif soutien des acteurs du livre outre-Rhin, le sort du KulturPass semble scellé.
Le 03/09/2025 à 12:06 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
03/09/2025 à 12:06
0
Commentaires
0
Partages
Sale temps pour les Pass Culture. En France, le dispositif a été considérablement revu et diminué : depuis mars 2025, les jeunes de 18 ans, qui bénéficiaient jusque-là de 300 € dès cet anniversaire, ne reçoivent désormais plus que 150 € — une somme qui peut toutefois être portée à 200 €, voire 250 €, dans certains cas bien précis.
En Allemagne, le KulturPass pourrait connaitre un sort plus radical encore, avec une suppression pure et simple. Mis en place à partir de 2023, porté par la déléguée du gouvernement fédéral pour la Culture et les Médias Claudia Roth, il avait peiné à convaincre outre-Rhin, avec un début assez timide et un enthousiasme mesuré des jeunes bénéficiaires.
Néanmoins, la ministre d'État à la Culture, mais aussi les acteurs culturels, et en particulier ceux du livre, défendaient vigoureusement le dispositif, malgré les critiques et remises en cause.
La situation serait toutefois critique, désormais : Wolfram Weimer, qui a succédé à Roth en mai 2025, n'est pas autant attaché au KulturPass, et doit par ailleurs répondre aux observations de l'Autorité fédérale de supervision financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), organisme de régulation financière.
Cette dernière estime que le financement de la culture relève des compétences des Länder, et non de l'État fédéral : le KulturPass serait donc contraire à la Constitution, selon l'autorité. « Nous prenons en compte l'analyse de l'Autorité fédérale de supervision financière avec sérieux », a souligné Wolfram Weimer, cité par la radio Deutschlandfunk Kultur.
L'avenir du Pass Culture germanique était d'ores et déjà mal engagé : son budget avait été réduit à néant par le précédent gouvernement fédéral, et le nouveau ne semble donc pas enclin à changer de direction. Wolfram Weimer a exprimé quelques critiques sur l'efficacité du KulturPass et sa capacité à toucher tous les publics — qui rappellent celles adressées au Pass Culture en France : il assure que les publics situés en zones rurales, ou « défavorisés socialement » ont moins recours au crédit proposé que d'autres, nés et élevés dans des milieux où les pratiques culturelles sont déjà installées.
Les acteurs culturels allemands, pour leur part, critiquent vertement cet abandon du dispositif, arguant que les politiques culturelles de l'État fédéral ont toujours été soupçonnées d'être inconstitutionnelles — sans que personne ne les conteste pour autant.
À LIRE - Pass Culture : dernier grand bilan avant la réduction des crédits
« La suppression du KulturPass serait une grave erreur et un mauvais signal pour la culture et l'éducation en Allemagne. Il n'existe aucun motif constitutionnel valable justifiant sa suppression. Le KulturPass s'est révélé être un outil efficace pour ouvrir les jeunes à la culture, de manière accessible. Il serait regrettable pour notre société que des dispositions éducatives et culturelles efficaces soient abandonnées alors que la situation générale ne cesse de se détériorer », déplore Karin Schmidt-Friderichs, éditrice et présidente du conseil d'administration du Börsenverein, la Fédération des éditeurs et des libraires allemands.
En juillet, l'organisation allemande s'était réjouie d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,8 % en 2024 et de « l'engouement des jeunes âgés de 16 à 29 ans pour les livres, un public auquel l'industrie propose des offres attrayantes et bien ciblées », comme l'assurait Schmidt-Friderichs. Elle appelait alors de ses vœux le maintien du KulturPass, considéré comme un chemin efficace vers la lecture et le livre.
Photographie : « Découvre ton KulturPass », une des images de la campagne de la Délégation du gouvernement fédéral pour la Culture et les Médias
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Après cinq années marquées par une intense période de bouleversements pour Simon & Schuster, son directeur général Jonathan Karp a annoncé ce mardi 2 septembre qu’il se retirait de la tête de la maison d’édition américaine. Âgé de 61 ans, il continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination d’un successeur par le conseil d’administration, qui a mandaté le cabinet Spencer Stuart pour mener la recherche.
02/09/2025, 16:50
Depuis quelques jours, l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, icône de la littérature contemporaine, réagit avec ironie à la polémique qui fait rage autour de l’exclusion – plus ou moins assumée – de certains ouvrages des bibliothèques scolaires de l’Alberta. S’appuyant sur un humour grinçant, l’autrice réaffirme sa posture engagée face à des mesures jugées inquiétantes pour la liberté littéraire.
02/09/2025, 14:28
Début juillet, Emmanuel Macron confirmait le prêt, entre septembre 2026 et juin 2027, de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, pour une exposition au sein du British Museum de Londres. Voulue depuis longtemps par le président de la République, l'opération n'est pas sans risques, comme le soulignent des expertises et une pétition, laquelle réunit plus de 60.000 signatures.
01/09/2025, 13:33
On croyait avoir tout vu en matière de promotion littéraire insolite : des clubs de lecture au fin fond de l’Antarctique, des librairies flottantes sur le Nil, ou encore ces marathons de lecture d’Homère retransmis en direct à la télévision grecque. Et pourtant, l’Australie a récemment offert une image qui a fait le tour du monde : celle de Bob Katter, député fédéral excentrique et octogénaire, installé dans un aéroport, plongé dans la lecture… de son propre livre.
30/08/2025, 19:23
L’histoire, malgré elle, se pare aujourd’hui d’une tonalité presque littéraire : un album relié en cuir, ostensiblement offert à Jeffrey Epstein pour ses cinquante ans en 2003, pourrait bientôt quitter l’ombre. Récemment visé par une convocation du Congrès, ce recueil promet de dévoiler des messages intimes — voire provocants — d’hommes et femmes puissants, dont la publication ravive le débat sur l’étendue du cercle social d’Epstein.
30/08/2025, 19:00
Dans un paysage éditorial marqué par l’incertitude depuis plusieurs années, le rapport annuel StatShot, publié le 26 août par l’Association of American Publishers (AAP), révèle un redressement notable : l’industrie américaine du livre affiche pour 2024 des revenus estimés à 32,5 milliards de dollars, soit une progression de 4,1 % par rapport à 2023 (31,3 milliards).
30/08/2025, 10:14
Le vendredi 29 août 2025, une cour d’appel fédérale américaine a jugé que la majorité des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, affirmant que le recours à l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ne donnait pas à lui seul au président le pouvoir de fixer des tarifs douaniers — une prérogative réservée au Congrès.
30/08/2025, 07:49
Depuis le début du conflit en Ukraine, l’ampleur de la destruction du patrimoine culturel, y compris les livres, est devenue un indicateur inquiétant de la guerre qui déchire la région. Les récentes frappes russes sur la bibliothèque de l’Université d’État de Sumy, en Ukraine, avec la perte de plus de 60.000 livres, révèlent une autre facette du conflit : celle de l’effacement de la mémoire collective.
26/08/2025, 13:20
Depuis le début des années 2000, un phénomène inquiétant se profile aux États-Unis : la lecture pour le plaisir semble être en déclin. D’après une étude menée par l’Université College London et l’Université de Floride, la part d’Américains qui lisent pour le simple plaisir a chuté de 40 % entre 2003 et 2023.
26/08/2025, 13:07
Dans un monde où la diplomatie culturelle prend de plus en plus d'ampleur, la Chine utilise la littérature comme un outil stratégique de soft power. À travers des dons d’ouvrages comme Xi Jinping: The Governance of China, traduits en plusieurs langues, le pays cherche à diffuser sa vision politique et à renforcer son image internationale.
26/08/2025, 13:06
Le 1er janvier 2026, la Bulgarie adoptera officiellement l’euro. Une échéance historique, saluée à Bruxelles comme un accomplissement politique et économique majeur, mais qui suscite à Sofia une série de questions bien plus concrètes. Pour le marché du livre, fragile mais tenace, l’arrivée de la monnaie unique cristallise un mélange d’espoirs et d’inquiétudes.
24/08/2025, 22:54
Ce 8 août 2025, un point de bascule s’est dessiné dans la trajectoire déjà houleuse de Dmitri Lvovich Bykov (aussi connu sous le pseudonyme Zilbertrud) : par un jugement du tribunal du district Tcheriomouchkinski de Moscou, l’écrivain a été formellement mis en état d’arrestation par contumace, dans le cadre d’un dossier pénal très lourd.
23/08/2025, 10:01
Aux États-Unis, les établissements publics sont devenus des champs de bataille idéologique. Dans l'État de l’Oregon, un assistant social a attaqué en justice l’institution qui l’emploie, après avoir été sanctionné pour avoir exposé à la fenêtre de son bureau des ouvrages sur l’identité, jugés conservateurs. Selon ses supérieurs, ces livres défendaient « une vision binaire du genre » et « instauraient un climat d’exclusion », en contradiction avec la politique anti-discrimination.
22/08/2025, 16:20
Vous souvenez-vous de Kamal Harris ? Non ? Vous n'avez pas de coeur... Celle qui mena la campagne présidentielle américaine pour le camp démocrate et perdit face à Donald Trump se lance dans une grande tournée... littéraire. Un récit personnel, qui suscite quelques moqueries : on n'avait jamais vu quelqu’un fêter une défaite ainsi.
22/08/2025, 11:17
En 20 ans, entre 2003 et 2023, la pratique de la lecture en tant que loisir par la population américaine a diminué d'environ 3 % par an, selon une étude publiée ce mercredi 20 août dans la revue iScience. Si le déclin s'observe depuis les années 1940, des chercheuses craignent une contraction des moments de temps libre qui serait plus contemporaine.
21/08/2025, 16:22
Le Danemark détient un triste record : celui du taux de TVA le plus élevé sur les livres en Europe. À 25 %, il se situe à contre-courant des autres pays membres de l’Union européenne, qui ont choisi la gratuité ou une réduction de la taxe sur la littérature. Ce constat a suscité une vive réaction dans les milieux culturels et politiques, qui se mobilisent aujourd’hui pour faire évoluer la situation.
20/08/2025, 17:52
Saint-Pétersbourg, printemps 2025. Dans la Perspective Liteïny, les lecteurs connaissent depuis près d’un siècle un lieu singulier : la librairie Podpisnyé Izdaniya. Longtemps considérée comme un refuge intellectuel, elle fut au coeur d’un feuilleton judiciaire où littérature et lois répressives se heurtent frontalement.
20/08/2025, 15:03
Dans le tumulte des cafés ultra-connectés et des batailles de prix, Starbucks a décidé de sortir des sentiers battus. Oubliez la file d’attente ou la pression d’acheter un café pour rester. Cette fois, la firme de Seattle offre un petit miracle : des espaces d’étude gratuits, sans réservation ni obligation d’achat, et même sans limite de temps !
20/08/2025, 14:25
On sait depuis longtemps que survivre à un accident vasculaire cérébral (AVC) peut rendre la lecture laborieuse. Mais pourquoi, précisément ? Une équipe de Georgetown University signe aujourd’hui une percée cognitive majeure : certaines personnes frappées par un AVC ne semblent plus pouvoir utiliser le sens des mots pour les reconnaître — une perte subtile, mais lourde de conséquences.
20/08/2025, 10:29
Au premier regard, l’édition allemande affiche une richesse foisonnante. On recense environ 3 000 maisons d’édition à travers le pays – un chiffre impressionnant qui inclut filiales et labels éditoriaux. Pourtant, derrière cette abondance apparente se cache une réalité nettement plus fragile.
19/08/2025, 08:00
Aux États-Unis, les sensitivity readers — « démineurs éditoriaux » en français — continuent d'alimenter des débats. Sollicités par les maisons d’édition pour traquer stéréotypes et clichés, ces relecteurs sont parfois considérés comme des censeurs de la création littéraire, les représentants d'une « cancel culture » (« culture de l'effacement ») à l'œuvre. C’est du moins la thèse défendue par l’écrivain Adam Szetela dans son essai That Book Is Dangerous !.
18/08/2025, 16:40
Depuis octobre 2023, la guerre en Gaza a pris des dimensions insoutenables. Les bombardements se sont succédé, l’accès aux aides humanitaires a été de plus en plus restreint, et l’éducation – et la vie même – des enfants sont devenues les premières victimes. Ce contexte tragique a donné lieu à des initiatives marquantes, comme la lecture ininterrompue des noms des enfants palestiniens victimes, organisée en Italie. Cette action symbolique, loin de se limiter à un geste local, devient un miroir tendu à l’Europe sur la réalité des chiffres, mais surtout des vies.
18/08/2025, 07:00
Le Tennessee avait l’ambition — ou le culot — de débarrasser ses rayonnages scolaires des ouvrages LGBTQ+. Le tableau ? Une tentative de censure grotesque, appliquée avec la délicatesse d’un mammouth dans un magasin de porcelaine. Derrière les procédures rigides, un échec magistral, une logique absurde, et, finalement, une forme de revanche indirecte : l’attention — et la sympathie — ramassée par ceux qu’on voulait réduire au silence.
16/08/2025, 12:20
San Antonio (dépêche culturelle) – « Better late than never », comme diraient les Anglo-saxons… L’anecdote est aussi charmante qu’insolite : un livre emprunté à la San Antonio Public Library en juillet 1943 a refait surface en juin 2025, soit 82 ans après son prêt.
16/08/2025, 09:08
C’est une scène qui fait vaciller les certitudes. En Floride, les rayons vides des bibliothèques scolaires, vidés par milliers sous l’effet d’une loi restrictive, ne sont plus forcément voués à le rester. Le juge fédéral Carlos Mendoza, selon l’Associated Press, a invalidé les parties essentielles d’une loi de 2023 qui permettait aux parents de faire retirer des livres pour “contenu sexuel” — sans nuance, sans discernement — et qui avait généré une purge littéraire massive dans les écoles publiques
15/08/2025, 17:39
Faut-il revenir aux gestes simples pour apprendre à lire ? Une étude menée auprès de plus d’un millier d’enfants de trois à six ans montre qu’écrire son prénom, repérer des lettres ou jouer avec leurs sons reste plus efficace que les jeux éducatifs, dont l’effet demeure modeste, même en complément.
13/08/2025, 16:24
L'Associated Press, agence de presse américaine fondée par six journaux new-yorkais au mitan du XIXe siècle, ne publiera plus de critiques d'ouvrages parus, dès le 1er septembre prochain. Le message diffusé en interne évoque « des audiences relativement faibles ».
13/08/2025, 10:48
La Bibliothèque du Congrès, plus ancienne bibliothèque fédérale des États-Unis, assume des missions patrimoniales cruciales pour le pays. Aussi, quand un site très officiel dont elle assure la gestion efface une partie de la Constitution américaine, l'émoi est considérable : l'incident découlerait d'un problème informatique, promet l'institution...
11/08/2025, 12:37
Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith et Hanif Kureishi, appellent à un boycott complet d’Israël jusqu’à ce que la population « soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux ».
11/08/2025, 12:08
Un roman peut-il changer le monde ? La question peut sembler naïve, mais de plus en plus d’auteurs de fiction climatique en font leur credo. Voici une nouvelle étape de notre dossier sur la CliFi, la fiction climatique : engagement et pouvoir des histoires.
11/08/2025, 10:11
Le futur doit-il forcément être sombre ? Face à la déferlante de récits dystopiques dépeignant un monde post-apocalyptique ravagé par le climat, certains auteurs ont choisi de renverser la perspective. C’est ainsi qu’est né le courant Solarpunk, un mouvement artistique et littéraire qui propose des univers futurs harmonieux, écologiques et inclusifs.
10/08/2025, 09:35
Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.
08/08/2025, 13:49
L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024.
08/08/2025, 12:02
L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.
08/08/2025, 10:52
Une ombre plane sur les rayonnages des librairies de Srinagar, capitale du Cachemire, et dans la vallée. Les autorités indiennes ont récemment imposé l’interdiction de 25 ouvrages, y compris ceux d'Arundhati Roy, Prix Booker 1997, les accusant de véhiculer de « fausses histoires ». Et plus grave peut-être, d'encourager le « sécessionnisme », dans une région à majorité musulmane et hautement disputée.
08/08/2025, 09:35
Aux États-Unis, le monde des comics – ces bandes dessinées souvent peuplées de super-héros en cape – n’est pas resté totalement imperméable aux enjeux climatiques. Certes, longtemps, le sujet est resté en arrière-plan ou traité de manière allégorique.
07/08/2025, 08:47
Autres articles de la rubrique Métiers
Par un communiqué de presse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confirmé la « convergence » de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) et du Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES).
03/09/2025, 10:46
Sur proposition de Rachida Dati, ministre de la Culture, et de Philippe Baptiste, ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Président de la République a nommé Anne-Solène Rolland à la direction générale de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2025 pour une durée de trois ans.
03/09/2025, 10:24
La direction par intérim assurée par Carole Spada ne durera finalement qu'un mois. À compter du 1er octobre 2025, Edward de Lumley prendra en effet la direction de la Direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France, indique un arrêté de la ministre de la Culture.
03/09/2025, 09:01
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
Initialement prépubliée dans les pages du journal Tintin entre le 23 décembre 1954 et le 22 février 1956, la version originale de L’Affaire Tournesol paraîtra le 29 octobre 2025 pour la première fois en album dans une édition exceptionnelle, chez Casterman. Véritable chef-d’œuvre du neuvième art, cette aventure haletante, placée sous le signe de l’espionnage, se déroule au cœur des tensions entre la Syldavie et la Bordurie. Hergé y déploie avec brio toute la richesse de son art narratif et la finesse de son trait.
02/09/2025, 17:48
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
Dix ans en tête du documentaire jeunesse : l’éditeur Milan, filiale du groupe Bayard, consolide sa position dominante sur ce segment très disputé. À la rentrée, il élargit ses formats et investit de nouveaux espaces, notamment numériques, tout en réaffirmant ses choix éditoriaux portés sur le réel et l’accompagnement des plus jeunes lecteurs.
02/09/2025, 14:47
Le 29 août 2025 est paru en librairie le tome 56 de Léonard, intitulé Éclair de génie, signé Turk et Zidrou. Cette parution marque les 50 ans de la série, créée en 1975 par Turk et Bob de Groot dans les pages d’Achille Talon Magazine sous l’impulsion de Michel Greg. Avec ce nouvel album, Léonard rejoint le cercle restreint des héros de bande dessinée ayant franchi le cap du demi-siècle sans interruption de publication.
02/09/2025, 12:39
Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
02/09/2025, 12:15
François Bachelot et Barbara Astruc lancent chez Les Nouveaux Éditeurs Point Nemo, une nouvelle maison de culture générale pensée comme un espace d’exploration intellectuelle et de débat d’idées. Leur ambition est d'offrir « des points de vue inattendus, des approches décalées, des itinéraires atypiques » sur les savoirs et les savoir-faire, avec un catalogue allant des sciences aux sciences humaines, en passant par les sujets de société et la vie pratique.
02/09/2025, 11:09
Par un avis de vacance, le ministère de la Culture annonce le départ prochain de Michel Roussel, actuel directeur de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Il quittera ses fonctions en janvier 2026, après deux mandats.
02/09/2025, 10:06
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
Dans un courrier communiqué à ActuaLitté, Colette Lambrichs, dirigeante des Éditions Canoë, reprendra la maison Exils. Elle évoque l'état de santé de Philippe Thureau-Dangin, directeur et fondateur d’Exils, atteint d’une maladie auto-immune, et qui, de ce fait, lui confie la gestion de sa maison.
01/09/2025, 17:50
Basée à Paris, La Racine des Mots est une maison d’édition indépendante dont les premiers titres paraîtront en septembre 2025. Romans, récits de vie et recueils poétiques ouvrent un catalogue organisé autour de trois axes : la transmission, l’engagement poétique et les parcours de transformation.
01/09/2025, 16:33
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Magistrat administratif, Emmanuelle Bensimon-Weiler est nommée directrice générale des services de la Comédie-Française, un poste qu'elle occupera à compter du 25 septembre prochain. Son CV compte un passage par le Centre national du livre, dont elle fut la directrice générale entre 2016 et 2022.
01/09/2025, 16:13
C’est une succession qui interviendra ce 3 septembre, au sein du groupe Editis. Sofia Bengana passera le flambeau des Presses de la Cité à Danaé Tourrand-Viciana, « et présidera aux destinées de la maison », apprend-on.
01/09/2025, 10:14
Pour l'instant, la recherche n'a visiblement pas porté ses fruits : Laurent Roturier a quitté ses fonctions de directeur régional de la direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France ce dimanche 31 août, sans successeur annoncé. En conséquence, Carole Spada, directrice régionale adjointe, assure l'intérim.
01/09/2025, 09:53
Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.
29/08/2025, 17:23
Alors que la rentrée 2025 occupe toutes les colonnes de l'actualité littéraire ces dernières semaines, les plus snobs d'entre nous se réjouissent de ne plus entendre parler de Freida McFadden et rêvent de voir sa Femme de ménage enfin virée du classement des meilleures ventes. Mais, germanopratins, ne criez pas victoire trop vite. Le règne de la reine des thrillers n'est pas prêt de se terminer.
29/08/2025, 16:28
Katy Fenech rejoint la direction commerciale du groupe Libella. Dotée d’une solide expérience dans le secteur du livre, elle aura pour mission de superviser l’équipe des représentants et de contribuer au développement des activités commerciales du groupe.
29/08/2025, 15:59
David-Georges Picard vient d'annoncer avoir été nommé au poste de Directeur général adjoint de la Bibliothèque Publique d'Information (Bpi). Il exercera ses fonctions aux côtés de Christine Carrier, Directrice générale de la Bpi, et Pascal Le Roy, Secrétaire général. Il succède à Annie Brigant, qui occupait ce poste depuis mai 2017.
29/08/2025, 15:50
Les éditions Quiero franchissent un nouveau cap en cette rentrée littéraire avec la création d’une collection entièrement dédiée à la fiction, Friction. Romans, récits, nouvelles, correspondances : cette ligne éditoriale a pour ambition de proposer des textes qui affrontent leur époque, dans sa beauté comme dans sa dureté, et qui interrogent le réel par la force de la littérature.
29/08/2025, 12:40
Longtemps cantonnés au rôle de diffuseurs de journaux, les points de vente Presse s’imposent aujourd’hui comme des lieux polyvalents où se croisent lecture, services de proximité et solutions pratiques. La distribution de cartes de paiement Mastercard prépayées illustre parfaitement cette évolution.
29/08/2025, 11:33
Les Éditions Zulma accueillent Agathe Le Faucheur en tant que nouvelle attachée de presse. Elle succède à Antonella Francini, qui a quitté la maison en juillet pour se consacrer à une nouvelle aventure professionnelle, renouant avec le journalisme en tant qu'indépendante.
28/08/2025, 16:17
Assassin ou pas ? Sur le cas Henri Girard, les versions se suivent et ne se ressemblent pas. Après les sorties contradictoires de La Serpe (prix Fémina 2017), de Philippe Jaenada, en 2017, qui affirmait l’innocence de l’auteur du Salaire de la peur, et de La Serpe Rouge, par Nan Aurousseau et Jean-François Miniac, qui prétendait le contraire, c’est sa propre fille, Catherine Girard, qui plaide aujourd’hui pour la thèse de la culpabilité de son père.
28/08/2025, 15:36
Le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, situé à l’est d’Alger, condamnait Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à une peine de cinq ans de prison. Un verdict confirmé le 1er juillet, par la Cour d’appel d’Alger. La fille de l’écrivain franco-algérien, Sabeha Sansal, prend désormais la parole, lançant un appel clair au président de la République, Emmanuel Macron, tout en exprimant un profond pessimisme quant à l’efficacité d’une pression accrue de la part de Paris...
28/08/2025, 12:38
Créée en 2009, la librairie Le Lieu Bleu, une institution du XIe arrondissement, était spécialisée dans la vente de livres d’occasion en boutique et sur Internet. À 67 ans, son fondateur, Bruno Bernier, avait décidé de passer la main. Ce dernier est finalement parti en retraite il y a peu, et l'enseigne a été reprise par Victor Guérin au printemps, qui l'a transformé en un des 13 Bibliovore de France.
27/08/2025, 18:03
Stéphane Bouquet s’est éteint dimanche 24 août 2025 à Paris, des suites d’un cancer du poumon, il avait 57 ans. Poète avant tout, mais aussi critique, scénariste, traducteur, acteur et danseur, il laisse derrière lui une œuvre éclectique et singulière, traversée par une question essentielle : le lien entre l’un et le multiple, le seul et le commun, l’identité et la possibilité du peuple.
27/08/2025, 17:37
Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025, 18:00
Le célèbre réalisateur Woody Allen publie, le 29 octobre prochain, son tout premier roman, Quelle mouche a piqué Baum ? (trad. Emmanuelle et Philippe Aronson), chez Stock. Alors que l’auteur livre un récit teinté de satire sociale sur le monde littéraire, sa participation au festival de Moscou et la polémique entourant les accusations d’agression sexuelle refont surface, menaçant de ternir un peu plus la sortie de son ouvrage dans l'hexagone...
26/08/2025, 17:36
Deux librairies ont ouvert en plein mois d'août. Une pure folie, dites-vous ? Les trois femmes à l'origine de ces projets ne sont pas de cet avis, et espèrent bien dynamiser la vie culturelle de leurs communes respectives. À Orléans, Céline Giroire fait le double-pari du marché de l'occasion avec sa boutique au nom évocateur, « Déjà Lus ». Plus au Sud, dans la belle ville de Cordes-sur-Ciel en Occitanie, Julie Canadas et Naomi Vincent accueillent lecteurs et lectrices sur la crête du Puech de Mordagne.
26/08/2025, 13:14
Les librairies, maisons d’édition et associations littéraires ont maintenant l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour alléger leur empreinte écologique. Grâce à trois dispositifs d’aide, entièrement financés, elles peuvent recevoir un soutien sur mesure : que ce soit pour un diagnostic, une formation ou l’élaboration d’une stratégie durable, tout est prévu pour les aider à se lancer dans la transition verte.
26/08/2025, 10:56
Lors de sa conférence de presse de rentrée, qui s'est tenue ce 25 août à 16h, François Bayrou a annoncé recourir à l’article 49.1 de la Constitution et solliciter un vote de confiance. Le Premier ministre entend défendre un budget 2026 prévoyant près de 44 milliards € d’économies, annoncé il y a près d'un mois. Ces mesures suscitent des inquiétudes, notamment dans le secteur culturel, déjà confronté à des coupes massives.
25/08/2025, 18:41
Un projet qui promet d'être terriblement mignon. À Remiremont, petite ville vosgienne de 7000 habitants, un lieu pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes. En octobre, une ancienne agence de voyages deviendra Pattes et Pages : un salon de thé, une librairie d’occasion, une galerie d’art, et au milieu… des chats à adopter.
25/08/2025, 15:23
Commenter cet article