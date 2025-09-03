Aux origines de Tristes tropiques : les Lévi-Strauss au Brésil

L’exposition présentée dans la galerie des Donateurs dévoile des documents et des objets inédits, extraits pour la plupart des archives remises par l’anthropologue en 2007 à la BnF. Depuis 2019, les notes et carnets de terrain des expéditions que Claude Lévi-Strauss avait menées entre 1935 et 1939 avec son épouse d’alors, la philosophe Dina Dreyfus, ont fait l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de programmes réunissant l’EHESS, l’ENS et la BnF, financés par l’Agence nationale de recherche.

L’un des objectifs de cette étude était de repérer les ponts existants entre les carnets de terrain et le texte de Tristes tropiques afin de mieux comprendre non seulement la genèse du livre, mais également les origines du structuralisme, courant crucial dans les sciences sociales de la deuxième moitié du XXe siècle, dont Lévi-Strauss sera l’un des pères fondateurs.

L’exposition rend accessibles les résultats auxquels sont parvenus les chercheurs, ainsi que certaines de leurs découvertes - en particulier, au travers des carnets de Dina, la place que la jeune femme a tenue auprès de son époux dans la préparation et le déroulé des expéditions. C’est l’itinéraire, tout autant géographique qu’intellectuel et intime du couple, qui est retracé à travers une centaine de pièces.

Claude et Dina, deux chemins intellectuels

La collaboration étroite du couple a donné naissance à une grande variété de documents : des carnets de terrain fourmillant d’informations notées sur le vif (listes de vocabulaire, schémas de parentés, mélodies, récits d’Indiens, descriptifs de leurs activités et coutumes, croquis de leurs habitats, ustensiles et objets du quotidien, dessins d’animaux…), des fiches linguistiques, des photographies, des films enfin, réalisés par Dina, qui s’intéressait particulièrement au folklore brésilien.

Tout au long du parcours, le visiteur pourra découvrir ces différentes archives, dont la plupart sont exposées pour la première fois, et pénétrer ainsi dans l’atmosphère des deux équipées qui bouleverseront l’anthropologie du XXe siècle et forgeront deux destins à bien des égards exceptionnels.

L’exposition s’ouvre sur la vie sociale et institutionnelle de Claude et Dina Lévi-Strauss à São Paulo en 1935, elle se clôt sur leur séparation en 1939 et les chemins différents qu’ils embrassent. Ces derniers sont matérialisés par la machine à écrire et la dactylographie annotée de Tristes tropiques d’un côté, symbole du destin de Claude comme anthropologue et écrivain, de l’autre par les décorations reçues par Dina, en reconnaissance de son engagement comme professeur de philosophie et inspecteur de l’Académie de Paris.

Entre ces pôles, les deux expéditions qui les ont conduits dans les terres peu fréquentées du Mato Grosso, respectivement chez les Caduveo et Bororo en 1935- 1936 et chez les Nambikwara en 1938-1939, constituent le cœur de l’exposition. À retrouver sur le site François-Mitterrand de la Bnf, galerie des Donateurs, du 7 octobre au 14 décembre 2025. Exposition gratuite.

