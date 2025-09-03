Anne-Solène Rolland nommée pour trois ans à la direction de l'INHA

Conservatrice générale du patrimoine, ancienne élève de l’École normale supérieure et de l’Institut national du patrimoine, Anne-Solène Rolland est un nom bien connu du monde muséal et patrimonial français.

Et pour cause, depuis mai 2022, elle occupait les fonctions de directrice du patrimoine et des collections au musée du Quai Branly - Jacques Chirac. Elle a auparavant dirigé le service des musées de France, au sein de la direction générale des patrimoines et de l’architecture du ministère de la Culture, ainsi que la recherche et les collections du musée du Louvre.

Tout au long de son parcours, elle s’est attachée à rapprocher institutions muséales et milieu académique, menant de front projets scientifiques d’envergure et chantiers documentaires stratégiques.

Une nouvelle direction pour l’INHA

En succédant à Éric de Chassey, elle aura pour mission, à partir du 1er septembre 2025, de consolider une politique de recherche dynamique, d’en renforcer la dimension internationale, et de favoriser l’ouverture des savoirs vers des publics élargis, dans le cadre des politiques d’éducation artistique et culturelle.

Les ministres Rachida Dati et Philippe Baptiste ont salué « l’action et le bilan remarquables » d’Éric de Chassey, qui aura dirigé l’Institut durant trois mandats. Créé en 2001, l’INHA est chargé de promouvoir la recherche en histoire de l’art, de développer les ressources documentaires du domaine, et d’en assurer la diffusion auprès des chercheurs comme du grand public.

