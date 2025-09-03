Un peu de Toscane dans le Tarn : appel à candidature pour une résidence

Ce lieu chargé d’histoire, où Maurice de Guérin trouvait son souffle, et dont Albert Camus parlait comme un de « ces deux ou trois lieux qui attendent chacun de nous en ce monde », deviendra celui d'une douzaine d'auteurs et autrices l’espace d’une semaine. Un temps suspendu, propice à la création, à l’échange, à l’introspection.

L'appel à candidatures est ouvert à tous les porteurs d’un projet d’écriture ou artistique : roman, poésie, théâtre, essai, peinture, photographie, etc. La résidence comprend : prise en charge des transports, hébergement, repas, temps libres dédiés à la création. Des frais de candidature de 20 € (non remboursables) sont à régler en ligne.

Calendrier de la résidence

Candidatures : du 31 août 2025 à 00h00 au 31 janvier 2026 à 12h

Étude des dossiers : février 2026, par un jury dédié

Annonce des 12 lauréats : vendredi 20 mars 2026 à 16h, lors d’une réception au Cercle Palais Royal, Paris 1er

Résidence : du 10 au 17 avril 2026

Programme prévisionnel

Vendredi 10 avril – 18h : Accueil des lauréats et visite du château avec Emmanuel Bistes

Samedi 11 avril – 19h30 : Grande soirée d’ouverture

Dimanche 12 avril – 10h à 19h : Conférences et rencontres avec intervenants & partenaires

Mardi 14 avril – 19h30 : Scène ouverte (musique, danse, poésie)

Mercredi 15 avril – 19h30 : Concert de musique de chambre

Jeudi 16 avril – 19h30 : Soirée de clôture et restitution des travaux

Vendredi 17 avril – 12h : Clôture de la résidence

Photographie : Le Château de Mauriac

