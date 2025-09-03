Un rapprochement confirmé pour l’ABES, l’AMUE et le CINES

Par un communiqué de presse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confirmé la « convergence » de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) et du Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES).
En début d'année 2025, la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle avait confié une mission à Guillaume Gellé, ancien président de l'Université de Reims–Champagne-Ardenne et de France Universités. L'objectif était de « faire converger » les opérateurs numériques nationaux de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, comme l'indiquait sa lettre de mission.
Comme l'indiquait ActuaLitté en juillet dernier, le rapprochement entre l'ABES, l'AMUE et le CINES faisait partie des pistes privilégiées de Guillaume Gellé, et se trouvait d'ores et déjà validé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR).
Dans un communiqué de presse diffusé ce 2 septembre, le MESR a confirmé l'information, indiquant que l'opération « permettra de renforcer la cohérence et la qualité de l’offre de services numériques au bénéfice des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leurs usagers, en tirant pleinement parti des possibilités de mutualisations et de synergies entre ces opérateurs, tout en maintenant le lien de proximité avec les établissements ».
D'après le ministère, cette convergence facilitera le pilotage et la gouvernance stratégique des activités, tout en permettant des réponses « plus adaptées aux besoins exprimés par des bénéficiaires s’adressant jusque-là à trois guichets différents ».
Si l'implantation commune des opérateurs à Montpellier limite les impacts géographiques, le ministère précise que les locaux parisiens de l’AMUE « pourront être mis à profit des trois opérateurs pour assurer des formations, pour le lien de la future entité avec la tutelle et les conférences de l’ESR, et développer une plus grande proximité avec les représentants de nos partenaires européens à Bruxelles ».
À LIRE - Communiquer sans saturer, le défi des bibliothèques universitaires
Simon Larger, actuel directeur de l'AMUE, a été chargé de « coordonner les travaux inhérents à la création de la nouvelle structure, de manière collégiale avec les directeurs de l’ABES et du CINES », respectivement Nicolas Morin et Michel Robert. Ensemble, ils pencheront sur le projet stratégique de la future entité, ses missions et son organisation, en portant une attention particulière aux enjeux liés à l'IA, à la cybersécurité ou à l'environnement.
« Les métiers, cultures et spécificités des agences actuelles seront préservés et une attention toute particulière sera apportée, pendant le processus de rapprochement, à la continuité des missions ainsi qu’à la situation de tous les personnels », prend soin de préciser le ministère. La fédération CFDT Éducation Formation Recherche publiques s'était en effet émue du projet, déplorant un manque d'information et de dialogue avec les agents. « Les différences de statuts, de missions ou d’expertise semblent peser bien peu face aux contraintes budgétaires », écrivait-elle mi-juillet.
Photographie : La Bibliothèque Universitaire Belle-Beille, à Angers (illustration, BUA, CC BY-NC-SA 2.0)
Par Antoine Oury
