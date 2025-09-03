Enquêteurs atypiques et sujets de société : le polar cosy du XXIe siècle

Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique.
Le 03/09/2025 à 10:07 par Nicolas Gary
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
03/09/2025 à 10:07
0
Commentaires
3
Partages
L’époque où toutes les Miss Marple du genre étaient de vieilles dames blanches de la campagne anglaise est révolue. Place à des détectives amateurs aux profils variés, représentatifs de la richesse du monde moderne. On croise désormais des héroïnes trentenaires en reconversion, des grands-pères malicieux qui mènent l’enquête dans leur maison de retraite (clin d’œil au Club des amateurs de meurtres du jeudi de Richard Osman), des étudiants, des artisans, des personnes issues de minorités culturelles ou LGBTQ+, etc.
Ainsi, l’auteure américaine Kellye Garrett a fait sensation en créant une enquêtrice afro-américaine à Los Angeles dans Hollywood Homicide, apportant une voix neuve et urbaine au cosy mystery.
De même, on voit émerger des cosy mysteries dont les héros sont des couples gays, des jeunes mères célibataires, ou des personnes en situation de handicap — autant de figures peu vues autrefois dans ce registre. Ce renouvellement des personnages n’est pas un simple effet de mode : il permet au lecteur de s’identifier à des héros qui lui ressemblent davantage, et il ouvre le cosy mystery à des publics plus larges. Surtout, il prouve que la bienveillance du genre s’accorde parfaitement avec des valeurs d’inclusion et d’ouverture d’esprit.
Sur le plan des intrigues aussi, les auteurs n’hésitent plus à intégrer des sujets contemporains en toile de fond de leurs mystères feutrés. Certes, le but premier reste de divertir, pas de délivrer un message appuyé. Mais rien n’empêche d’évoquer avec subtilité une question de société au détour d’un roman.
Apparaissent dès lors des cosy mysteries traitant d’écologie — par exemple, une enquête autour d’un crime dans une association de protection des oiseaux, qui permet de sensibiliser au passage à la cause animale, ou un meurtre lié à un projet immobilier destructeur d’environnement, etc.
De même, la question du monde numérique s’invite parfois : une intrigue pourra tourner autour d’un site de rencontres (comme dans Les Détectives du Yorkshire où l’héroïne gère une agence de dating en ligne d’une application mobile, ou plus largement montrer le contraste entre générations connectées et déconnectées. Le choc des cultures technologiques peut même devenir un ressort comique, par exemple quand une adorable mamie détective utilise Instagram à son insu ou que les ragots du village circulent via WhatsApp.
D’autres thèmes dans l’air du temps trouvent leur place en arrière-plan : l’inclusion sociale [tel personnage secondaire confronté à des préjugés, mais finalement intégré dans la communauté soudée], la solitude urbaine opposée à la convivialité villageoise, voire la critique douce-amère de notre dépendance aux écrans.
Fait notable, plusieurs cosy mysteries récents abordent aussi la question du vieillissement et de la place des personnes âgées — souvent valorisées comme protagonistes débrouillards, à l’instar des septuagénaires vifs et courageux du Thursday Murder Club. On est loin de la vision misérabiliste : au contraire, ces fictions redonnent le beau rôle aux seniors, aux amateurs éclairés de tous âges.
Le défi de l’équilibre. Intégrer des enjeux sérieux dans un polar cosy nécessite cependant doigté et mesure. Toute la force du genre est de savoir parler du réel sans jamais perdre la légèreté qui fait son attrait. Un meurtre reste un meurtre, et si sexe ou violence ne sont pas exclus c’est généralement hors-champ : l’essentiel du temps, on le passe avec des détectives qui habitent des endroits où l’on aimerait vivre, au sein de communautés attachantes qui, malgré leurs différences, finissent par s’entraider.
Autrement dit, même si le décor est actualisé et que les préoccupations des personnages sonnent modernes, le climat de bienveillance et de sécurité relative demeure. C’est cette promesse implicite qui fait qu’un cosy mystery reste un refuge.
Les auteurs le savent : ils peuvent parsemer leurs romans de clins d’œil à la réalité [un personnage Instagrammeur influent, un débat local sur l’implantation d’une antenne 5G, que sais-je] tant que cela ne brise pas la bulle de confort. L’humour sert souvent de liant pour aborder ces thèmes sans lourdeur.
On s'amusera d’un suspect écolo un peu trop radical, d’un quiproquo dû à un SMS mal envoyé, ou d’une grand-mère féministe aux remarques bien senties, ce qui permet de toucher au progrès social tout en douceur. Les meilleurs cosy mysteries récents parviennent à rester légers tout en faisant timidement écho aux réalités du monde. En fin de compte, ces romans restent légers, mais couvrent désormais un spectre de thèmatiques plus riche tels que la lutte contre les discriminations ou les troubles mentaux signe que le genre sait évoluer avec son temps.
Le pari n’est pas toujours simple — comment parler, par exemple, de cybercriminalité ou de crise climatique sans plomber l’atmosphère ? — mais lorsque c’est réussi, le cosy mystery gagne en profondeur sans rien perdre de son charme. Il prouve qu’il peut être un « polar du réel » à sa manière, en célébrant ce qu’il y a de positif dans la communauté humaine plutôt qu’en appuyant sur sa part sombre.
Crédits photo : Tumisu CC 0
DOSSIER - Le “Mystery cosy” revisité : enquête sur un genre littéraire en pleine mutation
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le phénomène du cosy mystery n’a pas tardé à franchir la Manche pour gagner le cœur des lecteurs francophones. Longtemps, le genre est resté confidentiel en France – cantonné aux traductions d’Agatha Christie ou aux intrigues so british. Mais ces dernières années, on assiste à une véritable déferlante de polars “douillets” adaptés à l’Hexagone.
01/09/2025, 11:07
La silhouette en tweed de Miss Marple continue de hanter le cosy mystery, mais le genre ne vit pas que dans le souvenir d’Agatha Christie. Après l’âge d’or britannique des années 1920-1930, il a traversé le siècle en se renouvelant par petites touches, sans rien perdre de son ADN bienveillant.
26/08/2025, 11:52
Le rideau s’ouvre sur un manoir anglais baigné de lumière, un chat qui ronronne près de la cheminée, et une vieille dame souriante servant le thé. Bienvenue dans le cosy mystery, un sous-genre du polar où même le crime semble se dérouler sur la pointe des pieds. Ici, le meurtre se fait feutré, l’énigme se tricote au coin du feu et l’atmosphère est aussi apaisante qu’une balade dans la campagne anglaise.
23/08/2025, 10:15
Que raconte, au fond, cette Sad Girl Literature ? D’abord une expérience vécue — solitude, précarité affective et matérielle, hyper-conscience de soi — qui n’est pas que « triste ». Elle est politique (dans la manière de décrire le corps face aux normes), économique (dans la façon de détailler l’épuisement au travail), médiale (dans l’imbrication du récit et des réseaux).
20/08/2025, 13:30
Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.
19/08/2025, 11:28
Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.
19/08/2025, 11:18
Difficile d’évoquer la diffusion du phénomène SadGirlLit sans parler de BookTok. En 2021, les ventes de livres imprimés aux États-Unis ont atteint un sommet historique (825 millions d’unités) — l’analyste NPD citée par le World Economic Forum pointait explicitement l’effet TikTok et la création de rayons « BookTok made me buy it » chez des chaînes comme Barnes & Noble.
18/08/2025, 08:00
Quels sont les codes qui reviennent dans cette fameuse Sad Girl Literature ? D’abord l’introspection — une voix narratrice qui rase les bords, examine les pensées comme on tourne une pierre entre les doigts. Les héroïnes sont ultra-conscientes de leur corps, de leur image, du regard qui pèse.
17/08/2025, 08:34
L'expression « sad girl literature » ou Sad Girl Lit circule depuis plusieurs années dans les médias anglo-saxons, parfois comme une étiquette marketing, parfois comme un repoussoir critique. Une littérature de la vulnérabilité qui serait apparue, avant de devenir un label mondial. Sortez les mouchoirs, ça va pleurer dans les chaumières...
15/08/2025, 11:40
À la croisée des chemins entre littérature et science, une tendance émerge : des essais romancés et des fictions écrites par des scientifiques pour mieux faire passer le message climatique. Incapables de se faire entendre avec leurs graphiques et équations, certains experts choisissent la plume du conteur pour frapper les esprits. Suite de notre dossier explorant les multiples aspects de la Climate Fiction.
12/08/2025, 09:40
Une épopée n’a pas besoin de chapitres par dizaines pour édifier un récit époustouflant. X-Men, Futur antérieur offre la quintessence de ce que les histoires déclinées autour des porteurs du gène X permet. Sorti en 2023, et signé Marc Guggehnheim au scénario et Manuel Garcia au dessin, ce récit devient un manuel de philosophie contre les dérives totalitaires. Et bien plus encore.
27/07/2025, 19:23
Il y a eu #MeToo. Il y a eu les viols de Gisèle Pélicot. Et puis, il y a l’affaire de la pornographie amateure : French Bukkake, Jacquie et Michel. Face à ces violences, quinze autrices et journalistes ont uni leurs forces pour créer Sous nos regards, un livre collectif et entièrement bénévole publié aux éditions du Seuil, véritable ovni dans le paysage éditorial. ActuaLitté vous embarque dans les coulisses d’une aventure littéraire hors norme, où solidarité, écriture et engagement ne font qu’un.
03/07/2025, 16:49
Ce 8 mai 2025, tous les regards étaient braqués sur la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, au Vatican. Alors que le nouveau pape Robert Francis Prevost, alias Léon XIV, se présentait pour la première fois au monde entier, des petites mains s'affairaient en coulisses pour publier les premiers ouvrages sur ce nouveau visage...
27/05/2025, 12:36
Éditrice et fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, Virginie Bégaudeau signe une série d’articles dans nos colonnes. Sa maison propose des récits aux figures féminines fortes, ancrées dans des contextes historiques marquants – un écho à notre époque, par-delà les siècles. Or, être indépendant, c'est publier librement, mais jamais seule. Voici son dernier billet.
10/05/2025, 14:48
L’éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, ouvre pour ActuaLitté une série d’articles inédits. Sa maison met les femmes au cœur des récits, les inscrivant toujours dans un cadre historique fort. Des héroïnes puissantes confrontées à des contextes tout aussi marquants. Pour dernière analyse, elle mesure la présence d'oeuvres francophones en regard de celles traduites : alors ?
07/05/2025, 09:00
L’éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, inaugure une nouvelle série d’articles pour ActuaLitté. Sa maison se distingue par des récits mettant les femmes au premier plan, dans des contextes historiques puissamment ancrés. Pour ce nouveau sujet, elle évoque l'importance du contexte historique dans la narration.
05/05/2025, 12:50
Quatre Eisner Awards, un Prix d’Angoulême, plus de 80.000 exemplaires vendus en France : The Nice House on the Lake n’est pas un simple comics d’horreur, c’est un phénomène. Imaginez que votre meilleur ami vous convie dans une somptueuse villa isolée… la veille de l’apocalypse ? Et au lendemain, que faire dans dans cette jolie maison à côté de la mer ?
03/05/2025, 22:29
Virginie Bégaudeau, éditrice et fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, poursuit sa série d’articles dans nos colonnes : après avoir passé en revue l'Histoire et les héroïnes qui peuplent le romans, écoutons-la sur une autre approche. Il y a encore une vingtaine d’années, si on avait dit à un lecteur lambda que le bon vieux roman-feuilleton allait refaire surface, il aurait probablement haussé les épaules... À tort ?
29/04/2025, 18:00
Fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, l’éditrice Virginie Bégaudeau a entamé une série d’articles dans nos colonnes. Si sa maison se distingue par des récits mettant en lumière des figures féminines fortes, toujours dans des contextes historiques marqués, ce sont avant tout des oeuvres qui parlent de notre monde contemporain. L'époque, un décor plus révélateur qu'on ne l'imagine ?
25/04/2025, 15:05
L'éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette inaugure pour ActuaLitté une série d'articles : si sa maison publie des récits où les femmes sont au centre, elles s'inscrivent dans un cadre historique fort. Des héroïnes de choc dans un contexte qui ne l'est pas moins. Portraits de femmes et évolution dans la littérature de leur représentation : un premier texte hors norme.
22/04/2025, 16:11
Les joies et délices de la paternité induisent parfois de bien longues — ou courtes — nuits, suivant le référentiel. Et si bébé ne se découvre pas encore une passion pour l’audiovisuel, la voix de Titus Welliver, incarnant le détective Harry Bosch à l’écran, a des vertus apaisantes. Amusant, d’ailleurs, que l’acteur campant le personnage de Michael Connelly, soit également peintre. Comme un certain Jérôme ?
06/04/2025, 18:37
En 2010, Houellebecq avait puisé dans Wikipedia pour nourrir La Carte et le territoire sans prendre le soin de mentionner ses emprunts. Et le roman obtint malgré tout le Goncourt. Quatorze ans plus tard, une Académie renouvelée a consacré le roman Houris de Kamel Daoud et... bis repetita ?
18/01/2025, 09:29
PORTRAIT – Dire que le prochain roman d’Haruki Murakami, La Cité aux murs incertains (trad. Hélène Morita, Belfond, janvier 2025), est attendu en France est un euphémisme. À la faveur d’une œuvre féconde et singulière, l’écrivain japonais est devenu une figure majeure de la littérature mondiale – ce qui ne doit rien au hasard.
21/12/2024, 11:30
La controverse entourant Kamel Daoud et son roman Houris, prix Goncourt 2024, s'inscrit dans les débats sur la guerre civile algérienne. Cette œuvre serait la première à avoir bravé l'interdit et brisé le tabou du récit... Sauf que ce thème a déjà été abordé par nombre d'écrivains algériens, souvent des femmes. Et ce, malgré La charte pour la paix et la réconciliation nationale d'Algérie.
13/12/2024, 12:23
Le partage de la valeur entre éditeurs et auteurs portait jusqu’à présent sur la seule commercialisation des ouvrages neufs. Chacun campait alors sur des positions personnelles. Le marché de l'occasion a les atours de l'El Dorado et les intérêts convergent : estimé à 351 millions €, voici un gâteau très appétissant. Au point que l’on sorte les couverts, serviette autour du cou et tout le monde se remet à table.
10/12/2024, 12:20
L'année 2024, perturbée par une inflation toujours présente, l'instabilité politique et un recours plus important à l'occasion, s'annonce assez morose pour le secteur du livre. Mais certains acteurs, pris à la gorge par le manque de place en librairie et la hausse des coûts de production, tirent plus particulièrement la langue. Alors, l'indépendance passera-t-elle l'hiver ?
21/11/2024, 09:08
Dans une grosse semaine sortiront les Mémoires de Jordan Bardella, Ce que je cherche. Un retour pour ce jeune politicien de 29 ans, sur un parcours, entamé à 16 ans, ainsi qu’un regard sur « ses origines, son amour de la France ». Une affection que les libraires ne lui rendent pas, tant gronde l’opposition à cet ouvrage.
01/11/2024, 17:13
Point de convergence des professionnels du monde entier, la Foire du Livre de Francfort fournit une plateforme pour les dernières avancées du secteur. Cette année, un logiciel vend du rêve en améliorant « la qualité de la sélection des manuscrits ». Une belle promesse… assurée par l'intelligence artificielle.
26/10/2024, 18:49
#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont trois premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.
08/10/2024, 13:24
#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont quatre premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.
08/10/2024, 13:24
#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont deux premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.
08/10/2024, 13:23
#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont une première partie est déjà publiée sur ActuaLitté.
08/10/2024, 13:22
#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays.
08/10/2024, 13:05
Les Moutons Électriques fêtent leurs 20 ans au milieu de sérieuses difficultés, au point d’avoir risqué le dépôt de bilan… Pour éviter le sort d'ActuSF, racheté en octobre 2023, l’éditeur de Jean-Philippe Jaworski a monté un crowdfunding, tout en reprenant les discussions avec Hachette Livre pour une cession éventuelle. Deux approches qui font grincer quelques dents…
01/10/2024, 18:20
Coup de tonnerre dans la librairie : le groupe Nosoli (Furet du Nord, Decitre, Générale Librest, ORB, entre autres) procéderait à la fermeture de cinq établissements. Ainsi que d’un entrepôt. Au global, plusieurs dizaines de postes supprimés : des fourches caudines obligatoires, pour maintenir l’activité. Enquête sur un séisme et ses répercussions.
27/09/2024, 13:13
Début août, le lèche-vitrine a pris des allures littéraires à Paris et dans une vingtaine d’autres villes de France. Tiens donc : les marques de vêtements catégorisées “fast-fashion” (ou mode jetable) redorent leur image à grand renfort de romans ? Et pour cause : une sélection de new romance chez Jennyfer et côté Zara Home, des oeuvres de la maison Gallimard, incluant la rentrée littéraire de l'éditeur.
25/09/2024, 16:15
Autres articles de la rubrique À la loupe
La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....
03/09/2025, 08:49
Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.
02/09/2025, 17:42
Dans cette carte blanche, Éric Tasset revient sur l’Arche des Deux Fleuves, un projet entamé il y a près de quarante ans. Il y explore l’héritage fascinant des Sumériens, « la mère de toutes civilisations ». On leur doit l’écriture, la roue, l’arithmétique, mais aussi des mythes fondateurs comme celui du Déluge.
02/09/2025, 15:22
Publiés entre 2022 et 2024 aux éditions Fables fertiles, Monstrueuse féérie, L’Angélus des ogres et Clapotille forment un triptyque émanant d’un seul et même narrateur psychotique. Pris à divers stades de sa quête existentielle, celui-ci délire, côtoie les limites de l’imaginaire. À travers les rêves et les mots, il informe des mondes qui s’entrecroisent dangereusement, pour le meilleur et pour le pire.
02/09/2025, 12:19
Aujourd’hui, nous disposons du recul nécessaire pour repérer et nommer les pathologies intellectuelles qui se logent dans une partie significative de la production littéraire en Algérie. Celles-ci peuvent se résumer en quelques thématiques répétitives uniformisant l’imaginaire et la création : le culte des « origines ancestrales », la « crise de l’identité », le « problème de notre Histoire », les « guerres des langues », la « transgression courageuse des tabous sexuels » dans le cadre exclusif des schémas patriarcaux, etc.
01/09/2025, 10:49
Les Éditions Midi trente, récemment signées chez DG Diffusion, prennent la parole à l’occasion de la rentrée pour se présenter. Spécialisées dans les ressources psychoéducatives, elles œuvrent depuis 2010 pour accompagner les jeunes dans la gestion de leurs défis.
01/09/2025, 09:00
Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…
29/08/2025, 19:19
Maison jeunesse installée en Belgique, Alice éditions rejoint le collectif des éditeurs qui célébrent un anniversaire particulier cette année. Et depuis l'outre-Quiévrain, la maison se dévoile, racontée par celles et ceux qui l'animent.
27/08/2025, 10:20
La lecture à voix haute, loin d'être une simple activité scolaire, est une véritable passerelle vers le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. En France, des études ont démontré que cette pratique stimule l'acquisition du vocabulaire, améliore la compréhension orale et renforce les liens affectifs entre parents et enfants .
26/08/2025, 15:55
Ah l’astrologie ! Que de remous depuis des millénaires ! Tantôt vénérée comme une science à part entière, tantôt décriée comme l’objet du mal, pour finir par être reléguée au rang de charlatanisme, l’astrologie secoue les esprits. C’est le moins que l’on puisse dire. Sofia Pastor a publié divers ouvrages sur le sujet et nous embarque dans les étoiles.
26/08/2025, 10:59
Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.
25/08/2025, 18:55
De la ville d’Alep à celle d’Alexandrie, en passant par Samarcande, Yahia Belaskri signe un passionnant voyage qui raconte avec un humanisme profond la longue résistance du peuple arménien face à une effroyable entreprise d’annihilation et de négationnisme historique.
25/08/2025, 09:57
Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.
25/08/2025, 09:41
Il est des festivals qui ne ressemblent à aucun autre. Agir pour le vivant, à Arles, appartient à cette catégorie rare. Dans les ruelles baignées de lumière, on ne vient pas seulement pour débattre d’écologie ou de culture, mais pour tenter de réinventer un rapport au monde. Anne-Sylvie Bameule, Présidente du directoire d’Actes Sud, cofondateur de l'événement, livre un regard singulier sur cette 6e édition.
24/08/2025, 19:45
Le festival Agir pour le vivant s’ouvre cette année encore à des voix qui bousculent notre rapport au monde. Parmi elles, celle d’Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et directrice de recherche à l’IRD, dont le travail explore les liens entre corps, territoire et résistances. Elle y animera un atelier participatif et réflexif intitulé : « Ce que nos corps racontent des territoires que nous habitons ».
24/08/2025, 16:12
À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.
20/08/2025, 14:39
Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...
19/08/2025, 09:56
Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.
18/08/2025, 16:28
Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.
18/08/2025, 10:02
Il fut un temps – un gros demi-siècle – où dans le journal, se signaient des avis argumentés, par des journalistes dont la seule arme était une plume trempée dans l’encre et la conviction. Un texte parfois sévère, toujours nourri par une lecture attentive. Aujourd’hui ? Eh bien, il paraît que tout cela est un peu… daté, voire dépassé. Presque risible, si l’on en croit les grands décideurs de l’information culturelle.
15/08/2025, 10:30
La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.
14/08/2025, 19:07
Chaque année, la rentrée littéraire envahit les rayons des librairies avec près de 500 romans. Mais, si l’on s’y penche, la véritable histoire se joue du côté des nouvelles voix. Malgré leur faible nombre — environ 70 premiers romans par rentrée —, ils sont très présents dans le palmarès des ouvrages marquants de la décennie.
14/08/2025, 10:02
Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, s’interroge sur le silence qui entoure Gaza au sein de l’édition et de la création française. Dans ce billet, il se pose une question : « Aujourd’hui, face à Gaza, où sont ces voix courageuses ? »
13/08/2025, 16:21
Depuis 1995, Les 400 coups font figure d’ovni dans le paysage de l’édition jeunesse francophone. Née d’un désir de donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas, cette maison québécoise a su imposer une voix singulière, irrévérencieuse et profondément respectueuse de l’intelligence des enfants. Un parcours que la maison d'édition retrace dans le texte ci-dessous, pour ActuaLitté...
11/08/2025, 14:45
L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.
08/08/2025, 18:42
ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.
08/08/2025, 14:20
Trente ans, ce sont autant de livres publiés chez Accès éditions, maison qui a soufflé sa trentième bougie en cette année 2025. Sur la proposition de ActuaLitté, l'éditeur nous adresse un texte qui revient sur ces années de formations, d'expériences éditoriales et une longévité plaisante : une maison d’édition indépendante, atypique, familiale, conviviale et ouverte sur le monde.
08/08/2025, 08:00
Les anniversaires ne se célèbrent pas uniquement avec des bougies et des gâteaux. Parfois, ce sont des souvenirs qui se partagent, bien volontiers. Laurence Faron, directrice et fondatrice de la maison Talents Hauts se souvient. Et nous raconte. 20 ans, déjà. Si jeune et pourtant, quel chemin parcouru !
04/08/2025, 16:15
Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.
04/08/2025, 09:36
Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations culturelles. Dans ce billet, il décrypte comment l’IA, déjà omniprésente dans l’édition, la traduction, l’illustration ou la distribution, redessine les métiers et les équilibres du secteur. Entre promesses d’émancipation créative et risques d’uniformisation culturelle, il invite à penser dès aujourd’hui un modèle où la technologie ne relèguerait pas l’humain au second plan.
03/08/2025, 11:56
Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.
31/07/2025, 16:50
Dans un monde en quête de sérénité, la sonothérapie séduit de plus en plus. Grâce aux vibrations des bols chantants, gongs ou diapasons, cette pratique accessible apaise le mental, renforce l'immunité et invite à un voyage intérieur profond. Une initiation douce à une discipline vibrante de bien-être et d’équilibre, exposé par Sylvie Captain-Sass et Emmanuelle Karrer, autrices de Sonothérapie. Les bonnes pratiques, chez Dangles.
31/07/2025, 11:25
On connaissait Pascal Nordmann auteur, metteur en scène, comédien, plasticien, et voici qu’on le découvre chroniqueur de l’actualité grâce aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune qui éditent Fil info, un florilège d’humeurs sur l’actualité, un regard décalé, lunaire ou surréaliste, le tout, comme à son habitude, avec ironie et poésie.
29/07/2025, 08:00
Il fut un temps où Google jouait les bons camarades et où Altavista n’avait pas dit son dernier mot. Deux décennies plus tard, les blogs littéraires s’évanouissent dans le brouillard numérique, tandis que TikTok et Amazon tiennent la dragée haute. Le web littéraire peut-il encore sortir de l’ombre des algorithmes ? Par Bernard Strainchamps.
28/07/2025, 09:29
La rentrée politique s'annonce d'ores et déjà tumultueuse, avec des négociations autour d'un projet de loi de finances 2026 placé sous le signe de l'austérité et des coupes budgétaires. La Mobilisation et Coopération Arts et Culture, qui réunit une quarantaine d’organisations du champ des arts et de la culture, rappelle dans le texte reproduit ci-dessous qu'une autre voie politique est possible.
25/07/2025, 16:27
Le Rouge et Laure, de Galien Sarde, chroniqueur pour ActuaLitté, est un roman qui mêle habilement les codes du polar à une réflexion plus profonde sur des thèmes comme la solitude, la culpabilité, les relations toxiques et les illusions du pouvoir. L’histoire se déroule à Lagord, en Charente-Maritime, dans un été suffocant, et tourne autour de la mort mystérieuse de Gaspard Vance, un riche restaurateur rochelais. Une interview menée par Olivier Stroh.
17/07/2025, 15:20
Commenter cet article