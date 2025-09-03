Enquêteurs atypiques et sujets de société : le polar cosy du XXIe siècle

L’époque où toutes les Miss Marple du genre étaient de vieilles dames blanches de la campagne anglaise est révolue. Place à des détectives amateurs aux profils variés, représentatifs de la richesse du monde moderne. On croise désormais des héroïnes trentenaires en reconversion, des grands-pères malicieux qui mènent l’enquête dans leur maison de retraite (clin d’œil au Club des amateurs de meurtres du jeudi de Richard Osman), des étudiants, des artisans, des personnes issues de minorités culturelles ou LGBTQ+, etc.

Ainsi, l’auteure américaine Kellye Garrett a fait sensation en créant une enquêtrice afro-américaine à Los Angeles dans Hollywood Homicide, apportant une voix neuve et urbaine au cosy mystery.

De même, on voit émerger des cosy mysteries dont les héros sont des couples gays, des jeunes mères célibataires, ou des personnes en situation de handicap — autant de figures peu vues autrefois dans ce registre. Ce renouvellement des personnages n’est pas un simple effet de mode : il permet au lecteur de s’identifier à des héros qui lui ressemblent davantage, et il ouvre le cosy mystery à des publics plus larges. Surtout, il prouve que la bienveillance du genre s’accorde parfaitement avec des valeurs d’inclusion et d’ouverture d’esprit.

Le monde moderne entre de plain pied

Sur le plan des intrigues aussi, les auteurs n’hésitent plus à intégrer des sujets contemporains en toile de fond de leurs mystères feutrés. Certes, le but premier reste de divertir, pas de délivrer un message appuyé. Mais rien n’empêche d’évoquer avec subtilité une question de société au détour d’un roman.

Apparaissent dès lors des cosy mysteries traitant d’écologie — par exemple, une enquête autour d’un crime dans une association de protection des oiseaux, qui permet de sensibiliser au passage à la cause animale, ou un meurtre lié à un projet immobilier destructeur d’environnement, etc.

De même, la question du monde numérique s’invite parfois : une intrigue pourra tourner autour d’un site de rencontres (comme dans Les Détectives du Yorkshire où l’héroïne gère une agence de dating en ligne d’une application mobile, ou plus largement montrer le contraste entre générations connectées et déconnectées. Le choc des cultures technologiques peut même devenir un ressort comique, par exemple quand une adorable mamie détective utilise Instagram à son insu ou que les ragots du village circulent via WhatsApp.

D’autres thèmes dans l’air du temps trouvent leur place en arrière-plan : l’inclusion sociale [tel personnage secondaire confronté à des préjugés, mais finalement intégré dans la communauté soudée], la solitude urbaine opposée à la convivialité villageoise, voire la critique douce-amère de notre dépendance aux écrans.

Fait notable, plusieurs cosy mysteries récents abordent aussi la question du vieillissement et de la place des personnes âgées — souvent valorisées comme protagonistes débrouillards, à l’instar des septuagénaires vifs et courageux du Thursday Murder Club. On est loin de la vision misérabiliste : au contraire, ces fictions redonnent le beau rôle aux seniors, aux amateurs éclairés de tous âges.

Le défi de l’équilibre. Intégrer des enjeux sérieux dans un polar cosy nécessite cependant doigté et mesure. Toute la force du genre est de savoir parler du réel sans jamais perdre la légèreté qui fait son attrait. Un meurtre reste un meurtre, et si sexe ou violence ne sont pas exclus c’est généralement hors-champ : l’essentiel du temps, on le passe avec des détectives qui habitent des endroits où l’on aimerait vivre, au sein de communautés attachantes qui, malgré leurs différences, finissent par s’entraider.

Autrement dit, même si le décor est actualisé et que les préoccupations des personnages sonnent modernes, le climat de bienveillance et de sécurité relative demeure. C’est cette promesse implicite qui fait qu’un cosy mystery reste un refuge.

Les auteurs le savent : ils peuvent parsemer leurs romans de clins d’œil à la réalité [un personnage Instagrammeur influent, un débat local sur l’implantation d’une antenne 5G, que sais-je] tant que cela ne brise pas la bulle de confort. L’humour sert souvent de liant pour aborder ces thèmes sans lourdeur.

On s'amusera d’un suspect écolo un peu trop radical, d’un quiproquo dû à un SMS mal envoyé, ou d’une grand-mère féministe aux remarques bien senties, ce qui permet de toucher au progrès social tout en douceur. Les meilleurs cosy mysteries récents parviennent à rester légers tout en faisant timidement écho aux réalités du monde. En fin de compte, ces romans restent légers, mais couvrent désormais un spectre de thèmatiques plus riche tels que la lutte contre les discriminations ou les troubles mentaux signe que le genre sait évoluer avec son temps.

Le pari n’est pas toujours simple — comment parler, par exemple, de cybercriminalité ou de crise climatique sans plomber l’atmosphère ? — mais lorsque c’est réussi, le cosy mystery gagne en profondeur sans rien perdre de son charme. Il prouve qu’il peut être un « polar du réel » à sa manière, en célébrant ce qu’il y a de positif dans la communauté humaine plutôt qu’en appuyant sur sa part sombre.

Crédits photo : Tumisu CC 0

DOSSIER - Le “Mystery cosy” revisité : enquête sur un genre littéraire en pleine mutation

Par Nicolas Gary

