Sur Disney+, Marvel rime avec cervelles : les zombies débarquent

La série What If...? de Disney +, dans un épisode de sa première saison, avait déjà proposé un aperçu de ce que Marvel Zombies pourrait donner, une fois adapté. Marvel Studios Animation met à présent les petits plats dans les grands avec une mini-série en 4 épisodes, exclusive à Disney+.

Réalisée par Zeb Wells, qui a notamment participé à l'écriture du scénario de Deadpool et Wolverine (2024) de Shawn Levy, la mini-série réunit, au sein de son casting vocal, Awkwafina, David Harbour, Simu Liu ou encore Elizabeth Olsen, pour la version originale.

Quand les films de super-héros s'enchainent et se ressemblent parfois un peu trop, rien de tel qu'un massacre en règle pour attirer l'attention... Pour apprécier le résultat dans Marvel Zombies, rendez-vous à partir du 24 septembre sur la plateforme Disney+.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com