Le Livre sur la Place, premier arrêt de la Caravane Lumni

Produite par Média TV, La Caravane Lumni apporte un début de réponse à la question qui brûle toutes les lèvres en ce moment : comment inciter à lire ? Le programme se concentre sur le jeune public, en visant principalement les 8-12 ans, mais les conseils de lecture peuvent bien entendu être suivis par tous les curieux et curieuses...

En effet, cette série de 20 épisodes de 1m30 chacun propose à de jeunes lecteurs, face caméra, de présenter leur livre préféré. BD, roman, manga, album, documentaire, tous les genres sont acceptés, comme le signalait la société de production dans un casting pour dénicher des candidats.

Pour son premier arrêt, La Caravane Lumni a jeté son dévolu sur le salon Le Livre sur la Place, à Nancy. Les 12, 13 et 14 septembre prochain, l’équipe de production y tournera les premiers numéros de cette nouvelle série et Lumni invite les enfants à venir découvrir en avant-première la Caravane ou y présenter leur lecture favorite.

« Pour l'occasion, une caravane itinérante aux couleurs de Lumni a été aménagée, véritable mini-bibliothèque ambulante, qui viendra se garer lors de festivals, salons du livre et événements culturels. L'occasion pour les enfants de partager leur passion pour la lecture, leurs anecdotes et leurs recommandations littéraires de manière spontanée et authentique », souligne France Télévisions.

Pour l'instant, la date de diffusion de la série elle-même n'est pas encore connue.

Photographie : France Télévisions

