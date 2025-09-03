Des livres nécessaires, indispensables et vitaux, en cette rentrée littéraire

La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....
Le 03/09/2025 à 08:49 par Billet d'humeur d'une libraire
03/09/2025
Oups, vous me voyez peut-être venir avec ce titre irrévérencieux, mais soyez patient·es je vous explique tout juste après.
Bon. Pas certaine qu’une énième infolettre annonçant le nombre délirant de parutions en cette nouvelle rentrée littéraire soit si pertinente. Ma réflexion par contre : où est la fiction ? Où est la bonne vieille fiction, vous savez ce souffle romanesque que l’on cherche désespérément, bon sang, que diable, doux djisuss, laissez moi m’évader ? Laissez-moi partir dans des contrées inexplorées, prendre des bateaux sur des mers déchaînées, grimper des montagnes aux cols escarpés. (De fait, mon cerveau semble me dire de lire le Seigneur des Anneaux)
Attention, je ne dis pas que l’autofiction (ou que sais-je comment on doit l’appeler aujourd’hui) est systématiquement mauvaise ou dénuée d’intérêt, loin de là (j’ai moi-même de très bons souvenirs de lectures d’autofiction) et je calque peut-être mes envies sur celle de la clientèle, mais on perçoit aussi une forme de lassitude sur ces récits personnels, qui parfois il faut bien le dire, nous en touche une sans faire bouger l’autre.
C’est vrai qu’on est toujours surpris lorsque l’on travaille les nouveautés de voir des premiers romans (qui devraient pourtant avoir les guillemets qui vont avec) dans lequel le·a narrateur·ice (qui porte souvent le même prénom que l’auteur·ice ?! Incroyable) nous conte l’histoire du grand-oncle de sa grande-tante qui semble-t-il a vécu quelque chose qu’il fallait absolument raconter. Bref rooooh je chipote direz-vous.
J’ai envie de chipoter sur un autre sujet aujourd’hui. Pour mieux vous figurer le contexte, imaginez-moi tel un petit Gollum dans un coin de la pièce en train de faire un bruit qui se rapproche d’un « gnouargnouargnouar » Parce que si je râle sur la rentrée littéraire, c’est que c’est également la période de la course à la lecture sur les réseaux sociaux (Instagram pour ne citer que lui).
Même pas tant en quantité, mais plutôt « Quel livre vais-je lire afin que ma super photo soit susceptible d’être repostée par l’éditeur ayant le plus de followers ». Pour le boulot, je suis beaucoup de comptes d’éditeurs sur les réseaux et je vois parfois le nombre de reposts pour un même livre, venant de personnes qui ne font rien de mieux qu’un commentaire de type « Livre offert merciiii » et vraiment on en a assez non ? Pas tant que des personnes aléatoires reçoivent des livres gratuitement (bravo à elles et eux), mais plus, à quoi servent ces reposts, à quoi servent ces « non-commentaires » sur des livres ?
Le commentaire qui me fait bien rire aussi c’est : « Je vous en reparle très vite. » (NB : j’aurais dû faire une étude de ces annonces non respectées). Je crois que le PIRE dans tout cet amas de reposts, c’est ceux des gens disant qu’un livre est (au choix) : indispensable, nécessaire, incontournable, capital, essentiel, primordial, vital (???). Non, je suis désolée, c’est trop.
Aussi bien qu’un livre puisse être, aussi nouvelle ou actuelle que peut l’être une thématique (je pense aux sciences humaines notamment), à force de voir tel ou tel livre érigé en indispensable, posé sur un piédestal, les mots commencent à perdre leur sens, je suis désolée, mais parfois un livre peut juste être « bon » et c’est déjà bien assez.
Sinon outre râler sur du vide (ne me détestez pas voyons, vous savez que je ne suis qu’une sale aigrie), j’ai lu plusieurs livres de cette rentrée littéraire, j’en ai fait une vidéo YouTube (!) que vous pouvez retrouver plus bas. Elle dure plus d’un heure – je suis désolée d’avance si vous vous décidez de la regarder. Elle est parfaite pour vous aider à vaincre une insomnie ou faire un gros ménage.
Je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage et bon blocage la semaine prochaine !
N’hésitez pas à suivre l’Instagram de ma librairie qui est en toute modestie très chouette et a toujours besoin de soutien.
On a également un site internet si jamais vous voulez nous soutenir économiquement !
Par Billet d'humeur d'une libraire
