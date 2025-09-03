Edward de Lumley nommé à la tête de la DRAC Île-de-France

Fils des préhistoriens Henry et Marie-Antoinette De Lumley, Edward de Lumley avait été nommé, en février 2024, conseiller patrimoine, musées, archives et architecture de la ministre de la Culture Rachida Dati. Diplômé de l’université d’Aix Marseille III et de l’université Paris-Panthéon-Assas, il avait dirigé Alliance française d'Ekaterinbourg entre 2006 et 2008, avant d'assumer plusieurs fonctions de diplomatie culturelle en Russie.

Début juillet 2024, il était nommé directeur de la DRAC de Provence-Alpes-Côte d'Azur par Rachida Dati, pour quelques mois seulement : le 31 juillet dernier, ActuaLitté rapportait son départ, bien avant la fin de son premier mandat.

Cette décision s'explique désormais avec sa nomination à la tête de la DRAC de l'Île-de-France, effective à compter du 1er octobre prochain, d'après l'arrêté publié au Journal officiel. Son mandat s'étalera sur une durée de quatre ans, avec une période probatoire de six mois. Il succède à Laurent Roturier, qui a diffusé son message de départ il y a quelques jours seulement.

Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, la DRAC Île-de-France est dotée de 231 emplois, affectés sur plusieurs sites, dont les 8 unités départementales de l'architecture et du patrimoine (UDAP).

La direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques.

Toutes leurs composantes sont représentées, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France. Elle déploie une politique de défense et de promotion des droits culturels.

