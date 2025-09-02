Les grandes surfaces culturelles, “une menace” pour les librairies indépendantes d’Occitanie

L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
Le 02/09/2025
02/09/2025
ActuaLitté reproduit ici dans son intégralité la lettre ouverte l'ALIDO : Des librairies indépendantes fragilisées par les grandes surfaces culturelles.
Ouverture imminente d’une FNAC à Muret (31) ou toujours en discussion à Montauban (82) ; ouverture récente d’un Cultura à Blagnac (31) ou d’ici la fin de l’année 2025 à Perpignan (66) : le développement des grandes surfaces commerciales en périphérie de certaines villes aggrave la désertification des centres-villes déjà en souffrance, et précipite la fragilisation des librairies indépendantes présentes sur ces territoires.
La loi Lang de 1981 et le prix unique du livre garantissent aux lecteurs un accès égal au livre partout en France, qu’ils achètent en ligne, en grande surface ou en librairie indépendante.
ÉTUDE - Auteurs, librairies, bibliothèques... L'Occitanie en terre du livre et de l'écrit
Néanmoins, avec une rentabilité moyenne de 1 %, la librairie est le commerce le moins rentable de France, fait accentué par la crise économique actuelle, l’augmentation des différentes charges, notamment énergétiques, frais de transport des marchandises, loyers.
L’Association des Librairies indépendantes d'Occitanie (ALIDO), qui regroupe près de 60 librairies, alerte : avec des moyens bien plus restreints que les grands magasins et plateformes de ventes en ligne, les petites librairies sont les plus exposées à la fragilité économique, à laquelle s'ajoute une baisse du pouvoir d'achat généralisée et une tendance à la baisse de la lecture, en particulier chez les plus jeunes.
Ces derniers mois ont ainsi été marqués par les fermetures de plusieurs librairies indépendantes sur l’ensemble du territoire régional. Et depuis l’automne 2024, les librairies de Blagnac, Grenade et Colomiers, Mondonville voire celle de Pibrac ont été durement affectées par l’ouverture du Cultura à Blagnac. Les baisses de chiffres d'affaires constatées vont jusqu'à 20, voire 28%.
Dans ce contexte, le projet d’ouverture d’une FNAC à Muret, au sud de Toulouse, met directement en danger la librairie indépendante de la ville, A demi-mot, et inquiète les librairies des communes proches. Une problématique similaire touche, à Perpignan, les librairies de la ville avec l’implantation d’un Cultura en périphérie.
Les librairies indépendantes ne sont cependant pas un commerce comme les autres : elles font vivre la culture au quotidien.
Les librairies indépendantes sont des lieux de vie et d’échange au cœur des villes. Elles sont un espace de découvertes dans lequel s’organise une relation humaine autour des livres. Partenaires des associations, des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des théâtres, des cinémas ou encore de festivals, elles sont également un acteur de la vie culturelle locale.
À LIRE - J'achète Dans Ma Zone : défendre la librairie contre “l'amazonisation”
En organisant des rencontres d’auteur-ices, en animant des temps de débat ou des ateliers, elles participent à la valorisation de la lecture auprès de tous les publics, et en particulier auprès des jeunes grâce aux interventions effectuées au sein des écoles, collèges et lycées de leur territoire, qu’il s’agisse de présenter la chaîne du livre ou d’échanger autour d’ouvrages et de thématiques culturelles.
Elles jouent également un véritable rôle de défense de la diversité éditoriale, avec un travail au quotidien pour ne pas subir la « best-sellerisation » et la pression des prix littéraires ou des médias.
Ainsi, malgré des enjeux économiques compliqués et un cycle de production qui favorise les grandes ventes médiatisées, les libraires, n’étant pas soumis à la centralisation des commandes au niveau d’une chaîne, peuvent faire vivre des titres plus confidentiels, portés par des auteurs moins connus ou des éditeurs indépendants et régionaux.
À Muret comme ailleurs, les centres-villes souffrent de plusieurs handicaps : stationnement payant, transports publics parfois insuffisants, flux piétons diminués. À l’inverse, les grandes surfaces installées en périphérie bénéficient d’implantations sur mesure, dotées de parkings gratuits immenses et d’un accès facilité pour la voiture.
Cela induit un déséquilibre sur le plan écologique et sur le plan de l'économie locale, en faisant peser une menace sur les investissements des commerces et sur les emplois. Contrairement à une idée reçue, le secteur de la librairie indépendante génère un pourcentage important d’emplois par m² de surface de vente et par chiffre d’affaires, grâce à leur rôle important de conseil et de service, tant en boutique qu’auprès de leurs partenaires
Au regard de l'ensemble de ces problématiques, l’ALIDO soutient le positionnement des librairies indépendantes de Muret, Montauban, Blagnac, Grenade, Colomiers, Mondonville, Pibrac, Saint-Lys, Perpignan, et toutes celles concernées en région par ces enjeux, et appelle ainsi les pouvoirs publics à :
1. Protéger le rôle culturel, social et de cohésion territoriale des librairies indépendantes, en refusant l’implantation de grandes surfaces culturelles sur leur territoire dès lors qu’il existe déjà une librairie à proximité ;
2. Renforcer les politiques de soutien aux commerces culturels de centre-ville, garants d’un emploi qualifié et de proximité, en s’appuyant sur les outils prévus par la Loi Darcos (n° 2021-1901 du 30 décembre 2021) qui renforce les leviers d’action des collectivités pour « soutenir les commerces culturels de proximité », comme les librairies. Cette loi ouvre la voie à un accompagnement ciblé et renforcé, au nom de l’intérêt général ;
3. Valoriser et défendre activement la lecture, en particulier chez les jeunes, en s’appuyant sur les actions des acteurs professionnels ancrés dans les territoires.
