Hervé Tullet se raconte pour la première fois

Pour fuir la morosité d’une enfance passée dans la grisaille, Hervé Tullet a trouvé dans l’art un véritable exutoire. Là où les trottoirs parisiens semblaient ternes, il a su inventer du jeu, et dans les musées, il a cherché bien plus que des œuvres : un refuge, presque un salut. Cette énergie créative, il l’a ensuite partagée à travers des ateliers et des interventions dans les écoles, offrant à chacun un monde plus coloré.

Dans L’Enfant, il se dévoile comme jamais auparavant. Entre fragments de mémoire, élans poétiques et manifeste artistique, il trace, à la manière d’un dessin à relier, une carte intime de ses idées. Un livre qui rappelle avec force l’importance de redonner à l’enfant une place centrale dans nos existences.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Hervé Tullet est un auteur, illustrateur et artiste né en 1958 en Normandie. Diplômé en arts plastiques et arts décoratifs, il a d’abord travaillé comme directeur artistique pendant dix ans avant de se tourner vers la création de livres pour enfants en 1994. Il en a publié plus de 80 à ce jour.

Par Louella Boulland

