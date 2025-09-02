Tintin : Casterman dévoile une édition exceptionnelle de L'affaire Tournesol

C’est à ce moment-clé de sa carrière que le créateur de Tintin opère une transformation décisive dans son processus de création : il quitte son domicile pour installer les Studios Hergé, un nouvel espace de travail où l’assistent désormais quelques collaborateurs chargés des décors et de la mise en couleurs. Cette organisation nouvelle lui permet de se consacrer pleinement à l’élaboration du récit, dans un contexte marqué par la guerre froide, la peur de l’espionnage scientifique, et la fuite des cerveaux.

L’Affaire Tournesol s’inscrit pleinement dans cette atmosphère troublée, et en exploite toutes les ressources dramatiques. Hergé y injecte la tension d’un véritable thriller, ponctué de rebondissements et de touches burlesques caractéristiques des Aventures de Tintin. Le récit bascule entre sérieux et légèreté, suspense politique et situations absurdes, le tout porté par un découpage millimétré et un sens aigu du rythme.

Cette version inédite de l’album présente de nombreuses différences par rapport à l’édition définitive, notamment dans son spectaculaire final : les vingt dernières planches, proposées ici sous forme de doubles pages à l’italienne, offrent une dynamique visuelle inédite et immersive. Restaurées avec soin à partir des archives originales d’Hergé, ces planches sont accompagnées d’un riche dossier documentaire illustré, dévoilant les coulisses de la création de cette aventure longtemps restée dans l’ombre.

Souvent qualifiée de plus « hitchcockienne » des aventures de Tintin, L’Affaire Tournesol trouve dans cette publication originale une nouvelle vie éditoriale. Elle offre aux lecteurs un regard précieux sur la genèse d’un classique, tout en mettant en lumière la méticulosité d’un auteur en pleine maîtrise de son art.

Crédits image : Couverture et extrait de L’Affaire Tournesol, version du journal de Tintin (Casterman)

Par Ugo Loumé

