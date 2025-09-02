Violaine Bérot : “Je voulais transformer une chambre d’hôpital en lieu de vie

Ancienne éleveuse de chèvres, après avoir étudié la philosophie puis travaillé dans l’informatique, Violaine Bériot a toujours eu le goût des vies multiples. Elle le reconnaît elle-même : « Je ne décide pas comme ça au départ où je vais situer un livre. »

Un entretien entre tristesse et joie, à l'image de ce roman, à découvrir dans ce nouveau podcast :

Ce choix d’une chambre d’hôpital s’est pourtant imposé comme une évidence, une contrainte féconde. « Je me suis dit que faire tout un livre dans un espace clos, ça m’amusait, c’était intéressant. Et que ça devienne ce qui peut paraître assez négatif — une chambre d’hôpital — un lieu de vie. »

Dans Du côté des vivants, tout part d’un homme, Greg, qui a frôlé la mort. À son réveil, une question le taraude : a-t-il encore envie de se soigner, de se battre ? Face à lui, séparé par un simple rideau, Alphonse, vieil homme fatigué de ses chutes et de son cœur fragile, estime au contraire qu’il serait « bien temps de mourir ». Entre ces deux pôles, le roman explore les désirs contradictoires, la dignité et le libre arbitre face à la médecine.

À travers leurs échanges, Violaine Bériot interroge aussi notre rapport à l’hôpital public, particulièrement dans ces petites structures menacées. Originaire de l’Ariège, elle connaît bien ces lieux essentiels : « On a un tout petit hôpital à Saint-Girons, le plus proche de chez moi, complètement sinistré, et peu à peu les services ferment. Pourtant, pour les gens de la montagne, c’est vital. »

Cette tension entre grands centres hospitaliers réputés et établissements ruraux fragilisés traverse le livre. « Dans ces grands centres, on a des moyens considérables, mais ce petit hôpital-là sauve un patient », souligne-t-elle, renversant ainsi une hiérarchie trop souvent admise.

Comment transformer un huis clos médical en récit lumineux ? La romancière s’en explique : « Il m’a suffi de me laisser prendre par les personnages. Dans une chambre, en une seule journée, entrent énormément de personnes : soignants, agents d’entretien, visiteurs… Il y a toute une vie. »

Et cette vie n’est pas faite que de larmes. « J’ai essayé d’être sur une ligne de crête entre la tristesse et la joie, sans tomber dans un côté très bisounours. » Le roman chemine donc entre éclats de rire et émotions plus sombres, comme une respiration qui refuse les caricatures.

La narration multiplie les focales. Plusieurs scènes sont rejouées sous différents regards : celui du patient, de l’infirmière, du médecin, du proche. « J’aime beaucoup cette idée des différents points de vue. Là, je me suis imaginé que je faisais un travail de cinéma, comme si j’étais avec une caméra dans la chambre. » De ce dispositif découle une lecture immersive, quasi chorale.

Le fil rouge de l’œuvre de Violaine Bérot se retrouve ici : l’attention au vivant, aux êtres fragiles, qu’ils soient humains ou animaux. Dans Comme des bêtes ou Tomber des nues, elle interrogeait déjà nos façons de vivre. « C’est presque un fil politique : je suis convaincue qu’on est plus heureux à vivre avec de l’espace, dans des lieux où on est peu nombreux, que dans des lieux où on est entassés. » La ruralité, la proximité avec la nature et avec l’autre nourrissent son écriture.

Quant à l’acte d’écrire, elle le décrit sans complaisance : « Le premier mot qui me vient, c’est un travail… laborieux. Mais je me sens à ma juste place quand je fais ça. » Loin de la souffrance stérile, c’est une tension qui fait vibrer : « Ce n’est pas douloureux ou joyeux, c’est émouvant. »

Ainsi, Du côté des vivants apparaît comme un roman paradoxal : enraciné dans l’expérience de la maladie et de la fin de vie, il célèbre en réalité le bouillonnement humain, ces instants où la joie surgit même au cœur de l’épreuve. « Pour moi, l’important, c’est que le texte, à la fin, soit juste un grand merci », confie la romancière. Pari tenu.

Crédits photo : Violaine Bérot © Stéphane Lessieux

