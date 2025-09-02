Violaine Bérot : “Je voulais transformer une chambre d’hôpital en lieu de vie

Il y a des romans qui, d’emblée, se placent du côté de la lumière, même quand leur décor pourrait sembler sombre. Du côté des vivants, le nouveau livre de Violaine Bérot publié chez Buchet-Chastel, appartient à cette catégorie. Installée dans la chambre 308 d’un petit hôpital de campagne, l’autrice y fait entrer tout un monde : patients, soignants, familles, visiteurs. Une galerie de voix qui, tour à tour, murmurent, rient, s’effondrent, et surtout vivent.
Le 02/09/2025 à 17:47 par Georgia Morisset
Ancienne éleveuse de chèvres, après avoir étudié la philosophie puis travaillé dans l’informatique, Violaine Bériot a toujours eu le goût des vies multiples. Elle le reconnaît elle-même : « Je ne décide pas comme ça au départ où je vais situer un livre. »
Un entretien entre tristesse et joie, à l'image de ce roman, à découvrir dans ce nouveau podcast :
Ce choix d’une chambre d’hôpital s’est pourtant imposé comme une évidence, une contrainte féconde. « Je me suis dit que faire tout un livre dans un espace clos, ça m’amusait, c’était intéressant. Et que ça devienne ce qui peut paraître assez négatif — une chambre d’hôpital — un lieu de vie. »
Dans Du côté des vivants, tout part d’un homme, Greg, qui a frôlé la mort. À son réveil, une question le taraude : a-t-il encore envie de se soigner, de se battre ? Face à lui, séparé par un simple rideau, Alphonse, vieil homme fatigué de ses chutes et de son cœur fragile, estime au contraire qu’il serait « bien temps de mourir ». Entre ces deux pôles, le roman explore les désirs contradictoires, la dignité et le libre arbitre face à la médecine.
À travers leurs échanges, Violaine Bériot interroge aussi notre rapport à l’hôpital public, particulièrement dans ces petites structures menacées. Originaire de l’Ariège, elle connaît bien ces lieux essentiels : « On a un tout petit hôpital à Saint-Girons, le plus proche de chez moi, complètement sinistré, et peu à peu les services ferment. Pourtant, pour les gens de la montagne, c’est vital. »
Cette tension entre grands centres hospitaliers réputés et établissements ruraux fragilisés traverse le livre. « Dans ces grands centres, on a des moyens considérables, mais ce petit hôpital-là sauve un patient », souligne-t-elle, renversant ainsi une hiérarchie trop souvent admise.
Comment transformer un huis clos médical en récit lumineux ? La romancière s’en explique : « Il m’a suffi de me laisser prendre par les personnages. Dans une chambre, en une seule journée, entrent énormément de personnes : soignants, agents d’entretien, visiteurs… Il y a toute une vie. »
Et cette vie n’est pas faite que de larmes. « J’ai essayé d’être sur une ligne de crête entre la tristesse et la joie, sans tomber dans un côté très bisounours. » Le roman chemine donc entre éclats de rire et émotions plus sombres, comme une respiration qui refuse les caricatures.
La narration multiplie les focales. Plusieurs scènes sont rejouées sous différents regards : celui du patient, de l’infirmière, du médecin, du proche. « J’aime beaucoup cette idée des différents points de vue. Là, je me suis imaginé que je faisais un travail de cinéma, comme si j’étais avec une caméra dans la chambre. » De ce dispositif découle une lecture immersive, quasi chorale.
Le fil rouge de l’œuvre de Violaine Bérot se retrouve ici : l’attention au vivant, aux êtres fragiles, qu’ils soient humains ou animaux. Dans Comme des bêtes ou Tomber des nues, elle interrogeait déjà nos façons de vivre. « C’est presque un fil politique : je suis convaincue qu’on est plus heureux à vivre avec de l’espace, dans des lieux où on est peu nombreux, que dans des lieux où on est entassés. » La ruralité, la proximité avec la nature et avec l’autre nourrissent son écriture.
CHRONIQUE - C'est plus beau là-bas de Violaine Bérot : une autre vie ?
Quant à l’acte d’écrire, elle le décrit sans complaisance : « Le premier mot qui me vient, c’est un travail… laborieux. Mais je me sens à ma juste place quand je fais ça. » Loin de la souffrance stérile, c’est une tension qui fait vibrer : « Ce n’est pas douloureux ou joyeux, c’est émouvant. »
Ainsi, Du côté des vivants apparaît comme un roman paradoxal : enraciné dans l’expérience de la maladie et de la fin de vie, il célèbre en réalité le bouillonnement humain, ces instants où la joie surgit même au cœur de l’épreuve. « Pour moi, l’important, c’est que le texte, à la fin, soit juste un grand merci », confie la romancière. Pari tenu.
Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.
Crédits photo : Violaine Bérot © Stéphane Lessieux
DOSSIER - Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025
