Araki, le photographe aux 500 livres

Depuis la fin des années 1960, Araki Nobuyoshi entretient un lien indissociable avec l’édition. Ses premiers travaux circulaient déjà sous forme de livres autoédités, composés et imprimés sur les photocopieurs de la firme publicitaire Dentsu, où il travaillait alors. Cette démarche, fondatrice de sa carrière, s’est prolongée jusqu’à aujourd’hui : on dénombre désormais plus de 500 ouvrages consacrés à son œuvre, ce qui en fait l’un des photographes les plus publiés au monde.

À l’occasion de l’exposition Polaraki, le collectionneur Stéphane André a prêté au musée Guimet huit volumes exclusivement consacrés au Polaroid, soulignant combien le livre est, pour Araki, une extension de sa pratique photographique.

Parmi ces pièces, l’exemple de Hana Kinbaku (2008) est particulièrement révélateur : un coffret comprenant l’ouvrage publié à la Taka Ishii Gallery (Tokyo) et deux photographies montées sous résine. L’ensemble, conservé au musée Guimet, associe images et publication, et rappelle l’un des motifs récurrents chez Araki, le parallèle entre femmes et fleurs. Ici, l’artiste piège la pellicule entre deux plaques de résine, rendant impossible toute reproduction et rapprochant le tirage d’un polaroid unique.

Le Polaroid comme geste quotidien et journal visuel

Prolifique, obsessionnel et volontiers provocateur, Araki (né à Tokyo en 1940) est une figure majeure de la photographie japonaise et internationale depuis les années 1960. Devenu indépendant en 1972 après un passage chez Dentsu, il s’est imposé par son regard neuf sur l’intime. Si ses vues monumentales de fleurs et ses mises en scène érotiques du corps féminin l’ont rendu célèbre, il adopte dans les années 1990 le Polaroid, médium qui devient un outil quotidien et un véritable journal visuel.

Les polaroids [d’Araki] ne représentent pas seulement des fleurs, à foison. Ils sont des fleurs. La photographie Polaroid, c’est l’éclore. Mais contrairement aux fleurs, et contrairement à sa réputation artificiellement entretenue, sa fraîcheur est inaltérable. - Stéphane André

Ce procédé, inventé par Edwin Land et commercialisé dès 1948, lui permet de saisir l’instant et d’accumuler une quantité considérable de tirages. Le Polaroid devient chez lui une source d’expérimentation plastique : interventions au feutre, à la peinture, découpages et assemblages en grilles monumentales qui forment une poésie visuelle unique, brouillant les frontières entre sphères intime et publique.

Une donation exceptionnelle : « Araki’s aradise »

En mai 2025, Stéphane André a fait don au musée Guimet de sa collection personnelle, Araki’s aradise (1997-2024), constituée de 906 polaroids montés dans 391 cadres et acquis entre 2000 et 2024. Présentés pour la première fois tels qu’ils l’étaient dans son appartement parisien, ces ensembles révèlent un dialogue à deux voix : la moitié des associations d’images a été réalisée par Araki lui-même, l’autre par le collectionneur, qui a aussi conçu l’accrochage en grille. Par respect pour deux modèles ayant refusé l’exposition de leurs images, certains espaces restent volontairement vides, en accord avec l’artiste.

L’œuvre d’Araki s’est construite autour de plusieurs univers esthétiques. Dans les années 1960-1970, il développe une approche intimiste du corps en rupture avec les stéréotypes publicitaires. Vingt ans plus tard, le Polaroid lui permet de composer une poésie visuelle de rapprochements insolites, mais aussi une esthétique érotique japonisante : kimonos, tatamis, cordes, baguettes…

Ces références l’inscrivent dans une filiation avec les shunga (estampes érotiques) ou le kinbaku (bondage japonais). Longtemps perçues comme une continuité patrimoniale, ces images sont aujourd’hui relues à l’aune des débats contemporains sur les rapports de genre, invitant à reconsidérer la violence et l’objectification du corps féminin dans son travail.

L’exposition Polaraki, au musée Guimet, dévoile ainsi à la fois le rôle du Polaroid dans l’œuvre d’Araki et son ancrage dans une culture du livre et de la publication photographique.

Elle révèle l’importance de ce médium comme matrice créative, entre journal intime, poésie visuelle et provocation érotique, tout en rendant hommage à l’engagement d’un collectionneur, Stéphane André, qui a su transformer cette pratique en un véritable cabinet de curiosités contemporain transmis au musée.

