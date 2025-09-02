Bibliothèques et médiathèques, relais du Prix des lecteurs en grands caractères

Romans, récits, polars, biographies : les éditeurs proposent librement leurs titres parus depuis moins d’un an en grands caractères (16 à 25 points). Les lecteurs, eux, votent en ligne sur www.prixgrandscaracteres.fr.

C’est ici que les établissements jouent un rôle déterminant. En mettant à disposition une connexion Internet, ils permettent aux usagers de voter directement sur place, renforçant ainsi la participation et la visibilité de ce prix.



Pour faciliter l’organisation, l’Association peut enregistrer une adresse e-mail propre à chaque établissement, de manière à ce que plusieurs votes soient possibles sans contrainte technique. Comme la Librairie des Grands Caractères, qui offrira elle aussi un espace de participation, elles deviennent des relais naturels de ce projet.



Le calendrier est déjà fixé : sélection annoncée le 20 novembre 2025, premier tour jusqu’au 17 décembre, second tour à partir du 18 décembre, proclamation du lauréat le 15 janvier 2026.



Les établissements qui prendront part au dispositif permettront à leurs publics de s’associer directement à la vie du livre accessible et de soutenir une lecture ouverte à tous.

