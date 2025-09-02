À vos chansons ! Appel à candidature pour le Prix Andrée Chedid 2025

Le concours est ouvert à tous les sociétaires de la SACEM. Les candidatures doivent être envoyées par courriel à : prixchedid@printempsdespoetes.com.

Chaque dossier doit comprendre : le prénom et le nom de la candidate ou du candidat, ses coordonnées (e-mail et téléphone), son numéro de sociétaire SACEM, une maquette musicale au format MP3 (durée maximale : 3 minutes), inspirée du poème choisi pour l’édition 2025.

#[pub-1]

Justement, le poème pour cette édition 2025 est « Les derniers jours de l’humanité » de Laurence Vielle (extrait du recueil Billets d’où, Le Castor Astral, 2023). Le texte est disponible sur le site du Printemps des Poètes.

Le ou la lauréat·e recevra une dotation de 2500 €. Les candidatures sont dès à présent ouvertes jusqu'au 31 octobre 2025. L'annonce officielle du ou de la lauréat·e se fera le 1er décembre 2025. Le prix sera remis le 10 décembre 2025 à la Maison de la Poésie.

L'an dernier, le lauréat était Mr.Bonneville, pour son interprétation de « La route de Tintagel » de Jean Dawint.





Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com