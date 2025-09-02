De Nothomb à Delacourt : les grandes voix d’Albin Michel réunies à Morges

Le vendredi s’ouvre sur une rencontre singulière : Amélie Nothomb dialogue avec Eleonora Galasso dans la salle Belle Époque du Casino (13h30-14h30). Deux univers littéraires en miroir : l’écrivaine belge aborde pour la première fois la figure maternelle dans Tant mieux, tandis que la romancière italienne trace dans La vie selon Zoé une fresque d’amitié lumineuse et tumultueuse.

En fin d’après-midi (15h30-16h30), Grégoire Delacourt et Jean-Noël Pancrazi explorent la mémoire fraternelle, l’un par l’évocation d’un frère disparu, l’autre par le récit d’une complicité intemporelle, offrant un double portrait sensible de l’amour fraternel.

Le lendemain, l’accent se déplace vers la grande fresque familiale. Dans la salle des Alpes, Anne Berest déploie la branche bretonne de son héritage dans Finistère, tandis que Claire Messud livre avec L’étrange tumulte de nos vies une saga couvrant continents et générations.

Toutes deux conjuguent l’intime et l’Histoire, inscrivant des destins singuliers dans un souffle romanesque ample et généreux. Cette résonance entre deux voix féminines propose une traversée émotive des liens de filiation, de mémoire et de transmission.

Enfin, la journée se conclut par une immersion sensorielle à La Crique (16h30-18h), où Agnès Ledig, Antoinette Rychner et María Sánchez invitent à écouter le vivant. Dans « Écouter la forêt pour habiter son corps », les participantes interrogent la régénération, l’identité et la mémoire à travers le prisme des arbres, des sons et de la matière du bois.

Cette expérience, située entre littérature, écologie et poésie, inscrit Albin Michel dans une démarche de résonance avec le monde naturel, en offrant un moment de partage intime et universel.

