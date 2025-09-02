Loto du patrimoine : dans la Loire, une collégiale et sa riche bibliothèque

Lancée ce lundi 1er septembre, la 8e édition du Loto du patrimoine entend, une nouvelle fois, participer au financement de la restauration de plus d'une centaine de sites. Parmi ceux-ci, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, écrin d'une bibliothèque du XVIIIe siècle riche de 2000 ouvrages anciens...
Le 02/09/2025 à 16:13 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
02/09/2025 à 16:13
0
Commentaires
3
Partages
102 sites départementaux, qui viennent s'ajouter aux 18 lieux emblématiques régionaux dévoilés en mars dernier : cette 8e édition du Loto du patrimoine se fixe des objectifs ambitieux. La Fondation du patrimoine, avec le ministère de la Culture et FDJ United, s'appuie sur une offre de jeux à gratter et autres tirages afin de collecter des fonds pour des monuments et bâtiments en péril.
Les financements participatifs ouverts pour la rénovation de ces 102 sites patrimoniaux bénéficieront ainsi de 1,83 €, reversé à la Fondation du Patrimoine pour chaque ticket de grattage vendu 15 €, de 54 centimes d'euro pour chaque grille de 2,20 € pour huit tirages, du 8 au 22 septembre, et un Super Loto le vendredi 19 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine, pour lequel 73 centimes d’euro sont reversés pour chaque grille de 3 € jouée.
Pour les 18 lieux régionaux annoncés en mars dernier, la dotation de la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril ne sera connue qu'à l'occasion des prochaines Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre prochains.
La Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château a été désignée en mars dernier comme le lieu emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Située dans le département de la Loire, elle est la propriété de la commune de Saint-Bonnet-le-Château, au sein du territoire rural du Forez. Classée au titre des monuments historiques, elle se trouve néanmoins en état de péril avancé, constaté en novembre 2023.
L’église à l’architecture empreinte du gothique flamboyant se déploie selon un plan basilical avec trois vaisseaux, sur 40 m de long. Elle se divise en une nef de huit travées flanquée de deux collatéraux qui s’ouvrent sur neuf petites chapelles latérales de part et d’autre du corps principal.
« Héritage croisé des comtes du Forez et des ducs de Bourbon, elle renferme deux joyaux artistiques », décrit la Mission Patrimoine : « [L]a crypte entièrement décorée de peintures murales du début du XVe siècle représentant des anges musiciens, et une bibliothèque du XVIIIe siècle riche de 2000 ouvrages anciens. »
Cette bibliothèque abrite en effet 36 incunables, des ouvrages qui ont donc été imprimés avant 1500, dont la Biblia Latina, première bible publiée en France. On y trouve aussi un missel lyonnais de la fin du XVe, le Nouvel Office des fêtes solennelles, et d'autres manuscrits datant du XVe au XVIIe siècle.
Par ailleurs, elle renferme une collection d’ornements religieux anciens, la plus riche du département, ainsi que, dans son caveau, des momies à l'origine mystérieuse...
Toujours accessible, mais en visite guidée uniquement, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château s'engage dans des travaux au long cours. Après une opération consolidation des décors peints de la crypte en 2024, afin d'éviter leur perte irrémédiable, une autre phase de travaux est prévue, sur 12 ans, jusqu'en 2036.
Il s'agit en effet de restaurer les toitures et façades du collatéral Nord et des chapelles primitives, et de procéder au renforcement du parquet de la bibliothèque, puis à la restauration du porche d'entrée et de la chapelle Saint-André. Dans un second temps, les toitures et façades du chœur, les solins de la terrasse supérieure, les maçonneries intérieures du bureau des guides et de la chapelle attenante et du parvis Nord seront restaurées, avant un traitement définitif de l'humidité dans la crypte.
La collecte ouverte vise un objectif de 200.000 €, avec environ 40.000 € de financements apportés à ce jour par la Fondation du patrimoine. Il est possible de participer au financement des travaux à cette adresse. D'après Françoise Genthialon, membre de la commission patrimoine de la ville, qui s'exprimait auprès de Historia, le budget total des opérations s'élève à 10 millions €.
À LIRE - “Sa valeur est immense” : le manuscrit d'Anne de France, trésor national
Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine en péril a aidé à sauver plus de 980 sites, dont plus de 140 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 840 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer). Aujourd’hui, 70 % d’entre eux sont d’ores et déjà sauvés : 380 chantiers sont terminés et 310 sont en cours ; les autres projets vont voir leurs travaux prochainement lancés.
Photographie : La Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château (Loto du Patrimoine)
DOSSIER - Rentrée d'hiver 2019 : une nouvelle année littéraire lancée
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Sur les hauteurs du nord-ouest de la Hongrie, l’abbaye bénédictine de Pannonhalma, fondée en 996, veille depuis plus de mille ans sur la plus ancienne collection de livres du pays. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle conserve quelque 400.000 volumes, dont plusieurs centaines de manuscrits antérieurs à l’invention de l’imprimerie, et une Bible complète datant du XIIIᵉ siècle. Un trésor patrimonial aujourd’hui menacé...
21/07/2025, 17:31
De la chronique parisienne débutée au XVIIe siècle aux enjeux socioéconomiques contemporains, le Pont Neuf présente une facette inédite de l'industrie du livre et de l'édition en France. Entre Mazarin, les libraires-éditeurs et les bouquinistes, la bataille fit rage : remontons aux origines de ce conflit, qui quatre cents ans plus tard, agite toujours...
06/07/2025, 10:41
Plus de 230 ans après sa disparition, Wolfgang Amadeus Mozart surprend encore ses fans avec un morceau inédit. La partition d'une certaine « Sérénade en C », retrouvée au sein de la collection Carl Ferdinand Becker des bibliothèques de Leipzig, a été attribuée au compositeur autrichien.
20/09/2024, 10:56
Frieze Séoul est une foire d'art contemporain internationale qui se tient annuellement dans la capitale de la Corée du Sud. Des galeries d'art contemporain du monde entier y exposent des œuvres d'artistes établis et émergents. Mais également des ouvrages anciens et rares...
18/07/2024, 16:15
Dans un retournement de situation digne d'un film ou d'une série, des procureurs américains avaient fait volte-face lors d'un procès et abandonné la procédure, s'estimant « manipulés » par l'accusation. Don Henley, chanteur, batteur, cofondateur et auteur-compositeur du groupe Eagles, assurait en effet que des documents, dont les paroles manuscrites de « Hotel California » lui avaient été dérobés...
04/07/2024, 10:39
En décembre 2018, les éditions Douin remettaient au goût du jour le célèbre plan de Paris de Turgot décrivant la capitale français : un voyage selon une perspective cavalière, mais également dans le temps – le projet fut réalisé entre 1734 et 1739. Désormais, l’éditeur ouvre une souscription pour un projet fou, à l’échelle originale, et en couleurs.
30/05/2024, 11:16
Depuis le 18 et jusqu'au mardi 23 avril, sont exposés à Christie's Paris les lots rares de la collection Schøyen, qui sera vendue à Londres le 12 juin 2024. Des livres et manuscrits anciens qui traversent près de 1300 ans d'histoire et dont la valeur est estimée jusqu'à 3 millions £ (environ 3,5 millions €) pour certains.
22/04/2024, 11:08
À Caen, les 15 et 16 avril prochain, la bibliothèque de l'écrivain et homme politique Léopold Sédar Senghor (1906-2001) sera dispersée aux enchères, en plus de 300 lots. Une somme, et quelques ouvrages d'exception, qu'un groupe de chercheurs souhaite voir revenir au Sénégal...
10/04/2024, 16:31
Pour suivre le cheminement d'une pensée, rien de tel qu'une bibliothèque pour servir de boussole. Après une vingtaine d'années de travail, une équipe de passionnés a constitué le catalogue de la bibliothèque de Charles Darwin (1809-1882), soit 300 pages de documents, revues et, bien entendu, de livres.
13/02/2024, 10:08
Un « ex-libris », nom tiré de l'expression latine signifiant « de la bibliothèque de », est un objet avec lequel on appose un symbole d'appartenance personnelle sur ses livres. Un tampon, en somme, qui vous lie à vos ouvrages préférés, ces objets déjà marqués d'un sceau très particulier...
24/10/2023, 12:20
La bibliothèque Fisher de l'Université de Sydney a finalisé la numérisation d'un exemplaire du premier roman de Virginia Woolf (1882-1941), annoté par l'autrice elle-même. Ce document rarissime est désormais accessible à tous les chercheurs, lecteurs et curieux et rend compte de l'évolution du style de la romancière.
26/07/2023, 16:12
La métropole Rouen Normandie annonce l'acquisition de Novembre, un manuscrit de jeunesse de Gustave Flaubert, que l'auteur de Madame Bovary commence à écrire à l'âge de 19 ans. Il s'agit de sa première confrontation à une organisation romanesque, ce qui en fait un document particulièrement éclairant sur son œuvre. La pièce rejoint les collections de la Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie.
25/11/2022, 16:39
Il naquit arien à Tolède, mourut chrétien à Tarragone et devint martyr, canonisé au XVIe siècle par le Pape Sixte Quint. Herménégilde était un prince wisigoth (560-13 avril 585) qui embrassa la foi peu après avoir épousé une princesse catholique, Ingonthe. Que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, il compte parmi les saints martyrs officiels de l’Église. Rien d’étonnant qu’on lui ait consacré des vers… même en latin. Mais un culte en son nom, voilà qui étonne.
26/08/2022, 15:44
On l’ignore souvent, mais le développement de l’horlogerie en Suisse doit beaucoup au théologien Jean Calvin. Parti de Picardie, ce protestant se réfugia en Suisse où ses écrits trouvèrent des oreilles attentives. Dans sa volonté d’instaurer une moralité faite d’ordre et de modestie — bien loin du « calme luxe et volupté » baudelairiens — le réformateur lutta contre tout ce qui était ostentatoire… Et les bijoutiers en furent les premières victimes.
25/08/2022, 16:59
Les emplettes sur la toile réservent parfois bien des surprises : Christina Dyer en a fait les frais, après avoir acheté un ouvrage daté de 1868. Si l’histoire racontée n’avait rien de bien étonnant, elle a trouvé, dissimulées dans la couverture, plusieurs petites enveloppes. Dans lesquelles avaient été placées des mèches de cheveux…
09/08/2022, 11:30
La police nationale espagnole a mis la main sur un missel — livre de chants religieux — daté du XVIe siècle. Nommé Incipit Liber, il se compose de 121 pages imprimées sur parchemin, et fut produit en 1526. Cette découverte fait suite à une enquête pour le coup plutôt cocasse.
09/08/2022, 09:26
Il y a de ça un an, le romancier gallois Ken Follett faisait don de l’intégralité de ses droits d’auteur sur son récit Notre Dame à la commune Dol-de-Bretagne pour rénover sa cathédrale. Il s’est rendu sur place ce dimanche 31 juillet à l'occasion du Pardon de la Saint Samson pour constater l’avancée des travaux.
01/08/2022, 15:41
La 7e édition du Prix de la bibliothèque verte de l'International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) a récompensé, dans sa catégorie Meilleur projet de bibliothèque, la Médiathèque de la Canopée la fontaine, située à Paris. Dans cette même catégorie, la Médiathèque Mouezh ar gallon, à Tourc’h, s'était hissée jusque dans la sélection finale.
25/07/2022, 11:30
L’époque estivale donne le temps des bilans, au moins semestriels, et Christie’s ne déroge pas à la règle. En quelques chiffres, la maison indique qu’elle vient de réaliser son meilleur début d’année depuis 2009. Plus de 301 millions € en six mois, c’est une croissance de 52 % en regard de 2021 sur la même période.
13/07/2022, 13:02
Le Livre de Leinster (The Book of Leinster) est certainement l’un des plus précieux trésors détenus par le Trinity College de Dublin, – héritier de la première Université de Dublin fondée en 1311 par le pape Clément V. En outre, ce manuscrit en parchemin du XIIe siècle constitue une merveille d'archive pour l'Irlande. Objet fragile, un travail de réhabilitation et de numérisation est devenu nécessaire et la Bank of America soutiendra ces projets.
14/06/2022, 17:43
Né le 1er avril 1868 à Marseille, mort le 2 décembre 1918 à Paris, Edmond Rostand restera, dans l’esprit du plus grand nombre, le créateur de ce Cyrano de Bergerac, tout de panache et de fierté pétri. Mis à l’honneur ce 30 mai par le moteur de recherche Google, ce n’est pourtant ni pour la pièce ni pour une commémoration qu’il est rendu visible : le 30 mai 1901 fut la date de son élection à l’Académie française.
30/05/2022, 11:07
Parmi les plus grands chefs d’œuvres architecturaux et artistiques de l’Europe chrétienne, la chapelle Sixtine se place sans conteste au premier rang. La plus célèbre salle des palais pontificaux propose certains des plus grands chefs-d’œuvre de la Renaissance. Des fresques finalement difficiles à appréhender dans toute leur force à travers de simples représentations, sauf si on y met les moyens...
26/04/2022, 14:46
La Commission consultative des trésors nationaux, saisie par le ministère de la Culture, s'est penchée sur le cas d'un Livre d'heures à l'usage des Chartreux. Ce dernier s'intitule Horae ad usum ordinis Cartusiensis et a été attribué à l'enlumineur Simon Bening. Remontant au début du XVIe siècle, il est désormais classé comme trésor national.
01/03/2022, 09:01
Depuis quelques années, de véritables « adeptes » de cartes anciennes font des ravages dans les bibliothèques. Un réseau de trafiquants vient d'être intercepté en Occitanie, dont le principal protagoniste entrait dans les bibliothèques pour y découper des cartes précieuses dans des ouvrages anciens. Ces dernières étaient revendues à des fins de blanchiment d'argent. L'homme vient d'être condamné à 5 ans de prison par le tribunal de Béziers.
28/02/2022, 17:17
On la pensait disparue, la voici qui sort de l’ombre. La Lettre à d’Alembert, réaction de Jean-Jacques Rousseau à l’article Genève, présent dans l’Encyclopédie parue entre 1751 et 1772 fera l’objet d’une soirée toute particulière. La Fondation Martin Bodmer a en effet acquis une copie autographe datée du 14 mai 1758, contenant les ultimes modifications du philosophe, au cours de l’impression de ces quelque 79 feuillets.
23/02/2022, 15:23
Les analphabètes ont-ils accès à l'illumination ? Dans le bouddhisme Mahāyāna, la question se pose. Pour ce courant né vers le début de notre ère dans le Nord de l’Inde, on considère que la prononciation des mots, inscrits dans les Sūtras et d'autres textes du bouddhisme Mahāyāna, revêtent une aussi grande importance que leur significations, pour se protéger ou dans sa quête vers l'illumination. Les bouddhistes japonais du XVIIe siècle ont alors trouvé une solution...
09/02/2022, 08:44
Lauréate du concours Ateliers d’Art de France en Occitanie dans la catégorie Patrimoine, Delphine Marseille présentera au salon Ob'Art de Montpellier, du 5 au 7 novembre, une de ces reliures d’art. Un ouvrage d’une grande valeur créé en 2019 pour le texte Les Poilus : Épopée : Histoire illustrée de la Grand'Guerre 1914-1918, de Joseph Delteil, édité chez Bernard Grasset en 1926. Une reliure d’art conservée dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque centrale Emile Zola.
14/10/2021, 11:04
La maison de vente aux enchères britannique Dreweatts annonce, non sans fierté, la dispersion prochaine d'une bibliothèque vieille de trois siècles, constituée par les membres de la famille Sitwell, appartenant à la noblesse. Parmi les pièces notables, un très rare atlas ottoman, un ouvrage de Jacques Majorelle ou encore une première édition du Paradise Lost de John Milton. Rendez-vous en novembre pour le passage sous le marteau.
30/08/2021, 16:54
L’erreur commune assimile la Renaissance italienne aux peintures et sculptures : ces vestiges visuels marquent l’esprit, autant que l’essor architectural. Mais l’image qui s’établit alors, façonnée de fresques et de couleurs, devient aussi incomplète que tronquée. Car dans l’ombre de Michel-Ange, de Raphaël ou même de Machiavel, la ville de Florence abritait un certain Vespasien. Et son influence, à l’époque, a tout autant de répercussions que celle de ses illustres contemporains.
20/08/2021, 11:09
L'art du papier découpé n'est pas le plus commun dans les musées du monde. Et pourtant, celui-ci aussi avait ses grands maîtres, et surtout une artiste particulièrement douée, la Néerlandaise Joanna Koerten. Quelque peu reléguée à l'arrière-plan par l'histoire de l'art, elle marqua pourtant le XVIIe siècle.
16/08/2021, 16:34
Si les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, les organismes caritatifs vont crouler sous le poids… Andres Nurmela, bibliophile et restaurateur basé à Okehampton, avait toujours assuré qu’il offrirait sa collection de 2000 ouvrages anciens à une librairie. Amoureux, passionné, son legs représentait un ensemble particulièrement convoité – des documents datés des XVIIIe et XIXe siècles notamment…
13/07/2021, 16:20
Le Livre d’Esther prend toute sa place durant les célébrations juives de la fête de Pourim. Son récit évoque la fuite des juifs partis de Perse alors qu’ils étaient menacés d’extermination par le roi Assuérus — alias Xerxès Ier. Ce texte, aussi appelé rouleau d’Esther, est le vingt et unième de la Bible hébraïque. Et le Jewish Museum de Londres dispose d’un exemplaire plutôt original dans son aspect : un rouleau, conservé à l’intérieur d’un poisson.
07/07/2021, 09:14
Toute sa vie, Muriel Méchin a accumulé des appareils, machines et objets liés au monde de la typographie. Au point de pouvoir ouvrir un musée dédié dans la ville de Tours. Depuis plusieurs années, l’établissement connaît des difficultés financières, que la crise Covid a accentuées. Pour assurer les traites, l’intéressé puise sur sa retraite – après une hausse de loyer de surcroît. Mais à 81 ans, tout cela devient épuisant. Bien trop.
03/06/2021, 15:51
Afin de valoriser le patrimoine écrit de la région, l'agence régionale du livre PACA a ouvert un compte Instagram où s'exposent les plus beaux manuscrits et autres incunables... Une page immanquable pour les bibliophiles et amateurs de pièces exceptionnelles.
03/06/2021, 12:06
Le Musée Charles Dickens, à Londres, ouvrira prochainement ses portes aux visiteurs, avec des règles sanitaires toujours en vigueur. Et quelques nouveautés, à l'image de ce lot de deux médaillons, dont l'un a appartenu à Charles Dickens lui-même. À l'intérieur, une mèche de cheveux de Mary Hogarth, sa belle-sœur. Point d'adultère derrière cet artefact, mais l'expression d'un lien très fort, aux conséquences non négligeables sur l'œuvre de l'auteur...
17/05/2021, 13:57
Le musée de Bretagne, situé à Rennes, a commencé début février des travaux d'envergure : la remise à neuf de ses collections composées d'une très grande quantité de documents photographiques. Un chantier titanesque attend l'équipe chargée du dossier, pour 6 années de rénovation.
09/04/2021, 16:33
Autres articles de la rubrique Patrimoine
Coup de tonnerre dans le domaine du patrimoine écrit : les autorités françaises ont retrouvé la trace du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), réputé perdu depuis des années. En réalité détenue par un propriétaire privé, la pièce bénéficie désormais du statut de trésor national, dans l'attente d'une potentielle entrée dans les collections publiques.
02/09/2025, 10:45
Les dernières nouvelles du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), provenaient de Saint-Pétersbourg, où il était conservé au sein d'une bibliothèque depuis des années. Puis, plus rien : cette pièce remarquable, unique, était réputée perdue. Elle était en réalité entre des mains privées : l'État est intervenu pour en faire un trésor national.
01/09/2025, 11:18
Grimoires d’alchimistes, traités d’astrologie et autres manuscrits chargés de symboles : un univers étrange et fascinant s’ouvre au regard. Au cœur d’Amsterdam, la Ritman Library entrouvre ses grimoires : plus de deux mille ouvrages rares où science, foi et occultisme se mêlent dans un vertige d’énigmes, et il n'est pas obligé de se rendre dans la ville de Spinoza pour les feuilleter.
22/08/2025, 13:05
Du 20 au 23 août 2025, la vente aux enchères « Montignac », désormais installée à Limoges, célèbre son trentième anniversaire. Créée en 1995 par Bernard Galateau et Pierre Poulain, elle demeure un rendez-vous incontournable pour les bibliophiles, offrant cette année encore un catalogue exceptionnel de près de 1900 lots couvrant cinq siècles d’histoire du livre.
19/08/2025, 17:40
Le 12 août 2025, la bibliothèque Carlo Piancastelli de Fusignano, en Italie, a reçu un livre rare de 1819 offert par une habitante de Lugo. Un geste qui comble un manque dans ses collections et permet d'en savoir plus sur l’histoire de cette commune d’Émilie-Romagne.
13/08/2025, 14:40
En triant un lot de livres récupérés lors d’une succession, Dominique Enon, libraire à Carpe Librum, installée à Melun, est tombé sur un document rare : une lettre manuscrite de Pierre Loti, reliée à une édition originale de son ouvrage, L’Inde (sans les Anglais). Plutôt que de conserver la pièce ou de la céder à un collectionneur, Dominique Enon a choisi d’en faire don à la Maison Pierre-Loti, qui a rouvert au public en juin dernier.
12/08/2025, 17:17
Des remèdes à base de plantes, de graisse de chiot ou de bile de lièvre : l’université de Cambridge met en ligne plus de 8000 recettes médicales médiévales, issues de manuscrits restaurés et numérisés grâce au projet Curious Cures, porté par la bibliothèque universitaire de Cambridge.
07/08/2025, 16:56
Le roman culte de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, publié en 1937 a été exhumé presque intact lors d’un banal inventaire domestique. L’ouvrage, l’un des 1500 exemplaires initiaux, a été mis en vente aux enchères.
06/08/2025, 18:19
Les 6 et 9 août 1945, des bombes atomiques s'abattent sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes et en blessant beaucoup d'autres, tout en ravageant des territoires entiers. 80 ans plus tard, les archives en ligne du musée du mémorial de la Paix de Hiroshima témoignent de l'horreur causée au prétexte de la « dissuasion nucléaire ».
05/08/2025, 14:59
Un ensemble inédit d’archives ayant appartenu à Anatole France (1844–1924) vient enrichir les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ce don, effectué par Monsieur et Madame Rodolphe Marchais avec l’appui du chercheur Guillaume Métayer (CELLF, CNRS-Sorbonne Université), rassemble albums iconographiques, lettres, livres annotés et documents rares conservés à La Béchellerie, demeure de l’écrivain en Touraine.
28/07/2025, 10:36
Dans le cadre de la commission 2025 du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les bibliothèques (FRRAB), la bibliothèque municipale de Lyon a obtenu un soutien pour l’acquisition de deux ouvrages rares : un traité culinaire du XVIᵉ siècle publié à Lyon, et un livre d’artiste contemporain signé Giuseppe Penone, figure de l’Arte povera. Ces acquisitions s’inscrivent dans une politique régionale de valorisation du patrimoine écrit et artistique.
24/07/2025, 17:42
Il y a sept siècles, un prêtre est assassiné à l’arme blanche en plein centre de Londres, sous les yeux d’une ville indifférente. 688 ans plus tard, le criminologue Manuel Eisner exhume l’affaire, au sein du projet Medieval Murder Map, qui cartographie les meurtres dans l’Angleterre médiévale. À partir des archives judiciaires, il révèle les dessous d’un homicide prémédité, orchestré par une noble en quête de vengeance, dans une société où l’honneur se défendait aussi par le sang.
15/07/2025, 17:09
Babylone n’a pas révélé tous ses secrets. Un poème disparu, pourtant très populaire à l’époque, vient d’être retrouvé par une équipe de chercheurs grâce à l’intelligence artificielle. Ce texte livre des détails importants sur la place des femmes dans la société, ou encore le quotidien de ses habitants.
04/07/2025, 17:17
Le 26 juin 2025, la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS) organise à Paris la conférence Recovered memories, dans le cadre de la présidence française du réseau européen des commissions de restitution.
30/06/2025, 17:13
Le J. Paul Getty Museum vient de recevoir le don artistique le plus important depuis plusieurs décennies. 38 feuillets enluminés réalisés par des artistes italiens entre le XIIe et le XVIIe siècle ont en effet été offerts par T. Robert Burke et Katherine States Burke, un couple américain possédant la plus grande collection privée d’enluminures italiennes aux États-Unis.
30/06/2025, 13:00
La Bibliothèque du Congrès des États-Unis a enrichi ses collections en faisant l’acquisition des manuscrits, esquisses musicales et de paroles, enregistrements, carnets et albums souvenirs du compositeur et parolier légendaire Stephen Sondheim, considéré comme l’une des figures les plus influentes et novatrices de la comédie musicale américaine de son époque.
26/06/2025, 17:59
La Bibliothèque nationale de France (BnF) enrichit ses collections d'un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et dossiers de travail de Michel Tournier (1924-2016), figure incontournable de la littérature française contemporaine. Ce don, constitué de 22 lots, couvre l'essentiel de son œuvre publiée, incluant romans, recueils de nouvelles, essais et ouvrages jeunesse, et offre un témoignage précieux du processus créatif de l'écrivain.
26/06/2025, 16:33
Les Archives littéraires suisses (ALS), rattachées à la Bibliothèque nationale suisse, viennent d’enrichir leur prestigieuse collection grâce à une donation remarquable : les archives personnelles d’André Gide (1869-1951). Ce fonds, remis par le professeur Peter Schnyder, président de la Fondation Catherine Gide, comprend manuscrits, documents personnels et photographies retraçant le parcours et l’influence majeure de l’auteur français, prix Nobel de littérature, sur la littérature du XXᵉ siècle.
24/06/2025, 12:22
La Bibliothèque nationale de France (BnF) se réjouit de l’inscription, le 24 avril dernier, de deux ensembles documentaires exceptionnels qu’elle conserve au Registre international Mémoire du monde de l’UNESCO. Il s’agit, d’une part, des Archives de la parole (1911-1953), un fonds sonore sans équivalent, et, d’autre part, des textes et dessins des enfants d’Izieu, intégrés dans une proposition collective intitulée Dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe : 1914-1950.
20/06/2025, 10:43
Le 24 juin prochain, le département des Livres, Estampes et Manuscrits de Tajan proposera aux enchères une collection d’Histoire naturelle rassemblée par un amateur. L’événement, organisé à Paris, mettra à l’honneur des pièces rares allant du XVIIIe au XXe siècle, mêlant ornithologie, botanique, cartographie et art graphique, avec des estimations atteignant les 30.000 euros.
19/06/2025, 07:00
En Zambie, une boîte à outils de chasse gravée d’un ancien système d’écriture refait surface sur les réseaux sociaux. Cette redécouverte, orchestrée par la journaliste Samba Yonga et l'auteure Mulenga Kapwepwe, toutes deux fondatrices du Musée virtuel de l’histoire des femmes de Zambie, s’inscrit dans une vaste campagne intitulée Frame, visant à restaurer la mémoire des savoirs culturels effacés par le colonialisme.
16/06/2025, 16:39
Le 13 juin 2025, la Bibliothèque nationale de France a officiellement restitué à Angelika Mayer un ouvrage ayant appartenu à son père, l’historien de l’art August Liebmann Mayer, spolié par les nazis en 1942. Cette restitution constitue la toute première application de la loi du 22 juillet 2023, qui encadre désormais la restitution des biens culturels volés dans le contexte des persécutions antisémites de 1933 à 1945.
14/06/2025, 11:32
Un texte annoté en hébreu de la main même de Franz Kafka est mis en vente à Paris du 13 au 15 juin 2025. Issu d’une collection rare réunie par un passionné, ce document témoigne de la fascination tardive de l’écrivain pour la langue hébraïque et éclaire ainsi une facette méconnue d’un auteur devenu mythique.
02/06/2025, 17:08
Plus de 400 objets personnels ayant appartenu à David Lynch, décédé en janvier dernier, sont mis aux enchères jusqu'au 18 juin, dans une vente exceptionnelle organisée par Julien’s Auctions, en partenariat avec Turner Classic Movies. Parmi ces lots uniques, des scénarios inédits à des objets personnels, en passant par ses ouvrages de référence, entre livres d'art, Nabokov, Kafka, jusqu'aux sagesses d'Asie et autres ouvrages de théosophie.
02/06/2025, 14:27
Quatre bandelettes de Torah, ou mappot, seront remises au musée Shalom Europa de la communauté juive de Wurtzbourg et de Basse-Franconie, situé en Bavière (Allemagne), le 5 juin prochain. Elles sont restituées à l'institution par le musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, qui en avait hérité en 1951, dans le cadre d'une récupération de biens spoliés à la fin des années 1930.
28/05/2025, 09:51
L’ENS (École normale supérieure) et PSL (Université Paris Sciences & Lettres) inaugurent « Lucienne », une bibliothèque numérique accessible à tous, qui réunit plus de 900 documents issus de ses fonds patrimoniaux.
26/05/2025, 17:00
Le samedi 24 mai 2025 à 14h, la maison FauveParis organise une vente aux enchères consacrée à Roland Moreno (1945-2012), pionnier de l’innovation technologique et créateur de la carte à puce. Cette vente publique, précédée d’une exposition accessible du 13 au 23 mai, mettra en lumière l’œuvre d’un inventeur au parcours aussi marginal que visionnaire.
22/05/2025, 14:56
La bibliothèque de Rennes métropole, située aux Champs Libres, a acquis un manuscrit breton daté de l'an 1100, provenant de l’abbaye féminine de Locmaria. Ce document met en lumière l'érudition des femmes au Moyen-Âge et leur rôle, en tant que copistes...
21/05/2025, 12:46
Antoine Crovella, alors étudiant en histoire à la Sorbonne, tombait en 2023 sur un manuscrit de Jean Giono au milieu d'archives d'une section spéciale de la Cour d'appel de Paris mise en place pendant l'Occupation. Le manuscrit de Voyage à pied dans la Haute-Drôme, paru en octobre 2024 aux Éditions des Busclats, sera remis à Sylvie Giono, la fille de l'écrivain, par la ministre de la Culture ce jeudi 22 mai.
20/05/2025, 13:05
La faculté de droit de Harvard avait finalement de l'or entre les mains, ou plutôt, une Magna Carta authentique de l'an 1300, un des sept exemplaires connus dressés par Edward I. Autrement dit, un document particulièrement précieux, pourtant considéré comme une copie, qui fut acheté en 1946 pour 27 $...
16/05/2025, 16:16
Dans le sud-est de l’Iran, les archéologues redessinent la carte des origines de la civilisation. Les découvertes liées à la civilisation de Jiroft, un ensemble culturel apparu entre le IVe et le Ier millénaire avant notre ère dans la vallée de l’Halil Rud, laissent penser que l’écriture et l’urbanisme n’ont peut-être pas émergé uniquement en Mésopotamie.
14/05/2025, 15:44
Certains biens de l'ancien ministre de la Culture et membre de l’Institut, Frédéric Mitterrand, disparu le 21 mars 2024, sera proposé aux enchères le vendredi 16 mai, en salle des ventes de l’Hôtel Drouot.
Trois cent cinquante tableaux, mais aussi des livres, bibelots, souvenirs historiques, affiches, photos, provenant de ses résidences à Paris, Saint-Gratien et à Hammamet, en Tunisie.
14/05/2025, 15:02
Jacqueline Gasté, née Ente, connue du grand public sous le nom de Line Renaud, a remis ce lundi 12 mai à Rachida Dati, ministre de la Culture, la lettre officialisant le don de ses archives personnelles aux Archives nationales. Cette dernière a salué une personnalité qui « incarne la culture française de manière incomparable, sur tous les continents, à travers le monde, et ce depuis tout juste quatre-vingts ans ».
13/05/2025, 14:20
Commenter cet article