Loto du patrimoine : dans la Loire, une collégiale et sa riche bibliothèque

102 sites départementaux, qui viennent s'ajouter aux 18 lieux emblématiques régionaux dévoilés en mars dernier : cette 8e édition du Loto du patrimoine se fixe des objectifs ambitieux. La Fondation du patrimoine, avec le ministère de la Culture et FDJ United, s'appuie sur une offre de jeux à gratter et autres tirages afin de collecter des fonds pour des monuments et bâtiments en péril.

Les financements participatifs ouverts pour la rénovation de ces 102 sites patrimoniaux bénéficieront ainsi de 1,83 €, reversé à la Fondation du Patrimoine pour chaque ticket de grattage vendu 15 €, de 54 centimes d'euro pour chaque grille de 2,20 € pour huit tirages, du 8 au 22 septembre, et un Super Loto le vendredi 19 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine, pour lequel 73 centimes d’euro sont reversés pour chaque grille de 3 € jouée.

Pour les 18 lieux régionaux annoncés en mars dernier, la dotation de la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril ne sera connue qu'à l'occasion des prochaines Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre prochains.

Une collégiale, deux « joyaux artistiques »

La Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château a été désignée en mars dernier comme le lieu emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Située dans le département de la Loire, elle est la propriété de la commune de Saint-Bonnet-le-Château, au sein du territoire rural du Forez. Classée au titre des monuments historiques, elle se trouve néanmoins en état de péril avancé, constaté en novembre 2023.

L’église à l’architecture empreinte du gothique flamboyant se déploie selon un plan basilical avec trois vaisseaux, sur 40 m de long. Elle se divise en une nef de huit travées flanquée de deux collatéraux qui s’ouvrent sur neuf petites chapelles latérales de part et d’autre du corps principal.

« Héritage croisé des comtes du Forez et des ducs de Bourbon, elle renferme deux joyaux artistiques », décrit la Mission Patrimoine : « [L]a crypte entièrement décorée de peintures murales du début du XVe siècle représentant des anges musiciens, et une bibliothèque du XVIIIe siècle riche de 2000 ouvrages anciens. »

Bibliothèque de la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château © Fondation du patrimoine – Myphotoagency – Jeremy Penel

Cette bibliothèque abrite en effet 36 incunables, des ouvrages qui ont donc été imprimés avant 1500, dont la Biblia Latina, première bible publiée en France. On y trouve aussi un missel lyonnais de la fin du XVe, le Nouvel Office des fêtes solennelles, et d'autres manuscrits datant du XVe au XVIIe siècle.

Par ailleurs, elle renferme une collection d’ornements religieux anciens, la plus riche du département, ainsi que, dans son caveau, des momies à l'origine mystérieuse...

Péril en la demeure

Toujours accessible, mais en visite guidée uniquement, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château s'engage dans des travaux au long cours. Après une opération consolidation des décors peints de la crypte en 2024, afin d'éviter leur perte irrémédiable, une autre phase de travaux est prévue, sur 12 ans, jusqu'en 2036.

Il s'agit en effet de restaurer les toitures et façades du collatéral Nord et des chapelles primitives, et de procéder au renforcement du parquet de la bibliothèque, puis à la restauration du porche d'entrée et de la chapelle Saint-André. Dans un second temps, les toitures et façades du chœur, les solins de la terrasse supérieure, les maçonneries intérieures du bureau des guides et de la chapelle attenante et du parvis Nord seront restaurées, avant un traitement définitif de l'humidité dans la crypte.

Crypte de la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château © Fondation du patrimoine – Myphotoagency – Jeremy Penel

La collecte ouverte vise un objectif de 200.000 €, avec environ 40.000 € de financements apportés à ce jour par la Fondation du patrimoine. Il est possible de participer au financement des travaux à cette adresse. D'après Françoise Genthialon, membre de la commission patrimoine de la ville, qui s'exprimait auprès de Historia, le budget total des opérations s'élève à 10 millions €.

Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine en péril a aidé à sauver plus de 980 sites, dont plus de 140 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 840 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer). Aujourd’hui, 70 % d’entre eux sont d’ores et déjà sauvés : 380 chantiers sont terminés et 310 sont en cours ; les autres projets vont voir leurs travaux prochainement lancés.

Photographie : La Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château (Loto du Patrimoine)

