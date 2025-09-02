Margaret Atwood fait la chasse à la censure de livres

La scène, d’abord : une autrice de réputation mondiale, Margaret Atwood, publie sur les réseaux une courte histoire satirique mettant en scène « John et Mary », adolescents d’une perfection absurde (« pas de boutons, pas d’envies, pas de sexe… et pourtant des enfants impeccables »).

Un trait d’humour noir, oui, mais pas gratuit : c’est une réplique à la mise en œuvre, en Alberta, de nouvelles normes provinciales qui imposent aux écoles de retirer des bibliothèques tout livre comportant du « contenu sexuel explicite » — et de n’autoriser le « non explicite » qu’à partir de la 10e année, s’il est « adapté au développement ». L’« affaire » Atwood n’est donc pas un caprice d’écrivaine ; elle s’inscrit dans une réforme déjà très concrète au sein des divisions scolaires de la province.

Le 10 juillet 2025, le ministère de l’Éducation de l’Alberta publie de nouvelles « School Library Standards » détaillant ce qui est accessible, ou non, selon les cycles. Le principe central est vite résumé : aucun accès à des scènes « détaillées et claires » d’actes sexuels ; un accès possible, au lycée seulement, à des contenus « non explicites » s’ils sont jugés appropriés.

Les écoles doivent procéder au tri de leurs collections avec une échéance opérationnelle fixée au début de l’automne (les divisions parlent d’un horizon au 1er octobre pour la mise en conformité). Une communication gouvernementale présente ces règles comme une « clarification » attendue et une protection des élèves ; elle s’accompagne d’une exigence de politiques internes et de catalogues publics d’ici 2026.

Le test grandeur nature

La bascule du débat intervient fin août, lorsque la division Edmonton Public Schools (EPSB) confirme qu’une liste interne d’ouvrages à retirer — plus de 200 titres — a circulé en ligne et correspond bien à un premier lot de mises à l’écart. Surprise : parmi ces livres, des classiques internationaux et canadiens, dont The Handmaid’s Tale d’Atwood, Brave New World d’Aldous Huxley, I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou, mais aussi des œuvres d’Alice Munro ou d’Ayn Rand.

D’autres titres resteraient inaccessibles aux élèves de la maternelle à la 9e année, de The Great Gatsby à 1984. L’EPSB précise dans un communiqué de son conseil que la liste est « non exhaustive », évolutive, et qu’elle applique strictement — ni plus ni moins — les critères du texte ministériel.

La Première ministre Danielle Smith s’insurge aussitôt, parlant de « vicious compliance » : selon elle, le district aurait poussé le zèle jusqu’à retirer des titres qui n’auraient jamais dû l’être. Elle exhibe à la presse des extraits de romans graphiques (dont Gender Queer) pour rappeler le point de départ du dispositif : écarter les contenus à illustrations d’actes sexuels explicites.

Le gouvernement, martèle-t-elle, ne vise pas une purge idéologique mais l’application d’un standard minimal de décence. La controverse, dès lors, ne porte plus seulement sur le texte officiel mais sur sa lecture – littérale et « prudente » côté EPSB, plus « contextuelle » côté gouvernement.

Atwood, le contre-pied par la satire

C’est ici qu’entre Atwood. Après avoir ironisé, fin août, sur l’idée de « bûchers publics » et recommandé, non sans causticité, d’acheter The Handmaid’s Tale tant qu’il est encore temps, elle publie une courte fable pour « 17-year-olds ». John et Mary y vivent dans un monde sans débordements, sans fragilités, sans corps — un monde où des adultes « produisent cinq enfants parfaits sans jamais avoir de rapports sexuels », où l’égoïsme prospère, où les aspérités humaines sont gommées.

Le procédé est transparent : si l’on assèche la littérature des réalités du vivant, ne fabrique-t-on pas un univers aseptisé, mentholé, invivable ? La charge est drôle, oui, mais elle interroge ce que la norme appelle « non explicite » et ce que cela signifie, en pratique, pour des œuvres qui traitent de désir, de consentement, d’intimité, de violence ou de mémoire.

La dispute albertaine réveille des lignes de fracture déjà observées ailleurs en Amérique du Nord. Des chercheurs, des bibliothécaires et des associations d’auteurs y voient un mouvement plus vaste où la notion de « protection » glisse vers une restriction de représentations, notamment LGBTQ+, sous couvert de neutralité des standards. Le gouvernement, lui, réfute tout ciblage idéologique et renvoie au critère technique : explicite/non explicite.

Cette tension — juridique, pédagogique, symbolique — traverse actuellement le Canada ; elle s’appuie sur des mobilisations de groupes dits de « parents’ rights » et rencontre des contre-discours souvent portés par des universitaires et des milieux culturels. En Alberta, la réforme des bibliothèques s’ajoute à d’autres dispositions (encadrement des interventions externes sur les questions de sexualité, consentements parentaux, etc.), nourrissant la crainte d’une « spirale de refroidissement » dans les établissements, rapport le Guardian.

Au fond, l’épisode met en lumière un décalage classique entre le principe (protéger des mineurs de contenus objectivement explicites) et l’application (une mécanique de tri qui, par prudence ou pression, s’élargit à des œuvres patrimoniales où la sexualité n’est ni gratuite ni centrale).

EPSB assure appliquer « strictement » la lettre du texte ; la Première ministre reproche une lecture maximaliste. Or, dans cette zone grise, la littérature devient un test : comment qualifier un passage ? quelle est la frontière entre « non explicite » et « explicite » dans un roman non illustré ? que fait-on des œuvres d’apprentissage, des récits de violence subie, des métaphores ?

Les réponses, pour l’heure, varient selon les interprètes. C’est précisément cet inconfort qu’Atwood pointe par la satire : un monde scolaire sans « aspérités »… est-ce encore un monde crédible ?

Dans l’espace médiatique, l’intervention d’Atwood pèse d’abord par sa légitimité : The Handmaid’s Tale figure parmi les œuvres touchées (au moins temporairement) par la mise en conformité d’Edmonton, symbole fort d’un classique devenu objet de soupçon.

Ensuite, par la forme choisie : la satire, plus souple qu’un manifeste, capable de toucher un public large et d’exposer, en creux, les contradictions d’un dispositif. Enfin, par l’effet d’entraînement : d’autres autrices, enseignants, bibliothécaires s’appuient sur la visibilité d’Atwood pour réclamer des critères applicables sans « chilling effect » sur la création et l’accès aux savoirs.

À très court terme, la rentrée clarifiera l’étendue réelle des retraits et les voies de recours localement ouvertes. À moyen terme, l’issue dépendra de la capacité des acteurs à produire des guides opérationnels qui distinguent clairement la pornographie de l’éducation, le sensationnel du littéraire. Et c’est tout l’enjeu.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com