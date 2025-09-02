"Marie-Mad", pionnière de la BD française, nous a quittés

C’est un monument de la bande dessinée qui s’est éteint le 11 août 2025 à Vernon, dans l’Eure. Celle que l’on surnommait « Marie-Mad », de son vrai nom Marie-Madeleine Bourdin, a fermé les yeux une dernière fois loin du VIIIe arrondissement de la capitale, son lieu de naissance.

Une dernière image qui rend hommage à son parcours : la dessinatrice n’est pas allée là ou l’attendait. D’abord parce qu’être une femme dans le monde la BD dans les années 1950, ce n’était pas un cadeau. Pionnière dans le domaine, Marie-Mad a suivi de premières études à Neuilly-sur-Seine, et a grandi bercée par les BD de journaux illustrés comme La Semaine de Suzette, où paraît Bécassine, ou encore Fillette avec L'Espiègle Lili.

Elle voue une admiration particulière à l’illustratrice Manon Iessel, dont elle reproduit scrupuleusement les dessins. Elle se passionne aussi pour les albums de Benjamin Rabier et ceux d’Alain Saint-Ogan, notamment Zig et Puce.

En 1939, elle intègre l’école Duperré, l’École supérieure des arts appliqués de Paris. Mais, à la déclaration de guerre en septembre, l’établissement est transféré à Marseille, et l’artiste en devenir reste à Paris auprès de sa famille.

Titounet et Titounette, une fratrie de stars

Un peu plus tard, elle apprend parallèlement la dactylographie, compétence qui lui ouvre un poste de secrétaire à l’Union des œuvres catholiques de France (UOCF), qui deviendra la maison d’édition Fleurus. Et c’est ainsi que Marie-Mad fait ses premiers pas, sans même le savoir, dans le petit monde de l’édition.

En 1944, elle rejoint l’atelier de dessin dirigé par l’illustrateur Frédéric-Antonin Breysse. Chargée de la mise en page et des retouches des journaux Cœurs vaillants et Âmes vaillantes, elle s’initie aux travaux rédactionnels et crée ses premiers jeux et titres illustrés.

Une dizaine d’années plus tard, la rédaction de Cœurs vaillants retient son projet de bande dessinée pour enfants : dès 1955, un quart de page du journal est consacré à « Titounet », inspiré d’un personnage qu’elle avait conçu pour un film fixe des éditions du Berger. À la demande de l’abbé Gaston Courtois, elle lui adjoint une sœur, « Titounette ». Et c’est ainsi que ses deux personnages phares sont nés.

En 1956, Fleurus lance Perlin et Pinpin, hebdomadaire pour les 5-8 ans, où les frères et sœurs paraissent en histoires de deux planches. La série se poursuit jusqu’en 1980 et s’achève en 1982. Le succès de sa série est confirmé par la publication de 47 albums entre 1956 et 1968, et neuf albums à colorier entre 1959 et 1961.

Un engagement religieux

Quelques années avant sa retraite, l’autrice repart sur les terres où elle a grandi, à Vernon. Elle y vit une vie tranquille, et occupe son temps à d’autres passions : la sculpture et le dessin. Occasionnellement, elle s’investit dans l’Église : elle publie des dessins bénévolement pour des petits journaux paroissiaux, et décore la chapelle de Port-des-Barques, en Charente-Maritime.

Malgré le temps, les travaux de l’artiste continuent d’influencer une génération de lecteurs et lectrices. En 1994, les éditions du Triomphe publient de nouveaux albums de Titounet et Titounette sur la base des originaux.

Exemples de rééditions aux éditions du Triomphe

Pour fêter sa centième bougie, en 2023, la commune de Vernon lui rend un hommage spécial en créant deux expositions, l’une à la bibliothèque et l’autre au musée de la ville, auxquelles elle participe avec enthousiasme, et probablement beaucoup de fierté.

