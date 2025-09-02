Simon & Schuster : après cinq ans de bouleversements, le PDG cède sa place

Loin de quitter le monde du livre, il demeurera chez Simon & Schuster pour fonder une nouvelle collection baptisée Simon Six, qui publiera chaque année six ouvrages soigneusement sélectionnés, relaye le New York Times. Ce nouveau label éditorial sera volontairement réduit à une structure très légère, « simplement Karp et un assistant », et ses publications s’appuieront sur la collaboration avec les autres équipes de la maison.

Cinq années mouvementées à la tête de l’éditeur

Nommé directeur général en 2020, en pleine pandémie de Covid-19 et après le décès soudain de sa prédécesseure Carolyn Reidy d’une crise cardiaque, Jonathan Karp a dû naviguer dans une période décisive. Simon & Schuster était alors en vente. L’éditeur Penguin Random House a tenté de le racheter, mais l’administration Biden s’y est opposée, et après un procès public, la fusion a été bloquée par un juge pour raisons antitrust. La maison a ensuite été cédée à la société de capital-investissement KKR.

Après son rachat par le fonds d’investissement KKR pour 1,62 milliard de dollars (conclu le 30 octobre 2023), l’éditeur a bénéficié d’une stratégie de croissance ambitieuse et de nouveaux capitaux, lui permettant de consolider sa place parmi les grands du secteur. Cette reprise marquait une étape décisive : la maison d’édition retrouvait son indépendance, après avoir longtemps été intégrée à un conglomérat médiatique sous l’égide de Paramount.

Depuis, la maison a élargi ses activités : renforcement de sa présence internationale avec l’acquisition en mai 2024 de Veen Bosch & Keuning (VBK), la plus grande maison d’édition néerlandaise. Elle signait ainsi sa première acquisition depuis son rachat et sa première incursion sur un marché non anglophone. Cette opération a inclus non seulement VBK aux Pays-Bas et en Belgique, mais également Thinium, producteur de livres audio, ainsi que Bookchoice, plateforme d’e-books et de livres audio.

Les résultats financiers ne sont plus publics, mais Jonathan Karp assure que l’entreprise reste rentable et en croissance : « Nous faisons une bonne année, et il se pourrait que ce soit une excellente année », assure-t-il. À l’automne, le programme de publication inclut des romans de John Irving, Kamala Harris, ou encore les mémoires de Charlie Sheen ou Arundhati Roy.

Même en tant que directeur général, Karp a continué à éditer lui-même plusieurs titres, notamment des ouvrages de John Irving et Bob Woodward.

Auteurs phares et catalogue prestigieux

Ce n’est pas la première fois que Jonathan Karp opte pour un format éditorial volontairement restreint. Avant de prendre la direction générale de Simon & Schuster, il avait créé et piloté Twelve, un label du groupe Hachette qui ne publiait qu’une douzaine de titres par an. Cette philosophie se retrouve aujourd’hui dans Simon Six : un catalogue volontairement réduit, pensé pour offrir à chaque ouvrage l’attention et la mise en valeur qu’il mérite.

Plus surprenant, à un moment, son ambition ultime était de se produire à Broadway. En 2006, il a écrit le livret et les paroles de la comédie musicale How to Save the World and Find True Love in 90 Minutes.

En février dernier, le même Jonathan Karp annonçait la nomination de Perminder Mann au poste de nouvelle directrice générale (CEO) de Simon & Schuster International. Elle a pris officiellement ses fonctions le 1er mai 2025, en remplacement de Ian Chapman, qui quittait l’entreprise après 25 années de service. Elle dirige les activités au Royaume-Uni, tout en supervisant les filiales en Australie et en Inde.

