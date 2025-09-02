Huit autrices en lice pour le Prix Simone-Veil 2025

Chaque année, ces récompenses célèbrent les écrits féminins en mettant en avant des ouvrages engagés, qu’il s’agisse de romans, d’essais ou de travaux historiques. En hommage à Simone Veil, qui a donné son nom à l’une des distinctions, ils visent à révéler des parcours de femmes marquantes de leur époque, qu’elles soient engagées ou non, et à faire rayonner leurs voix.

Sous le parrainage du ministère de la Culture et de la mairie du 8e arrondissement de Paris, le 15e Salon des femmes de lettres, parrainé par Jean-Marie Rouart, accueillera la remise de ces récompenses.

Yaël Braun-Pivet, À ma place, Buchet Chastel

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre, Grasset

Hella Feki, Une reine sans royaume, JC Lattès

Roselyne Febvre, Le pacte du désert, Du Rocher

Carine Hazan, Vies et survies d’Elisabeth Halpern, Phébus

Véronique Le Bris, Alice Guy, Hors Collection

Jocelyne Sauvard, Antoinette Fouque, Flammarion

Inna Shevchenko, Une lettre de l’Est, Des Femmes

Au sein du jury siègent Nicole Bacharan, Ariane Bois, Emmanuelle de Boysson, Cécilia Dutter, Irène Frain, Anne Fulda, Alix Girod de l’Ain, Félicité Herzog, Michèle Kahn, Kenizé Mourad, Luce Perrot et Valérie Toranian.

L'année dernière, le palmarès réunissait Abnousse Shalmani (Prix Simone Veil) Cécile Chabaud (Prix des Femmes de Lettres) Emmanuelle Favier (Prix de la Mairie du 8e), ainsi que Tatiana de Rosnay et Evelyne Bloch-Dano (toutes deux Prix Cocktail & Culture).

