Huit autrices en lice pour le Prix Simone-Veil 2025

Le mercredi 15 octobre prochain, au Cercle National des Armées, Maîtres Jean et Pierre-François Veil décerneront le Prix Simone-Veil, mais aussi le Prix des Femmes de Lettres, le Prix de la Mairie du 8e et le Prix Cocktail & Culture. Huit autrices sont finalistes.
Le 02/09/2025 à 14:44 par Dépêche
Publié le :
02/09/2025 à 14:44
Chaque année, ces récompenses célèbrent les écrits féminins en mettant en avant des ouvrages engagés, qu’il s’agisse de romans, d’essais ou de travaux historiques. En hommage à Simone Veil, qui a donné son nom à l’une des distinctions, ils visent à révéler des parcours de femmes marquantes de leur époque, qu’elles soient engagées ou non, et à faire rayonner leurs voix.
Sous le parrainage du ministère de la Culture et de la mairie du 8e arrondissement de Paris, le 15e Salon des femmes de lettres, parrainé par Jean-Marie Rouart, accueillera la remise de ces récompenses.
Yaël Braun-Pivet, À ma place, Buchet Chastel
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre, Grasset
Hella Feki, Une reine sans royaume, JC Lattès
Roselyne Febvre, Le pacte du désert, Du Rocher
Carine Hazan, Vies et survies d’Elisabeth Halpern, Phébus
Véronique Le Bris, Alice Guy, Hors Collection
Jocelyne Sauvard, Antoinette Fouque, Flammarion
Inna Shevchenko, Une lettre de l’Est, Des Femmes
Au sein du jury siègent Nicole Bacharan, Ariane Bois, Emmanuelle de Boysson, Cécilia Dutter, Irène Frain, Anne Fulda, Alix Girod de l’Ain, Félicité Herzog, Michèle Kahn, Kenizé Mourad, Luce Perrot et Valérie Toranian.
L'année dernière, le palmarès réunissait Abnousse Shalmani (Prix Simone Veil) Cécile Chabaud (Prix des Femmes de Lettres) Emmanuelle Favier (Prix de la Mairie du 8e), ainsi que Tatiana de Rosnay et Evelyne Bloch-Dano (toutes deux Prix Cocktail & Culture).
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 10/04/2025
215 pages
Buchet-Chastel
22,00 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 20/08/2025
188 pages
Jean-Claude Lattès
19,00 €
Paru le 05/03/2025
349 pages
Editions du Rocher
21,90 €
Paru le 16/01/2025
237 pages
Editions Phébus
21,00 €
Paru le 10/04/2025
317 pages
Hors Collection
19,00 €
Paru le 30/04/2025
376 pages
Flammarion
26,00 €
Paru le 20/02/2025
112 pages
Editions des Femmes
14,00 €
