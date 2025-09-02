Inscription
Un hommage à l’humanisme : Amin Maalouf couronné à Guadalajara

Le jury du Prix FIL de Littérature en Langues Romanes a décidé, à l’unanimité, de décerner l’édition 2025 à l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf pour l'ensemble de son œuvre. L’annonce a été faite ce lundi 1er septembre à Guadalajara, au Mexique. L’auteur recevra la distinction lors de la cérémonie inaugurale de la Foire internationale du livre de Guadalajara, le 29 novembre prochain.

Le 02/09/2025 à 14:52 par Ugo Loumé

Le Prix FIL de Littérature en Langues Romanes, doté de 150.000 $ (environ 130.000 €), distingue l’ensemble d’une œuvre de création littéraire dans n’importe quel genre. Depuis sa création en 1991, il a été attribué à de grandes figures comme Nicanor Parra, Olga Orozco, Fernando del Paso, Margo Glantz, Emmanuel Carrère, Claudio Magris, Ida Vitale, Diamela Eltit, Mircea Cărtărescu ou encore Coral Bracho.

Selon le jury, l'œuvre d'Amin Maalouf « occupe une place essentielle dans la littérature contemporaine en explorant, avec une grande lucidité, les fractures et les métissages du monde moderne ». Il souligne également que son écriture « donne la parole aux déracinés et aux voyageurs de différentes époques et montre que nos identités multiples sont faites de strates, d'intersections et de passages, plutôt que de murs ».

L'écrivain des « héritages communs »

« Sa pensée humaniste, critique et généreuse éclaire notre époque, déchirée par les conflits entre les cultures et les mémoires, et nous rappelle que l'espoir réside dans la reconnaissance de nos héritages communs », indique encore le jury.

Cette année, il réunissait Alain Mabanckou (République du Congo), Carmen Alemany (Espagne), Francisco Noa (Mozambique), Jerónimo Pizarro (Colombie), Lucía Melgar (Mexique), Massimo Rizzante (Italie) et Xavi Ayén (Espagne).

Pour l’édition 2025, 63 candidatures avaient été déposées. Après élimination des doublons, 48 auteurs et autrices étaient en lice, représentant 18 pays et six langues romanes (espagnol, français, italien, portugais, galicien et catalan).

Romancier, essayiste et journaliste, Amin Maalouf est reconnu comme l’une des grandes voix des lettres françaises contemporaines. Membre de l’Académie française depuis 2011, il a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le Prix Goncourt de la biographie et le Prix Prince des Asturies.

À LIRE - Le Prix mondial Cino Del Duca remis à Antoine Gallimard pour Boualem Sansal

Son œuvre, traduite dans plus de quarante langues, comprend notamment Léon l’Africain, Samarcande et Les Jardins de lumière, parus chez JC Lattès, et Origines, Identités meurtrières et Le Naufrage des civilisations, publiés par Grasset. Elle se caractérise par une profonde réflexion sur la mémoire, l’exil et le dialogue entre les cultures.

Crédits image : Amin Maalouf par Claude Truong-Ngoc, CC BY-SA 3.0

 
 
 
 
 
 

 

 

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d'exception
Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
