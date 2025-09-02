Rentrée scolaire : Milan diversifie son offre documentaire

Un webinaire familial pour parler de harcèlement, une nouvelle formule pour 1jour1actu, et toujours plus de déclinaisons autour de ses collections phares : à la rentrée, l’éditeur Milan multiplie les formats. L’objectif est le même depuis 40 ans, toucher les enfants là où ils sont, en classe, à la maison, en librairie ou en ligne, en s’appuyant sur une offre documentaire déjà bien installée.

Le 4 octobre, un nouveau rendez-vous numérique viendra s’ajouter à l’arsenal éditorial de la maison toulousaine. Destiné aux enfants dès 6 ans et à leurs familles, le premier webinaire Mes p’tits docs abordera un thème sensible, celui du harcèlement, et prolonge les dispositifs déjà en place dans les écoles depuis 2020. Il sera mené en partenariat avec Cultura, dans le sillage de la collection Mes p’tits docs désormais déclinée bien au-delà du livre imprimé.

Depuis dix ans, Milan occupe une position dominante sur le marché français du documentaire jeunesse. Selon les données GfK 2024, près d’un livre sur deux vendu pour les 3-6 ans est édité par la maison. Cette part de marché s’appuie notamment sur le succès de Mes p’tits docs, une collection de petits ouvrages cartonnés écrits par Stéphanie Ledu, lancée au début des années 2000. À ce jour, elle totalise plus de 9 millions d’exemplaires vendus en France, et 7 millions à l’étranger, selon la maison.

Cette vague de nouveautés s’étendra également à l'un des magazines de la maison. Son hebdomadaire d’actualité pour les 8 ans et plus 1jour1actu fera peau neuve en septembre avec une nouvelle formule et une nouvelle mascotte.

