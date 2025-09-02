Rentrée scolaire : Milan diversifie son offre documentaire

Dix ans en tête du documentaire jeunesse : l’éditeur Milan, filiale du groupe Bayard, consolide sa position dominante sur ce segment très disputé. À la rentrée, il élargit ses formats et investit de nouveaux espaces, notamment numériques, tout en réaffirmant ses choix éditoriaux portés sur le réel et l’accompagnement des plus jeunes lecteurs.
Le 02/09/2025 à 14:47 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
02/09/2025 à 14:47
0
Commentaires
0
Partages
Un webinaire familial pour parler de harcèlement, une nouvelle formule pour 1jour1actu, et toujours plus de déclinaisons autour de ses collections phares : à la rentrée, l’éditeur Milan multiplie les formats. L’objectif est le même depuis 40 ans, toucher les enfants là où ils sont, en classe, à la maison, en librairie ou en ligne, en s’appuyant sur une offre documentaire déjà bien installée.
Le 4 octobre, un nouveau rendez-vous numérique viendra s’ajouter à l’arsenal éditorial de la maison toulousaine. Destiné aux enfants dès 6 ans et à leurs familles, le premier webinaire Mes p’tits docs abordera un thème sensible, celui du harcèlement, et prolonge les dispositifs déjà en place dans les écoles depuis 2020. Il sera mené en partenariat avec Cultura, dans le sillage de la collection Mes p’tits docs désormais déclinée bien au-delà du livre imprimé.
Depuis dix ans, Milan occupe une position dominante sur le marché français du documentaire jeunesse. Selon les données GfK 2024, près d’un livre sur deux vendu pour les 3-6 ans est édité par la maison. Cette part de marché s’appuie notamment sur le succès de Mes p’tits docs, une collection de petits ouvrages cartonnés écrits par Stéphanie Ledu, lancée au début des années 2000. À ce jour, elle totalise plus de 9 millions d’exemplaires vendus en France, et 7 millions à l’étranger, selon la maison.
À LIRE – Yam Yam, ex-Géo Ado, s’associe à l’école toulousaine du manga
Cette vague de nouveautés s’étendra également à l'un des magazines de la maison. Son hebdomadaire d’actualité pour les 8 ans et plus 1jour1actu fera peau neuve en septembre avec une nouvelle formule et une nouvelle mascotte.
Crédits image : Touring Club Suisse/Schweiz/Svizzero TCS, CC BY-NC-SA 2.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le 29 août 2025 est paru en librairie le tome 56 de Léonard, intitulé Éclair de génie, signé Turk et Zidrou. Cette parution marque les 50 ans de la série, créée en 1975 par Turk et Bob de Groot dans les pages d’Achille Talon Magazine sous l’impulsion de Michel Greg. Avec ce nouvel album, Léonard rejoint le cercle restreint des héros de bande dessinée ayant franchi le cap du demi-siècle sans interruption de publication.
02/09/2025, 12:39
François Bachelot et Barbara Astruc lancent chez Les Nouveaux Éditeurs Point Nemo, une nouvelle maison de culture générale pensée comme un espace d’exploration intellectuelle et de débat d’idées. Leur ambition est d'offrir « des points de vue inattendus, des approches décalées, des itinéraires atypiques » sur les savoirs et les savoir-faire, avec un catalogue allant des sciences aux sciences humaines, en passant par les sujets de société et la vie pratique.
02/09/2025, 11:09
Dans un courrier communiqué à ActuaLitté, Colette Lambrichs, dirigeante des Éditions Canoë, reprendra la maison Exils. Elle évoque l'état de santé de Philippe Thureau-Dangin, directeur et fondateur d’Exils, atteint d’une maladie auto-immune, et qui, de ce fait, lui confie la gestion de sa maison.
01/09/2025, 17:50
Basée à Paris, La Racine des Mots est une maison d’édition indépendante dont les premiers titres paraîtront en septembre 2025. Romans, récits de vie et recueils poétiques ouvrent un catalogue organisé autour de trois axes : la transmission, l’engagement poétique et les parcours de transformation.
01/09/2025, 16:33
C’est une succession qui interviendra ce 3 septembre, au sein du groupe Editis. Sofia Bengana passera le flambeau des Presses de la Cité à Danaé Tourrand-Viciana, « et présidera aux destinées de la maison », apprend-on.
01/09/2025, 10:14
Katy Fenech rejoint la direction commerciale du groupe Libella. Dotée d’une solide expérience dans le secteur du livre, elle aura pour mission de superviser l’équipe des représentants et de contribuer au développement des activités commerciales du groupe.
29/08/2025, 15:59
Les éditions Quiero franchissent un nouveau cap en cette rentrée littéraire avec la création d’une collection entièrement dédiée à la fiction, Friction. Romans, récits, nouvelles, correspondances : cette ligne éditoriale a pour ambition de proposer des textes qui affrontent leur époque, dans sa beauté comme dans sa dureté, et qui interrogent le réel par la force de la littérature.
29/08/2025, 12:40
Longtemps cantonnés au rôle de diffuseurs de journaux, les points de vente Presse s’imposent aujourd’hui comme des lieux polyvalents où se croisent lecture, services de proximité et solutions pratiques. La distribution de cartes de paiement Mastercard prépayées illustre parfaitement cette évolution.
29/08/2025, 11:33
Les Éditions Zulma accueillent Agathe Le Faucheur en tant que nouvelle attachée de presse. Elle succède à Antonella Francini, qui a quitté la maison en juillet pour se consacrer à une nouvelle aventure professionnelle, renouant avec le journalisme en tant qu'indépendante.
28/08/2025, 16:17
Assassin ou pas ? Sur le cas Henri Girard, les versions se suivent et ne se ressemblent pas. Après les sorties contradictoires de La Serpe (prix Fémina 2017), de Philippe Jaenada, en 2017, qui affirmait l’innocence de l’auteur du Salaire de la peur, et de La Serpe Rouge, par Nan Aurousseau et Jean-François Miniac, qui prétendait le contraire, c’est sa propre fille, Catherine Girard, qui plaide aujourd’hui pour la thèse de la culpabilité de son père.
28/08/2025, 15:36
Le célèbre réalisateur Woody Allen publie, le 29 octobre prochain, son tout premier roman, Quelle mouche a piqué Baum ? (trad. Emmanuelle et Philippe Aronson), chez Stock. Alors que l’auteur livre un récit teinté de satire sociale sur le monde littéraire, sa participation au festival de Moscou et la polémique entourant les accusations d’agression sexuelle refont surface, menaçant de ternir un peu plus la sortie de son ouvrage dans l'hexagone...
26/08/2025, 17:36
Les librairies, maisons d’édition et associations littéraires ont maintenant l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour alléger leur empreinte écologique. Grâce à trois dispositifs d’aide, entièrement financés, elles peuvent recevoir un soutien sur mesure : que ce soit pour un diagnostic, une formation ou l’élaboration d’une stratégie durable, tout est prévu pour les aider à se lancer dans la transition verte.
26/08/2025, 10:56
Créer un pont entre la France et le Brésil : c’est toute l’ambition de BR Marginalia, une nouvelle maison d’édition née sur les côtes marseillaise. Ses fondateurs publieront des traductions de textes issus des littératures marginales afro-brésiliennes, dans le but de valoriser les cultures périphériques, quilombolas et indigènes. Pour eux, bien plus qu’un projet, c’est « un cri de la périphérie vers le monde ».
22/08/2025, 17:41
À Bangor dans le Maine, sa ville natale, Stephen King a participé au lancement d’une anthologie inspirée du Fléau, son monumental roman post-apocalyptique paru en 1978, qui met en scène une humanité décimée par une pandémie et livrée à l’affrontement entre le Bien et le Mal. Le recueil de 800 pages prolonge l’univers du roman culte, avec 36 auteurs réunis.
22/08/2025, 17:40
Un journaliste du Monde s’est vu refuser l’accréditation pour les universités d’été de La France insoumise (LFI), les « Amfis », organisées du 21 au 24 août à Valence, dans la Drôme. La décision vise Olivier Pérou, co-auteur avec Charlotte Belaïch, de Libération, de La Meute, qui profita d'une large promotion dans les médias, et fit couler beaucoup d'encres et de pixels.
22/08/2025, 11:09
Depuis octobre 2024, la maison Mayeges se donne pour mission de faire dialoguer mythes et cultures venues d’horizons multiples. Avec une exigence éthique assumée, elle entend défendre les littératures de l’imaginaire en y intégrant les voix diasporiques et celles des peuples autochtones. Son premier titre, Opales des Abysses, sera publié grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule.
22/08/2025, 10:00
Gallimard publie le 2 octobre prochain, Monts, Mers et Géants, roman étonnant de 1924 signé d'un certain Alfred Döblin, traduit pour la première fois en français par Michel Vanoosthuyse. L’auteur de Berlin Alexanderplatz, neurologue et figure majeure de la modernité littéraire allemande, y déploie une fresque dystopique où l’hubris des hommes les conduit à leur perte, bien au-delà du XXIIIᵉ siècle.
21/08/2025, 18:09
Géo Ado change de nom et de cap. À partir de la rentrée, le mensuel de Milan Presse devient Yam Yam, un magazine bimestriel qui mêle reportages et manga. Pour compléter cette nouvelle formule, l’éditeur s’associe à l’École Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA), installée à Toulouse, afin de donner une visibilité aux jeunes auteurs et autrices francophones.
21/08/2025, 11:23
En 1935, Horace McCoy publiait On achève bien les chevaux (trad. Marcel Duhamel), roman implacable sur l’exploitation de la misère dans des marathons de danse. Près d’un siècle plus tard, la mort en direct du streameur Jean Pormanove, humilié et maltraité devant des milliers de spectateurs, réactive brutalement cette question : jusqu’où va le divertissement, nourri de souffrance humaine ?
20/08/2025, 19:17
Deux géants se serrent la main : la multinationale américaine Disney a en effet confié une partie de son catalogue de comics à Webtoon, entreprise sud-coréenne détenue par le puissant groupe Naver. Des dizaines de licences, dont les super-héros Marvel, mais aussi Aliens ou Star Wars passent ainsi en mode vertical...
20/08/2025, 15:22
Les Éditions Circé nous apprennent le décès de Ginette Herry, survenu le 12 août, à l'âge de 92 ans. Traductrice passionnée, pédagogue engagée et passeuse inlassable entre l’Italie et la France, Ginette Herry repose désormais au cimetière de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans les Vosges où elle est née.
20/08/2025, 11:48
Les éditions Steinkis et La Découverte, via le label Zones pour cette dernière, s'associent autour de bandes dessinées coéditées, afin d'« explorer les marges des sciences humaines et sociales et les rendre accessibles au plus grand nombre ». Trois premiers titres sont annoncés, à paraître entre novembre 2025 et septembre 2026.
20/08/2025, 09:51
Rivages publiera le 8 octobre prochain Searoad, dernier roman inédit en français d’Ursula K. Le Guin, dans une traduction de Hélène Collon. L’autrice culte, célébrée pour ses mondes de science-fiction et de fantasy, délaisse ici l’imaginaire pour un récit intimiste ancré sur les rivages... de l’Oregon.
19/08/2025, 13:19
Chaque fin d’été, la rentrée littéraire revient avec son lot de marronniers : toujours les mêmes auteurs, trop de livres, tout se joue en quelques semaines… Ces clichés, répétés d’année en année, façonnent notre perception du paysage éditorial. Mais que disent vraiment les faits ? En plongeant dans dix années de données collectées par Bibliosurf — prix, critiques, tendances thématiques —, on découvre que la réalité est souvent plus nuancée, parfois à rebours des idées reçues.
15/08/2025, 11:14
Le 30 juin dernier, Third édition, spécialisée dans le livre sur le jeu vidéo et plus largement la pop culture, a lancé 84, une nouvelle maison, cette fois axée fiction. Des textes de l'imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) y seront publiés, qui devront constituer « une nouvelle porte d’entrée à la lecture, alliant ludisme, accessibilité et concision, sans pour autant simplifier les histoires ».
14/08/2025, 18:24
Alaska, 15 août : un rendez-vous qui pèse lourd. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine à Anchorage pour évoquer la guerre d’Ukraine. L’information n’est plus une rumeur : elle est confirmée par l’agence Reuters, par Le Monde, par des médias américains et européens, et même par le Kremlin — qui juge le choix de l’Alaska « assez logique ».
13/08/2025, 19:23
« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », affirme Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de ecommerce, plusieurs ouvrages de sa maison sont vendus à des tarifs élevés, jusqu'à 2000 €, ou trop bas, en infraction à la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure d'Amazon et un signalement au Syndicat national de l'édition, l'éditeur a saisi le Médiateur du livre.
13/08/2025, 16:26
Cette année, le monde commémore les 80 ans d’Hiroshima. Et, pour la première fois, Le Tripode publie un manga : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, fresque presque autobiographique sur le bombardement. Un projet né d’un coup de foudre de sa directrice éditoriale, Charlotte Bréhat, qui entend faire redécouvrir cette œuvre indisponible depuis plusieurs années, à une nouvelle génération de lecteurs.
12/08/2025, 17:28
Steamboat Evil est une relecture fantaisiste et légèrement macabre de l’iconique dessin animé de Walt Disney Steamboat Willie : l'artiste italien Marco Fontanili injecte de son penchant dark horror dans une esthétique expressive... et muette. Dans une ambiance inédite, il rend hommage à la souris la plus célèbre de l’histoire de l’animation. Et chance : cet ouvrage sort bientôt en France !
08/08/2025, 19:29
Ervin Rustemagić, éditeur, agent de droits et distributeur de bandes dessinées bosnien, s’est éteint le 26 juillet 2025 à l’âge de 73 ans, après une longue maladie. Figure discrète mais incontournable, il fut un acteur central de la diffusion internationale de la BD et un témoin direct du siège de Sarajevo, auquel il survécut.
08/08/2025, 11:59
Le groupe Vivendi aurait trouvé preneur pour le bâtiment du 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, qui abritait notamment le siège historique des éditions Hatier. Une promesse de vente aurait été signée par la société de gestion d'actifs immobiliers Invested Partners, pour une somme de 38 millions €.
08/08/2025, 10:46
La maison d'édition québécoise Les 400 Coups, qui fête ses 30 ans d'existence en 2025, a reçu un beau cadeau : elle figure en effet parmi les éditeurs finalistes de l'ABC International Excellence Award for Accessible Publishing. Cette récompense distingue les structures et initiatives particulièrement engagées pour l'accès de tous et toutes aux livres et à la lecture.
06/08/2025, 10:22
Pendant longtemps, la littérature française est restée à l’écart de la vague de fiction climatique. Ce relatif retard tient à des raisons culturelles profondes. Aux États-Unis, la nature occupe une place centrale dans l’imaginaire national – héritage des pionniers, des poètes comme Walt Whitman ou des philosophes transcendantalistes à la Thoreau.
05/08/2025, 08:39
Et si Phileas Fogg n’avait pas encore livré tous ses secrets ? C’est le pari un peu fou que s’apprêtent à relever les éditions InCarnatis. Dans deux mois, la maison fondée par Marc Frachet lancera une campagne de financement participatif pour offrir au chef-d’œuvre de Jules Verne une “augmentation” – à la sauce InCarnatis, cet univers artistique transmédié que propose la maison McF Editions..
03/08/2025, 11:22
Lancée en 2025, cette maison se distingue par un positionnement centré sur la non-fiction petit format : des ouvrages courts, bilingues ou à visée documentaire, conçus pour être lus et partagés sans effort — en complément du roman ou du livre pratique. Cette orientation répond à une demande croissante du genre dans l’édition contemporaine : un format à mi-chemin entre reportage, essai et récit d’enquête.
02/08/2025, 14:18
Un mois et demi après la liquidation de Coop Breizh, le pire a été évité. Les éditions du Palémon reprennent plus d’un demi-million de livres et une quinzaine d’éditeurs de la maison bretonne. Un sauvetage qui soulage une partie du secteur, mais laisse de nombreuses maisons orphelines de diffusion.
01/08/2025, 16:41
Autres articles de la rubrique Métiers
Depuis quelques jours, l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, icône de la littérature contemporaine, réagit avec ironie à la polémique qui fait rage autour de l’exclusion – plus ou moins assumée – de certains ouvrages des bibliothèques scolaires de l’Alberta. S’appuyant sur un humour grinçant, l’autrice réaffirme sa posture engagée face à des mesures jugées inquiétantes pour la liberté littéraire.
02/09/2025, 14:28
Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
02/09/2025, 12:15
Par un avis de vacance, le ministère de la Culture annonce le départ prochain de Michel Roussel, actuel directeur de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Il quittera ses fonctions en janvier 2026, après deux mandats.
02/09/2025, 10:06
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Magistrat administratif, Emmanuelle Bensimon-Weiler est nommée directrice générale des services de la Comédie-Française, un poste qu'elle occupera à compter du 25 septembre prochain. Son CV compte un passage par le Centre national du livre, dont elle fut la directrice générale entre 2016 et 2022.
01/09/2025, 16:13
Début juillet, Emmanuel Macron confirmait le prêt, entre septembre 2026 et juin 2027, de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, pour une exposition au sein du British Museum de Londres. Voulue depuis longtemps par le président de la République, l'opération n'est pas sans risques, comme le soulignent des expertises et une pétition, laquelle réunit plus de 60.000 signatures.
01/09/2025, 13:33
Pour l'instant, la recherche n'a visiblement pas porté ses fruits : Laurent Roturier a quitté ses fonctions de directeur régional de la direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France ce dimanche 31 août, sans successeur annoncé. En conséquence, Carole Spada, directrice régionale adjointe, assure l'intérim.
01/09/2025, 09:53
On croyait avoir tout vu en matière de promotion littéraire insolite : des clubs de lecture au fin fond de l’Antarctique, des librairies flottantes sur le Nil, ou encore ces marathons de lecture d’Homère retransmis en direct à la télévision grecque. Et pourtant, l’Australie a récemment offert une image qui a fait le tour du monde : celle de Bob Katter, député fédéral excentrique et octogénaire, installé dans un aéroport, plongé dans la lecture… de son propre livre.
30/08/2025, 19:23
L’histoire, malgré elle, se pare aujourd’hui d’une tonalité presque littéraire : un album relié en cuir, ostensiblement offert à Jeffrey Epstein pour ses cinquante ans en 2003, pourrait bientôt quitter l’ombre. Récemment visé par une convocation du Congrès, ce recueil promet de dévoiler des messages intimes — voire provocants — d’hommes et femmes puissants, dont la publication ravive le débat sur l’étendue du cercle social d’Epstein.
30/08/2025, 19:00
Dans un paysage éditorial marqué par l’incertitude depuis plusieurs années, le rapport annuel StatShot, publié le 26 août par l’Association of American Publishers (AAP), révèle un redressement notable : l’industrie américaine du livre affiche pour 2024 des revenus estimés à 32,5 milliards de dollars, soit une progression de 4,1 % par rapport à 2023 (31,3 milliards).
30/08/2025, 10:14
Le vendredi 29 août 2025, une cour d’appel fédérale américaine a jugé que la majorité des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, affirmant que le recours à l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ne donnait pas à lui seul au président le pouvoir de fixer des tarifs douaniers — une prérogative réservée au Congrès.
30/08/2025, 07:49
Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.
29/08/2025, 17:23
Alors que la rentrée 2025 occupe toutes les colonnes de l'actualité littéraire ces dernières semaines, les plus snobs d'entre nous se réjouissent de ne plus entendre parler de Freida McFadden et rêvent de voir sa Femme de ménage enfin virée du classement des meilleures ventes. Mais, germanopratins, ne criez pas victoire trop vite. Le règne de la reine des thrillers n'est pas prêt de se terminer.
29/08/2025, 16:28
David-Georges Picard vient d'annoncer avoir été nommé au poste de Directeur général adjoint de la Bibliothèque Publique d'Information (Bpi). Il exercera ses fonctions aux côtés de Christine Carrier, Directrice générale de la Bpi, et Pascal Le Roy, Secrétaire général. Il succède à Annie Brigant, qui occupait ce poste depuis mai 2017.
29/08/2025, 15:50
Le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, situé à l’est d’Alger, condamnait Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à une peine de cinq ans de prison. Un verdict confirmé le 1er juillet, par la Cour d’appel d’Alger. La fille de l’écrivain franco-algérien, Sabeha Sansal, prend désormais la parole, lançant un appel clair au président de la République, Emmanuel Macron, tout en exprimant un profond pessimisme quant à l’efficacité d’une pression accrue de la part de Paris...
28/08/2025, 12:38
Créée en 2009, la librairie Le Lieu Bleu, une institution du XIe arrondissement, était spécialisée dans la vente de livres d’occasion en boutique et sur Internet. À 67 ans, son fondateur, Bruno Bernier, avait décidé de passer la main. Ce dernier est finalement parti en retraite il y a peu, et l'enseigne a été reprise par Victor Guérin au printemps, qui l'a transformé en un des 13 Bibliovore de France.
27/08/2025, 18:03
Stéphane Bouquet s’est éteint dimanche 24 août 2025 à Paris, des suites d’un cancer du poumon, il avait 57 ans. Poète avant tout, mais aussi critique, scénariste, traducteur, acteur et danseur, il laisse derrière lui une œuvre éclectique et singulière, traversée par une question essentielle : le lien entre l’un et le multiple, le seul et le commun, l’identité et la possibilité du peuple.
27/08/2025, 17:37
Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025, 18:00
Depuis le début du conflit en Ukraine, l’ampleur de la destruction du patrimoine culturel, y compris les livres, est devenue un indicateur inquiétant de la guerre qui déchire la région. Les récentes frappes russes sur la bibliothèque de l’Université d’État de Sumy, en Ukraine, avec la perte de plus de 60.000 livres, révèlent une autre facette du conflit : celle de l’effacement de la mémoire collective.
26/08/2025, 13:20
Deux librairies ont ouvert en plein mois d'août. Une pure folie, dites-vous ? Les trois femmes à l'origine de ces projets ne sont pas de cet avis, et espèrent bien dynamiser la vie culturelle de leurs communes respectives. À Orléans, Céline Giroire fait le double-pari du marché de l'occasion avec sa boutique au nom évocateur, « Déjà Lus ». Plus au Sud, dans la belle ville de Cordes-sur-Ciel en Occitanie, Julie Canadas et Naomi Vincent accueillent lecteurs et lectrices sur la crête du Puech de Mordagne.
26/08/2025, 13:14
Depuis le début des années 2000, un phénomène inquiétant se profile aux États-Unis : la lecture pour le plaisir semble être en déclin. D’après une étude menée par l’Université College London et l’Université de Floride, la part d’Américains qui lisent pour le simple plaisir a chuté de 40 % entre 2003 et 2023.
26/08/2025, 13:07
Dans un monde où la diplomatie culturelle prend de plus en plus d'ampleur, la Chine utilise la littérature comme un outil stratégique de soft power. À travers des dons d’ouvrages comme Xi Jinping: The Governance of China, traduits en plusieurs langues, le pays cherche à diffuser sa vision politique et à renforcer son image internationale.
26/08/2025, 13:06
Lors de sa conférence de presse de rentrée, qui s'est tenue ce 25 août à 16h, François Bayrou a annoncé recourir à l’article 49.1 de la Constitution et solliciter un vote de confiance. Le Premier ministre entend défendre un budget 2026 prévoyant près de 44 milliards € d’économies, annoncé il y a près d'un mois. Ces mesures suscitent des inquiétudes, notamment dans le secteur culturel, déjà confronté à des coupes massives.
25/08/2025, 18:41
Un projet qui promet d'être terriblement mignon. À Remiremont, petite ville vosgienne de 7000 habitants, un lieu pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes. En octobre, une ancienne agence de voyages deviendra Pattes et Pages : un salon de thé, une librairie d’occasion, une galerie d’art, et au milieu… des chats à adopter.
25/08/2025, 15:23
Vingt ans à peine. Un premier roman déjà. Nés entre 1995 et 2005, ils écrivent vite, fort, sans détour. 93 fiches d’auteurs sur Bibliosurf donnent à voir une génération qui explore l’intime et le social, la précarité et les identités, l’oralité et la poésie. Leur marque identitaire ? Non pas une école, mais une posture : écrire dans l’urgence, souvent depuis la précarité, avec une lucidité qui refuse les détours.
25/08/2025, 10:49
Le 1er janvier 2026, la Bulgarie adoptera officiellement l’euro. Une échéance historique, saluée à Bruxelles comme un accomplissement politique et économique majeur, mais qui suscite à Sofia une série de questions bien plus concrètes. Pour le marché du livre, fragile mais tenace, l’arrivée de la monnaie unique cristallise un mélange d’espoirs et d’inquiétudes.
24/08/2025, 22:54
L’utopie des littératures nourrit l’ambition du festival Agir pour le Vivant : proposer aux imaginaires des « altérités politiques » capables de réinventer le réel. La fiction aussi bien que l’essai deviennent des leviers pour penser le monde autrement, au même titre que les sciences sociales ou les luttes écologiques. Quoi de plus normal qu’une table dédiée dans la librairie Actes Sud en Arles ?
23/08/2025, 15:09
Ce 8 août 2025, un point de bascule s’est dessiné dans la trajectoire déjà houleuse de Dmitri Lvovich Bykov (aussi connu sous le pseudonyme Zilbertrud) : par un jugement du tribunal du district Tcheriomouchkinski de Moscou, l’écrivain a été formellement mis en état d’arrestation par contumace, dans le cadre d’un dossier pénal très lourd.
23/08/2025, 10:01
Aux États-Unis, les établissements publics sont devenus des champs de bataille idéologique. Dans l'État de l’Oregon, un assistant social a attaqué en justice l’institution qui l’emploie, après avoir été sanctionné pour avoir exposé à la fenêtre de son bureau des ouvrages sur l’identité, jugés conservateurs. Selon ses supérieurs, ces livres défendaient « une vision binaire du genre » et « instauraient un climat d’exclusion », en contradiction avec la politique anti-discrimination.
22/08/2025, 16:20
Vous souvenez-vous de Kamal Harris ? Non ? Vous n'avez pas de coeur... Celle qui mena la campagne présidentielle américaine pour le camp démocrate et perdit face à Donald Trump se lance dans une grande tournée... littéraire. Un récit personnel, qui suscite quelques moqueries : on n'avait jamais vu quelqu’un fêter une défaite ainsi.
22/08/2025, 11:17
Romancier discret et admiré, Jacques Poulin est mort au mois d’août 2025 à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre sensible et limpide, marquée par une “petite musique” singulière, il laisse derrière lui quatorze romans traduits dans plusieurs langues, qui ont profondément marqué la littérature québécoise contemporaine.
21/08/2025, 18:29
En 20 ans, entre 2003 et 2023, la pratique de la lecture en tant que loisir par la population américaine a diminué d'environ 3 % par an, selon une étude publiée ce mercredi 20 août dans la revue iScience. Si le déclin s'observe depuis les années 1940, des chercheuses craignent une contraction des moments de temps libre qui serait plus contemporaine.
21/08/2025, 16:22
Le Danemark détient un triste record : celui du taux de TVA le plus élevé sur les livres en Europe. À 25 %, il se situe à contre-courant des autres pays membres de l’Union européenne, qui ont choisi la gratuité ou une réduction de la taxe sur la littérature. Ce constat a suscité une vive réaction dans les milieux culturels et politiques, qui se mobilisent aujourd’hui pour faire évoluer la situation.
20/08/2025, 17:52
Commenter cet article