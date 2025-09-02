Communiquer sans saturer, le défi des bibliothèques universitaires

Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
Le 02/09/2025 à 12:15 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
02/09/2025 à 12:15
0
Commentaires
3
Partages
9h15
Ouverture des portes, café d’accueil
10h30
Assemblée générale (réservée aux membres)
12h10
Ouverture du salon professionnel et pause déjeuner
14h – 15h
Plénière
14h10 – 14h30
Présentation du groupe de travail Pol’Doc
14h30 – 16h00
Temps des commissions
16h00-16h30
Pause
16h30 – 17h30
Table ronde – Point d’étape inter-commission sur l’IA
17h00 – 17h30
Intervention de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche
17h30 – 17h45
Clôture de la journée
8h15
Ouverture des portes, café d’accueil
9h15
Mot de bienvenue par Carine Bernault, présidente de Nantes Université
9h30-10h
Keynote : “Communiquer en tant qu’établissement universitaire. Stratégies et visées communes” par Eleni Mouratidou, Professeure des universités en Sciences de l’Information et de la Communication, Vice-Présidente Science et Société ; Communication
10h-11h
Accompagner la communication dans l’ESR : enjeux, stratégies, perspectives, frictions et limites.
Manuel Canévet, Dirigeant Cabinet Canévet et associés
Marie Clergue-Ploton, Consultante en communication, Cabinet Canévet et associés
11h-11h45
Pause
11h45-12h45
Table ronde : Quels enjeux identifiés par les communicants des universités auprès de leurs (trop ?) nombreux publics cibles ? Quelles interactions et synergies entre eux ? Quels moyens et leviers opérationnels ?
Isabelle Froustey, Directrice de la communication de l’Université Bordeaux Montaigne
Benjamin Sarcy, Technicien d’information documentaire et de collections patrimoniales, Chargé de communication externe du SCD de l’Université Bordeaux Montaigne
Nail Klioua, Vice-président Ressources de la CEVPU (Conférence nationale des étudiants et vice-présidents d’université), Vice-président étudiant 2023-2025 de l’université Jean Moulin Lyon 3, ex-président du CSE (Collectif de solidarité étudiante) 2023-2025
14h-14h45
ReTex Storytelling et identité : construire les campagnes de communication
Comment passer de la communication au Récit ? La démarche de Nantes Métropole : Cécile Romer, Directrice de la communication de la ville de Nantes
Campagne de communication “Enseigne des bibliothèques” : Malik Diallo, Directeur des Champs Libres de Rennes ; Président de l’ADBGV
Communiquer sur un objet institutionnel et équipement nouveau : Clément Oury, Directeur de la BU Humathèque – Campus Condorcet
14h45-15h30
Table ronde : Quelles compétences, filières et formations pour devenir chargés de communication dans les SCD ?
Cosette Spirin, Formatrice indépendante et spécialiste en communication et numérique en bibliothèques ; Responsable technico-commerciale à AureXus
Jeremy Schreiber, Bibliothécaire chargé de la communication des services documentaires du SCD de l’université Sorbonne-Nouvelle ; Formateur CRFCB et formateur interne
Lisa Millet-Armataffet, Bibliothécaire assistante spécialisée au sein du département des services aux publics et co-Community Manager du SCD de l’université Sorbonne-Nouvelle
15h45-16h30
Pause
16h30-17h15
Mesurer les effets des campagnes de communication : activité, évaluation, impact.
Cécile Touitou, Responsable de la mission Prospective à la bibliothèque de Sciences Po Paris ; Présidente de la commission CN 46-8 de l’Afnor « Information et documentation – Qualité, statistiques et évaluation des résultats”
Leo Appleton, Director of Education, School of Information, Journalism and Communication, University of Sheffield.
17h15
Clôture
9h
Ouverture des portes, café d’accueil
À LIRE - Paris : la bibliothèque James Baldwin élue la plus verte du monde
10h – 12h
Table-ronde : Promotion et attractivité de la filière bibliothèque
animée par Laurent Simon, journaliste à The Metanews
Charles Persoz, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche
Valérie Gibert, Directrice Générale des Services de l’Université de Strasbourg, Président de l’ADGS – Association des Directeurs Généraux des Services
Clotilde Tonnerre, Directrice des Ressources Humaines de Nantes Université, Présidente de l’assocation SUP’DRH
Nathalie Marcerou-Ramel, Directrice de l’enssib, école nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
12h – 12h15
Clôture du congrès
Après-midi
Visites
Plus de renseignements à cette adresse.
Photographie : Affiche du congrès 2025 de l'ADBU
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
David-Georges Picard vient d'annoncer avoir été nommé au poste de Directeur général adjoint de la Bibliothèque Publique d'Information (Bpi). Il exercera ses fonctions aux côtés de Christine Carrier, Directrice générale de la Bpi, et Pascal Le Roy, Secrétaire général. Il succède à Annie Brigant, qui occupait ce poste depuis mai 2017.
29/08/2025, 15:50
L'organisation non gouvernementale PEN America, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs du monde entier, annonce quelques moyens supplémentaires pour mener son combat. La Andrew W. Mellon Foundation, structure philanthropique américaine, lui a en effet accordé une subvention de 1,4 million $.
18/08/2025, 13:16
Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.
11/08/2025, 10:03
Alors que les bibliothèques françaises s’interrogent de plus en plus sur leur impact environnemental, un projet inédit voit le jour : une calculette carbone adaptée à leur spécificité. Portée par l’Association des Bibliothécaires de France, la FNADAC, le ministère de la Culture et l’INET, cette initiative s’appuie sur un questionnaire participatif ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.
06/08/2025, 12:42
Une poignée d’étagères vides, un rideau baissé, des habitants désemparés. La médiathèque Marc Bernard, récemment rénovée, disparaîtra bientôt du paysage nîmois. À Pissevin, ce lieu culturel n'était pas un simple bâtiment. Il incarnait un espace de respiration, une échappée possible, une chance offerte à celles et ceux que les politiques publiques regardent de loin.
26/07/2025, 16:25
Elles seront moins gourmandes en ressources et plus précises, et offriront de nouvelles possibilités. Et non, ce texte n’a pas été écrit par une IA. Mais elle aurait pu l’annoter, le classer, le résumer (mal). Et c’est bien là le problème : sans bibliothécaires aux manettes, l’intelligence artificielle n’est qu’un stagiaire zélé sans sens critique. Par Bernard Strainchamps.
26/07/2025, 11:03
Le service Études et recherche de la Biibliothèque publique d'information (Bpi) et le ministère de la Culture ouvrent un nouveau programme de recherche autour des attaques de bibliothèques, et leurs moyens d'y faire face. « Bibliothèques en tension : conflits, protection et résilience », en partenariat avec l’ABF et l’ADBGV, lance pour commencer un appel aux témoignages.
24/07/2025, 09:50
Plusieurs années après la pandémie de Covid-19, les taux de sorties culturelles des Français et Françaises ont retrouvé leurs niveaux de 2019. Un lent « retour à la normale » qui concerne aussi les bibliothèques et médiathèques. 37 % de la population a franchi au moins une fois les portes de ces établissements, en 2024.
23/07/2025, 13:19
L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes), qui produit, fournit et met en commun les métadonnées des bibliothèques universitaires, est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres agences de l'enseignement supérieur. Une « convergence des opérateurs » qui fait suite à une mission confiée à Guillaume Gellé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais qui inquiète déjà les agents.
23/07/2025, 12:23
Alors que plus d’une centaine de bibliothèques ont été détruites dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, une voix solitaire s’est élevée au sein de la Bibliothèque nationale de France pour alerter sur l’ampleur du désastre. Dominique Dupart, représentante élue des usagères et usagers de la BnF, a porté le sujet au conseil d’administration du 25 juin 2025. Bien que la proposition initiale n’ait pas été retenue, un point d'information sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration, prévu en décembre.
22/07/2025, 16:25
À Saint-Denis, l’ancienne Poste centrale va se transformer en médiathèque. La Ville engage une vaste projet de réhabilitation du bâtiment, pour transformer ce lieu clos depuis 2020 en un lieu culturel, d'ici 2028.
21/07/2025, 13:10
Un distributeur automatique de livres, DVD et jeux vidéo, aux airs de robot venu de l'univers Star Wars, a été mise en service à Taverny, dans le Val d'Oise. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle s’adresse aux abonnés de la médiathèque Les Temps Modernes, qui peuvent l’utiliser sans surcoût.
18/07/2025, 17:41
Le 4 juillet dernier, la bibliothèque Aragon d’Amiens a accueilli la signature officielle d’une convention de partenariat consacrée à l’accès à la lecture et à la culture en milieu carcéral. Cette initiative associe la maison d’arrêt d’Amiens, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, l’Agence régionale du livre et de la lecture (AR2L), la Bibliothèque départementale de la Somme et les bibliothèques d’Amiens Métropole.
17/07/2025, 11:08
L’idée de cet article m'est venue après avoir lu un reportage publié dans Le Monde, où un journaliste suivait une formation en CAP cuisine et constatait un profond décalage avec les attentes actuelles des consommateurs et les enjeux environnementaux. Par Bernard Strainchamps.
13/07/2025, 11:58
Après six mois de fermeture, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) rouvre ses portes le lundi 25 août 2025 dans le 12e arrondissement de Paris. Contrainte de quitter provisoirement le Centre Pompidou en raison de travaux, l’institution s’installe dans l’immeuble Lumière, à proximité de Bercy Village. Sur plus de 8000 m2, elle poursuit sa mission d’accès libre à la connaissance, fidèle à son engagement en faveur de l’inclusion, de l’actualité documentaire et de l’innovation au service du public.
09/07/2025, 14:38
L'Association des bibliothécaires départementaux (ABD) présente le programme de ses journées d'étude 2025, articulées autour des transitions. Écologique, sociale, territoriale, culturelle, organisationnelle... Ces transitions mettent les établissements et les professionnels au défi, soulevant de nombreuses interrogations. Des rencontres, tables rondes et réunions comptent apporter quelques éléments de réponse, les 22, 23 et 24 septembre à Annecy (Haute-Savoie) et Chambéry (Savoie).
07/07/2025, 09:53
Depuis plusieurs années, la Médiathèque José Cabanis ainsi que les bibliothèques municipales de Toulouse font l'objet de dégradations et d'actes hostiles à caractère raciste, sexiste, antisémite et islamophobe. Ces faits ont connu une recrudescence ces derniers mois et sont marqués par une forte violence symbolique qui suscite l'inquiétude du personnel comme des usagers. Face à cette situation, la CGT Mairie de Toulouse demande une réaction des autorités.
01/07/2025, 16:59
Une nouvelle médiathèque ouvre ses portes dans la capitale. Ce vendredi 4 juillet, le 13e arrondissement de Paris célébrera l’arrivée de la médiathèque Virginia-Woolf, installée entre la porte d’Italie et le parc Kellermann. Un projet enfin concrétisé, qui participe à la transformation profonde d’un quartier prioritaire.
30/06/2025, 15:04
Sur une plage du Morbihan, près de Lorient, des militants d'extrême droite ont mis en scène un autodafé de livres qu'ils jugent « progressistes ». Les faits, revendiqués dans une vidéo diffusée mercredi 25 juin sur les réseaux sociaux, ont été accompagnés de références explicites au nazisme.
27/06/2025, 16:26
La Ville d’Asnières-sur-Seine inaugure le lundi 7 juillet à 18h sa nouvelle médiathèque, qui portera le nom de Nicole Lambert, en hommage à l’autrice et éditrice des célèbres Triplés, figure reconnue de la littérature jeunesse.
26/06/2025, 17:55
La bibliothèque SNCF de Thouars, dans le département des Deux-Sèvres, a rouvert ses portes après dix ans de fermeture. Installée au 5, rue du Docteur-Fourré, elle accueille depuis mai, chaque vendredi matin, de 10h à 12h, les cheminots actifs, les retraités et leurs ayants droit. Sur place, romans, albums et bandes dessinées peuvent être consultés et empruntés gratuitement.
23/06/2025, 16:53
Une nouvelle salve d'attaques racistes contre des documents dans une bibliothèque de Toulouse ravive les plaies. En France, des bibliothèques – lieux a priori préservés – ont été ciblées par des actes de haine antimusulmane ou antisémite au cours de la dernière décennie. Ces incidents restent rares, mais marquants, et s’inscrivent dans un contexte national où la haine raciste fluctue.
22/06/2025, 09:03
À la BnF, « la lutte continue », avec une grève prévue ce samedi 21 juin, accompagnée d’une assemblée générale à 12h dans le hall Est, puis un rassemblement mercredi 25 juin à 14h, au même endroit, pour « interpeller ensemble le ministère de la Culture » lors du conseil d’administration. Si des négociations ont bien lieu, notamment concernant les collègues précaires, leur avancée est jugée « trop lente » par l'intersyndical CGT-FSU-SUD, malgré près de quatre mois de mobilisation. Quant aux autres revendications qui touchent l’ensemble des personnels, « les perspectives restent bien trop floues », selon la CGT BnF.
20/06/2025, 15:26
La Société des amis de la bibliothèque d’Art et d’Archéologie (SABAA) fête son centenaire en 2025. Fondée le 10 juillet 1925 par le couturier et mécène Jacques Doucet, cette société accompagne depuis un siècle le développement de la plus grande bibliothèque d’histoire de l’art au monde, aujourd’hui intégrée à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA).
13/06/2025, 11:17
À l’occasion du congrès de l’Association des bibliothécaires de France (ABF), la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) présente sa toute nouvelle création : un guide pour permettre aux professionnels et bénévoles de la culture de mettre en place un espace « Facile à lire » dans les structures. L'objectif : aller chercher le lecteur, là où il se trouve, et l'accompagner dans sa découverte, ou redécouverte, de la pratique.
12/06/2025, 12:50
L'austérité s'impose aussi, outre-Quiévrain : la Fédération Wallonie-Bruxelles, confrontée à une dette de 11 milliards € en 2023, rogne sur certaines dépenses. La culture en fait visiblement partie : six réseaux de lecture publique se sont vus refuser leur reconnaissance par le ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui les prive de financements et de services mutualisés.
11/06/2025, 12:41
Au XIXe siècle, certains ouvrages se paraient d'une couverture verte du plus bel effet. Une teinte obtenue à l'aide d'un savant mélange de potassium, de cuivre et d'arsenic, ce qui n'est pas sans désagrément. En cas d'exposition prolongée, étourdissements, crampes d'estomac et irritations peuvent survenir. Les bibliothèques du monde entier procèdent à des inventaires, et un nouvel outil pourrait accélérer l'identification des volumes concernés...
11/06/2025, 10:20
L’ABF (Association des Bibliothécaires de France) et l’ACIM (Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale) annoncent le décès d'un de leur membre, Christian Massault, survenu ce dimanche 1er juin. « Citoyen engagé, fidèle et infatigable militant de longue date » au sein de ses deux associations, il fut parmi les fondateurs de l’ACIM (Association pour la Coopération des professionnels de l’Information Musicale), dont il était président d'honneur.
10/06/2025, 16:37
« La situation ne peut plus durer » : à la BnF, les grévistes dénoncent toujours la précarité et le sous-effectif. Un rassemblement de soutien est prévu ce samedi 7 juin à 14h sur l’esplanade de la Bibliothèque François-Mitterrand, à l’appel d'agents en grève de la Bibliothèque nationale de France (BnF) mobilisés depuis mars contre ce qu'ils considèrent comme une dégradation de leurs conditions de travail et d’emploi.
06/06/2025, 16:54
Suivant l'avis de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, la Bibliothèque nationale de France a fait sortir de ses collections un ouvrage de Gustav Ludwig et Pompeo Molmenti, Vittore Carpaccio : la vie et l’œuvre du peintre, traduit par H. L. de Perera (Hachette, 1910). Volé à August Liebmann Mayer, mort assassiné à Auschwitz le 12 mars 1944, le livre avait été récupéré par Hermann Göring, pour sa collection personnelle.
02/06/2025, 11:33
À partir du 16 juin et jusqu’à fin octobre, la bibliothèque Buffon (Paris 5e) entame la seconde phase de son chantier de rénovation. Cette étape, menée en partenariat avec l’école Buffon, vise à moderniser l’espace adulte, améliorer les conditions de ventilation et d’éclairage, et intégrer des solutions énergétiques durables comme le raccordement au réseau de fraîcheur de Paris et l’installation de panneaux photovoltaïques.
30/05/2025, 12:06
Le lundi 26 mai à Flers, dans l'Orne, une partie de la véranda s’est décrochée du mur. La ville a évoqué « un gros incident technique », et à annoncé, au moins jusqu'au 31 mai, la fermeture de l’établissement.
28/05/2025, 15:41
La tentative de suppression de l’Institute of Museum and Library Services (IMLS) par l'administration Trump, bien que bloquée par la justice, n'est pas sans conséquence. Dans plusieurs États, faute de financements, certains services sont déjà suspendus, comme le prêt de livres numériques ou de livres audio.
22/05/2025, 14:29
Depuis le mercredi 21 et jusqu'au samedi 24 mai 2025, la médiathèque François-Mitterrand, installée au cœur des Ateliers des Capucins à Brest, organise sa grande vente annuelle de livres. L’objectif : désengorger les rayonnages en donnant une seconde vie aux ouvrages retirés des collections.
22/05/2025, 11:56
Dans la suite de la recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur la législation et la politique régissant les bibliothèques en Europe, adoptée en avril 2023, l'Union européenne souhaite consolider sa présence auprès des établissements de lecture publique. Le projet TELL - Bibliothèques éducatives trans-européennes, ouvert fin 2024, doit mener à une affirmation de leur rôle au sein des sociétés.
21/05/2025, 11:34
Dix-sept mois après le lancement de son vaste chantier de restauration, en décembre 2023, la bibliothèque patrimoniale Fesch d’Ajaccio a rouvert ses portes au public ce mardi 13 mai. Classé monument historique, ce lieu emblématique conserve un fonds exceptionnel de livres rares et précieux.
14/05/2025, 14:03
Autres articles de la rubrique Métiers
Le 29 août 2025 est paru en librairie le tome 56 de Léonard, intitulé Éclair de génie, signé Turk et Zidrou. Cette parution marque les 50 ans de la série, créée en 1975 par Turk et Bob de Groot dans les pages d’Achille Talon Magazine sous l’impulsion de Michel Greg. Avec ce nouvel album, Léonard rejoint le cercle restreint des héros de bande dessinée ayant franchi le cap du demi-siècle sans interruption de publication.
02/09/2025, 12:39
François Bachelot et Barbara Astruc lancent chez Les Nouveaux Éditeurs Point Nemo, une nouvelle maison de culture générale pensée comme un espace d’exploration intellectuelle et de débat d’idées. Leur ambition est d'offrir « des points de vue inattendus, des approches décalées, des itinéraires atypiques » sur les savoirs et les savoir-faire, avec un catalogue allant des sciences aux sciences humaines, en passant par les sujets de société et la vie pratique.
02/09/2025, 11:09
Par un avis de vacance, le ministère de la Culture annonce le départ prochain de Michel Roussel, actuel directeur de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Il quittera ses fonctions en janvier 2026, après deux mandats.
02/09/2025, 10:06
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
Dans un courrier communiqué à ActuaLitté, Colette Lambrichs, dirigeante des Éditions Canoë, reprendra la maison Exils. Elle évoque l'état de santé de Philippe Thureau-Dangin, directeur et fondateur d’Exils, atteint d’une maladie auto-immune, et qui, de ce fait, lui confie la gestion de sa maison.
01/09/2025, 17:50
Basée à Paris, La Racine des Mots est une maison d’édition indépendante dont les premiers titres paraîtront en septembre 2025. Romans, récits de vie et recueils poétiques ouvrent un catalogue organisé autour de trois axes : la transmission, l’engagement poétique et les parcours de transformation.
01/09/2025, 16:33
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Magistrat administratif, Emmanuelle Bensimon-Weiler est nommée directrice générale des services de la Comédie-Française, un poste qu'elle occupera à compter du 25 septembre prochain. Son CV compte un passage par le Centre national du livre, dont elle fut la directrice générale entre 2016 et 2022.
01/09/2025, 16:13
Début juillet, Emmanuel Macron confirmait le prêt, entre septembre 2026 et juin 2027, de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, pour une exposition au sein du British Museum de Londres. Voulue depuis longtemps par le président de la République, l'opération n'est pas sans risques, comme le soulignent des expertises et une pétition, laquelle réunit plus de 60.000 signatures.
01/09/2025, 13:33
C’est une succession qui interviendra ce 3 septembre, au sein du groupe Editis. Sofia Bengana passera le flambeau des Presses de la Cité à Danaé Tourrand-Viciana, « et présidera aux destinées de la maison », apprend-on.
01/09/2025, 10:14
Pour l'instant, la recherche n'a visiblement pas porté ses fruits : Laurent Roturier a quitté ses fonctions de directeur régional de la direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France ce dimanche 31 août, sans successeur annoncé. En conséquence, Carole Spada, directrice régionale adjointe, assure l'intérim.
01/09/2025, 09:53
On croyait avoir tout vu en matière de promotion littéraire insolite : des clubs de lecture au fin fond de l’Antarctique, des librairies flottantes sur le Nil, ou encore ces marathons de lecture d’Homère retransmis en direct à la télévision grecque. Et pourtant, l’Australie a récemment offert une image qui a fait le tour du monde : celle de Bob Katter, député fédéral excentrique et octogénaire, installé dans un aéroport, plongé dans la lecture… de son propre livre.
30/08/2025, 19:23
L’histoire, malgré elle, se pare aujourd’hui d’une tonalité presque littéraire : un album relié en cuir, ostensiblement offert à Jeffrey Epstein pour ses cinquante ans en 2003, pourrait bientôt quitter l’ombre. Récemment visé par une convocation du Congrès, ce recueil promet de dévoiler des messages intimes — voire provocants — d’hommes et femmes puissants, dont la publication ravive le débat sur l’étendue du cercle social d’Epstein.
30/08/2025, 19:00
Dans un paysage éditorial marqué par l’incertitude depuis plusieurs années, le rapport annuel StatShot, publié le 26 août par l’Association of American Publishers (AAP), révèle un redressement notable : l’industrie américaine du livre affiche pour 2024 des revenus estimés à 32,5 milliards de dollars, soit une progression de 4,1 % par rapport à 2023 (31,3 milliards).
30/08/2025, 10:14
Le vendredi 29 août 2025, une cour d’appel fédérale américaine a jugé que la majorité des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, affirmant que le recours à l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ne donnait pas à lui seul au président le pouvoir de fixer des tarifs douaniers — une prérogative réservée au Congrès.
30/08/2025, 07:49
Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.
29/08/2025, 17:23
Alors que la rentrée 2025 occupe toutes les colonnes de l'actualité littéraire ces dernières semaines, les plus snobs d'entre nous se réjouissent de ne plus entendre parler de Freida McFadden et rêvent de voir sa Femme de ménage enfin virée du classement des meilleures ventes. Mais, germanopratins, ne criez pas victoire trop vite. Le règne de la reine des thrillers n'est pas prêt de se terminer.
29/08/2025, 16:28
Katy Fenech rejoint la direction commerciale du groupe Libella. Dotée d’une solide expérience dans le secteur du livre, elle aura pour mission de superviser l’équipe des représentants et de contribuer au développement des activités commerciales du groupe.
29/08/2025, 15:59
Les éditions Quiero franchissent un nouveau cap en cette rentrée littéraire avec la création d’une collection entièrement dédiée à la fiction, Friction. Romans, récits, nouvelles, correspondances : cette ligne éditoriale a pour ambition de proposer des textes qui affrontent leur époque, dans sa beauté comme dans sa dureté, et qui interrogent le réel par la force de la littérature.
29/08/2025, 12:40
Longtemps cantonnés au rôle de diffuseurs de journaux, les points de vente Presse s’imposent aujourd’hui comme des lieux polyvalents où se croisent lecture, services de proximité et solutions pratiques. La distribution de cartes de paiement Mastercard prépayées illustre parfaitement cette évolution.
29/08/2025, 11:33
Les Éditions Zulma accueillent Agathe Le Faucheur en tant que nouvelle attachée de presse. Elle succède à Antonella Francini, qui a quitté la maison en juillet pour se consacrer à une nouvelle aventure professionnelle, renouant avec le journalisme en tant qu'indépendante.
28/08/2025, 16:17
Assassin ou pas ? Sur le cas Henri Girard, les versions se suivent et ne se ressemblent pas. Après les sorties contradictoires de La Serpe (prix Fémina 2017), de Philippe Jaenada, en 2017, qui affirmait l’innocence de l’auteur du Salaire de la peur, et de La Serpe Rouge, par Nan Aurousseau et Jean-François Miniac, qui prétendait le contraire, c’est sa propre fille, Catherine Girard, qui plaide aujourd’hui pour la thèse de la culpabilité de son père.
28/08/2025, 15:36
Le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, situé à l’est d’Alger, condamnait Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à une peine de cinq ans de prison. Un verdict confirmé le 1er juillet, par la Cour d’appel d’Alger. La fille de l’écrivain franco-algérien, Sabeha Sansal, prend désormais la parole, lançant un appel clair au président de la République, Emmanuel Macron, tout en exprimant un profond pessimisme quant à l’efficacité d’une pression accrue de la part de Paris...
28/08/2025, 12:38
Créée en 2009, la librairie Le Lieu Bleu, une institution du XIe arrondissement, était spécialisée dans la vente de livres d’occasion en boutique et sur Internet. À 67 ans, son fondateur, Bruno Bernier, avait décidé de passer la main. Ce dernier est finalement parti en retraite il y a peu, et l'enseigne a été reprise par Victor Guérin au printemps, qui l'a transformé en un des 13 Bibliovore de France.
27/08/2025, 18:03
Stéphane Bouquet s’est éteint dimanche 24 août 2025 à Paris, des suites d’un cancer du poumon, il avait 57 ans. Poète avant tout, mais aussi critique, scénariste, traducteur, acteur et danseur, il laisse derrière lui une œuvre éclectique et singulière, traversée par une question essentielle : le lien entre l’un et le multiple, le seul et le commun, l’identité et la possibilité du peuple.
27/08/2025, 17:37
Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025, 18:00
Le célèbre réalisateur Woody Allen publie, le 29 octobre prochain, son tout premier roman, Quelle mouche a piqué Baum ? (trad. Emmanuelle et Philippe Aronson), chez Stock. Alors que l’auteur livre un récit teinté de satire sociale sur le monde littéraire, sa participation au festival de Moscou et la polémique entourant les accusations d’agression sexuelle refont surface, menaçant de ternir un peu plus la sortie de son ouvrage dans l'hexagone...
26/08/2025, 17:36
Depuis le début du conflit en Ukraine, l’ampleur de la destruction du patrimoine culturel, y compris les livres, est devenue un indicateur inquiétant de la guerre qui déchire la région. Les récentes frappes russes sur la bibliothèque de l’Université d’État de Sumy, en Ukraine, avec la perte de plus de 60.000 livres, révèlent une autre facette du conflit : celle de l’effacement de la mémoire collective.
26/08/2025, 13:20
Deux librairies ont ouvert en plein mois d'août. Une pure folie, dites-vous ? Les trois femmes à l'origine de ces projets ne sont pas de cet avis, et espèrent bien dynamiser la vie culturelle de leurs communes respectives. À Orléans, Céline Giroire fait le double-pari du marché de l'occasion avec sa boutique au nom évocateur, « Déjà Lus ». Plus au Sud, dans la belle ville de Cordes-sur-Ciel en Occitanie, Julie Canadas et Naomi Vincent accueillent lecteurs et lectrices sur la crête du Puech de Mordagne.
26/08/2025, 13:14
Depuis le début des années 2000, un phénomène inquiétant se profile aux États-Unis : la lecture pour le plaisir semble être en déclin. D’après une étude menée par l’Université College London et l’Université de Floride, la part d’Américains qui lisent pour le simple plaisir a chuté de 40 % entre 2003 et 2023.
26/08/2025, 13:07
Dans un monde où la diplomatie culturelle prend de plus en plus d'ampleur, la Chine utilise la littérature comme un outil stratégique de soft power. À travers des dons d’ouvrages comme Xi Jinping: The Governance of China, traduits en plusieurs langues, le pays cherche à diffuser sa vision politique et à renforcer son image internationale.
26/08/2025, 13:06
Les librairies, maisons d’édition et associations littéraires ont maintenant l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour alléger leur empreinte écologique. Grâce à trois dispositifs d’aide, entièrement financés, elles peuvent recevoir un soutien sur mesure : que ce soit pour un diagnostic, une formation ou l’élaboration d’une stratégie durable, tout est prévu pour les aider à se lancer dans la transition verte.
26/08/2025, 10:56
Lors de sa conférence de presse de rentrée, qui s'est tenue ce 25 août à 16h, François Bayrou a annoncé recourir à l’article 49.1 de la Constitution et solliciter un vote de confiance. Le Premier ministre entend défendre un budget 2026 prévoyant près de 44 milliards € d’économies, annoncé il y a près d'un mois. Ces mesures suscitent des inquiétudes, notamment dans le secteur culturel, déjà confronté à des coupes massives.
25/08/2025, 18:41
Un projet qui promet d'être terriblement mignon. À Remiremont, petite ville vosgienne de 7000 habitants, un lieu pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes. En octobre, une ancienne agence de voyages deviendra Pattes et Pages : un salon de thé, une librairie d’occasion, une galerie d’art, et au milieu… des chats à adopter.
25/08/2025, 15:23
Vingt ans à peine. Un premier roman déjà. Nés entre 1995 et 2005, ils écrivent vite, fort, sans détour. 93 fiches d’auteurs sur Bibliosurf donnent à voir une génération qui explore l’intime et le social, la précarité et les identités, l’oralité et la poésie. Leur marque identitaire ? Non pas une école, mais une posture : écrire dans l’urgence, souvent depuis la précarité, avec une lucidité qui refuse les détours.
25/08/2025, 10:49
Commenter cet article