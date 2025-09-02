Communiquer sans saturer, le défi des bibliothèques universitaires

Le programme du 54e congrès de l'ADBU

Mercredi 1er octobre

9h15

Ouverture des portes, café d’accueil

10h30

Assemblée générale (réservée aux membres)

12h10

Ouverture du salon professionnel et pause déjeuner

14h – 15h

Plénière

14h10 – 14h30

Présentation du groupe de travail Pol’Doc

14h30 – 16h00

Temps des commissions

16h00-16h30

Pause

16h30 – 17h30

Table ronde – Point d’étape inter-commission sur l’IA

17h00 – 17h30

Intervention de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche

17h30 – 17h45

Clôture de la journée

Jeudi 2 octobre

8h15

Ouverture des portes, café d’accueil

9h15

Mot de bienvenue par Carine Bernault, présidente de Nantes Université

9h30-10h

Keynote : “Communiquer en tant qu’établissement universitaire. Stratégies et visées communes” par Eleni Mouratidou, Professeure des universités en Sciences de l’Information et de la Communication, Vice-Présidente Science et Société ; Communication

10h-11h

Accompagner la communication dans l’ESR : enjeux, stratégies, perspectives, frictions et limites.

Manuel Canévet, Dirigeant Cabinet Canévet et associés

Marie Clergue-Ploton, Consultante en communication, Cabinet Canévet et associés

11h-11h45

Pause

11h45-12h45

Table ronde : Quels enjeux identifiés par les communicants des universités auprès de leurs (trop ?) nombreux publics cibles ? Quelles interactions et synergies entre eux ? Quels moyens et leviers opérationnels ?

Isabelle Froustey, Directrice de la communication de l’Université Bordeaux Montaigne

Benjamin Sarcy, Technicien d’information documentaire et de collections patrimoniales, Chargé de communication externe du SCD de l’Université Bordeaux Montaigne

Nail Klioua, Vice-président Ressources de la CEVPU (Conférence nationale des étudiants et vice-présidents d’université), Vice-président étudiant 2023-2025 de l’université Jean Moulin Lyon 3, ex-président du CSE (Collectif de solidarité étudiante) 2023-2025

14h-14h45

ReTex Storytelling et identité : construire les campagnes de communication

Comment passer de la communication au Récit ? La démarche de Nantes Métropole : Cécile Romer, Directrice de la communication de la ville de Nantes

Campagne de communication “Enseigne des bibliothèques” : Malik Diallo, Directeur des Champs Libres de Rennes ; Président de l’ADBGV

Communiquer sur un objet institutionnel et équipement nouveau : Clément Oury, Directeur de la BU Humathèque – Campus Condorcet

14h45-15h30

Table ronde : Quelles compétences, filières et formations pour devenir chargés de communication dans les SCD ?

Cosette Spirin, Formatrice indépendante et spécialiste en communication et numérique en bibliothèques ; Responsable technico-commerciale à AureXus

Jeremy Schreiber, Bibliothécaire chargé de la communication des services documentaires du SCD de l’université Sorbonne-Nouvelle ; Formateur CRFCB et formateur interne

Lisa Millet-Armataffet, Bibliothécaire assistante spécialisée au sein du département des services aux publics et co-Community Manager du SCD de l’université Sorbonne-Nouvelle

15h45-16h30

Pause

16h30-17h15

Mesurer les effets des campagnes de communication : activité, évaluation, impact.

Cécile Touitou, Responsable de la mission Prospective à la bibliothèque de Sciences Po Paris ; Présidente de la commission CN 46-8 de l’Afnor « Information et documentation – Qualité, statistiques et évaluation des résultats”

Leo Appleton, Director of Education, School of Information, Journalism and Communication, University of Sheffield.

17h15

Clôture

Vendredi 3 octobre

9h

Ouverture des portes, café d’accueil

10h – 12h

Table-ronde : Promotion et attractivité de la filière bibliothèque

animée par Laurent Simon, journaliste à The Metanews

Charles Persoz, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche

Valérie Gibert, Directrice Générale des Services de l’Université de Strasbourg, Président de l’ADGS – Association des Directeurs Généraux des Services

Clotilde Tonnerre, Directrice des Ressources Humaines de Nantes Université, Présidente de l’assocation SUP’DRH

Nathalie Marcerou-Ramel, Directrice de l’enssib, école nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques

12h – 12h15

Clôture du congrès

Après-midi

Visites

