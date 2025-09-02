On connaît la première sélection du Prix Décembre 2025

Le Prix Décembre, prix littéraire qui revendique son attachement à l’audace et son engagement à promouvoir des œuvres non conventionnelles, a révélé sa première sélection 2025, dont le lauréat sera proclamé le 28 octobre 2025.
Le 02/09/2025 à 11:44 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
02/09/2025 à 11:44
La prochaine sélection sera annoncée le 14 octobre. La remise du prix se tiendra le 28 octobre prochain à la Fondation Yves Saint Laurent.
La Première sélection 2025 :
Jakuta Alikavazovic, Au Grand Jamais, Gallimard
Anthony Passeron, Jacky, Grasset
Caroline Larmarche, Le Bel Obscur, Editions du Seuil
Laura Vazquez, Les Forces, Editions du Sous-Sol
Agnès Michaux, Huymans vivant, Editions du Cherche Midi
Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard
Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France
Pierre Boisson, Flamme Volcan tempête, Editions du Sous Sol
Kevin Orr, Laure, Editions du Seuil
David Dufresne, Remember Fessenheim, Grasset
Wendy Delorme, Le parlement de l’Eau, Cambourakis
Julie Brafman, Yann dans la nuit, Flammarion
Le jury de cette édition réunit : Laure Adler, Claude Arnaud, Maxime Catroux, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Oriane Jeancourt-Galignani, Patricia Martin, Amélie Nothomb et Arnaud Viviant
L'an dernier, la distinction avait été attribuée à Abdellah Taïa pour son roman Le bastion des larmes, paru aux éditions Julliard. Ce prix est doté de 15.000 €.
Crédits photo : Agnès Michaux. Le grand Cricri (CC BY-SA 3.0)
