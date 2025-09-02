On connaît la première sélection du Prix Décembre 2025

La prochaine sélection sera annoncée le 14 octobre. La remise du prix se tiendra le 28 octobre prochain à la Fondation Yves Saint Laurent.

La Première sélection 2025 :



Jakuta Alikavazovic, Au Grand Jamais, Gallimard



Anthony Passeron, Jacky, Grasset



Caroline Larmarche, Le Bel Obscur, Editions du Seuil



Laura Vazquez, Les Forces, Editions du Sous-Sol



Agnès Michaux, Huymans vivant, Editions du Cherche Midi

Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard



Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France



Pierre Boisson, Flamme Volcan tempête, Editions du Sous Sol



Kevin Orr, Laure, Editions du Seuil



David Dufresne, Remember Fessenheim, Grasset



Wendy Delorme, Le parlement de l’Eau, Cambourakis



Julie Brafman, Yann dans la nuit, Flammarion

Le jury de cette édition réunit : Laure Adler, Claude Arnaud, Maxime Catroux, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Oriane Jeancourt-Galignani, Patricia Martin, Amélie Nothomb et Arnaud Viviant

L'an dernier, la distinction avait été attribuée à Abdellah Taïa pour son roman Le bastion des larmes, paru aux éditions Julliard. Ce prix est doté de 15.000 €.

Crédits photo : Agnès Michaux. Le grand Cricri (CC BY-SA 3.0)

