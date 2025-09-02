Le jury du 92e Prix des Deux Magots dévoile sa première sélection

Réuni le lundi 1er septembre 2025 sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots a établi la première sélection des ouvrages en lice pour la 92ᵉ édition du prix.
Le 02/09/2025 à 10:50 par Hocine Bouhadjera
Une deuxième délibération se tiendra le lundi 22 septembre 2025, afin de réduire cette liste à quatre ou cinq finalistes. Le nom du ou de la lauréat·e sera proclamé le lundi 6 octobre 2025 à 12h30, au Café des Deux Magots.
La première sélection :
Feurat Alani, Le ciel est immense, JC Lattès
Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard
Julien Delmaire, La joie de l’ennemi, Grasset
Nathan Devers, Surchauffe, Albin Michel
Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitude
Pierre Jourde, La marchande d’oublies, Gallimard
Lola Nicolle, Le Grand Horizon, Phébus
Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, cherche midi
Victor Pouchet, Voyage voyage, L’arbalète
Selon son président, cette sélection illustre « l’esprit de curiosité qui anime le jury du Prix des Deux Magots ». Elle reflète la diversité des écritures et des univers, allant du roman contemporain au récit historique, de la fresque ample aux textes plus intimistes, du premier roman aux ouvrages d’auteurs confirmés. Les jurés ont défendu leurs coups de cœur avec conviction et sincérité, réaffirmant ainsi la vocation du prix : célébrer toutes les formes de création littéraire et incarner la liberté d’esprit qui le caractérise.
— Étienne de Montety
Calendrier des sélections 2025
Première sélection : Lundi 1er septembre
Deuxième sélection : Lundi 22 septembre
Remise du Prix : Lundi 6 octobre, 12h30
Composition du jury :
Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain
Laurence Caracalla, journaliste
Nicolas Carreau, journaliste, chroniqueur et auteur
Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain
Pauline Dreyfus, écrivain
Clara Dupont-Monod, éditrice et écrivain
Jessica Nelson, écrivain et cofondatrice des Éditions des Saints Pères
Marianne Payot, journaliste
Abel Quentin, écrivain
Fondé en 1933, en réaction à un Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots est l’un des prix littéraires français les plus anciens. Fidèle à l’esprit d’indépendance et d’audace du célèbre café de Saint-Germain-des-Prés, il récompense chaque année un roman ou un essai en langue française, révélant un talent émergent ou injustement méconnu.
Le jury conserve une liberté totale dans ses choix, pouvant distinguer des œuvres variées. Le prix est doté de 7700 € et offre également à son lauréat une table ouverte aux Deux Magots pendant un an.
Parmi les auteurs distingués au fil des décennies figurent Raymond Queneau, Antoine Blondin, Pauline Réage, Roland Topor, Marc Dugain, Serge Joncour ou Jérôme Garcin.
Aujourd’hui présidé par Étienne de Montety, le Prix des Deux Magots s’impose comme un rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire d’automne. Le ou la 92ᵉ lauréat·e sera dévoilé·e le lundi 6 octobre 2025, à 12h30, au Café des Deux Magots. Il ou elle succédera à Jean-Pierre Montal, lauréat 2024 pour son roman La Face nord (Éditions Séguier).
Crédits photo : David Maurel (Prix des Deux Magots)
