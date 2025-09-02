Le jury du 92e Prix des Deux Magots dévoile sa première sélection

Une deuxième délibération se tiendra le lundi 22 septembre 2025, afin de réduire cette liste à quatre ou cinq finalistes. Le nom du ou de la lauréat·e sera proclamé le lundi 6 octobre 2025 à 12h30, au Café des Deux Magots.

La première sélection :

Feurat Alani, Le ciel est immense, JC Lattès

Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard

Julien Delmaire, La joie de l’ennemi, Grasset

Nathan Devers, Surchauffe, Albin Michel

Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitude

Pierre Jourde, La marchande d’oublies, Gallimard

Lola Nicolle, Le Grand Horizon, Phébus

Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, cherche midi

Victor Pouchet, Voyage voyage, L’arbalète

Selon son président, cette sélection illustre « l’esprit de curiosité qui anime le jury du Prix des Deux Magots ». Elle reflète la diversité des écritures et des univers, allant du roman contemporain au récit historique, de la fresque ample aux textes plus intimistes, du premier roman aux ouvrages d’auteurs confirmés. Les jurés ont défendu leurs coups de cœur avec conviction et sincérité, réaffirmant ainsi la vocation du prix : célébrer toutes les formes de création littéraire et incarner la liberté d’esprit qui le caractérise. — Étienne de Montety

Calendrier des sélections 2025

Première sélection : Lundi 1er septembre

Deuxième sélection : Lundi 22 septembre

Remise du Prix : Lundi 6 octobre, 12h30



Composition du jury :

Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain

Laurence Caracalla, journaliste

Nicolas Carreau, journaliste, chroniqueur et auteur

Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain

Pauline Dreyfus, écrivain

Clara Dupont-Monod, éditrice et écrivain

Jessica Nelson, écrivain et cofondatrice des Éditions des Saints Pères

Marianne Payot, journaliste

Abel Quentin, écrivain

Fondé en 1933, en réaction à un Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots est l’un des prix littéraires français les plus anciens. Fidèle à l’esprit d’indépendance et d’audace du célèbre café de Saint-Germain-des-Prés, il récompense chaque année un roman ou un essai en langue française, révélant un talent émergent ou injustement méconnu.

Le jury conserve une liberté totale dans ses choix, pouvant distinguer des œuvres variées. Le prix est doté de 7700 € et offre également à son lauréat une table ouverte aux Deux Magots pendant un an.

Parmi les auteurs distingués au fil des décennies figurent Raymond Queneau, Antoine Blondin, Pauline Réage, Roland Topor, Marc Dugain, Serge Joncour ou Jérôme Garcin.

Aujourd’hui présidé par Étienne de Montety, le Prix des Deux Magots s’impose comme un rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire d’automne. Le ou la 92ᵉ lauréat·e sera dévoilé·e le lundi 6 octobre 2025, à 12h30, au Café des Deux Magots. Il ou elle succédera à Jean-Pierre Montal, lauréat 2024 pour son roman La Face nord (Éditions Séguier).

Crédits photo : David Maurel (Prix des Deux Magots)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com