Le devoir de l’écrivain est d’inventer une partie de la solution

ActuaLitté : Laurent Pépin, qu’est-ce que la littérature pour vous ? Quelle définition personnelle lui donneriez-vous ? A-t-elle affaire avec l’urgence ?

Laurent Pépin : Durant ma petite enfance, la littérature a d’abord été le lieu où je pouvais être heureux avec ma mère, le monde imaginaire où se déroulaient ces rencontres qu’étaient les lectures à voix haute qu’elle me faisait de contes ou d’histoires. Lorsqu’elle est gravement tombée dans l’alcoolisme et la mélancolie et a cessé de sortir de son lit, c’est devenu une urgence, au sens premier : créer pour elle des histoires qui l’aideraient à redevenir « comme avant ». Avec le temps, naturellement, ce que j’ai écrit a changé mais l’urgence est restée.

Sauf qu’il s’est agi bien vite de me sauver moi-même d’un milieu familial qui était devenu dangereux, dans tous les sens du terme. J’écrivais faute de pouvoir rencontrer d’autres humains. J’étais déscolarisé, de mon propre chef, par peur du regard des autres, et enfermé dans ma chambre, de crainte de me faire agresser par les SDF polytoxicomanes qui vivaient chez moi.

La littérature devait être non plus un ensemble d’histoires à raconter, mais une langue à inventer afin de pouvoir entrer en contact avec le monde extérieur, une langue initialement non commune, car je ne disposais pas du minimum d’outils en termes de communication qui m’aurait permis de me reconnaître dans la langue utilisée dans la plupart des livres que je lisais.

Il fallait inventer une langue qui inventerait elle-même un monde dans lequel je pourrais habiter, sans honte, sans angoisse. J’écrivais afin de pouvoir présenter quelque chose de moi au monde des autres, à défaut de pouvoir m’y présenter moi-même. Au fond, si ce que je vous réponds ici est un peu « à côté », dans la mesure où il ne s’agit que d’une anecdote autobiographique, il est évident que cela contribue toujours à mon rapport à la littérature : une littérature qui se contenterait de raconter des histoires ou de décrire ou encore de dénoncer des problèmes du monde ne m’intéresse pas vraiment.

Il y a une urgence non pas seulement à dire et à dire maintenant mais aussi à inventer autre chose que ce qui est en le disant : je crois que le devoir de l’écrivain est d’inventer par un usage particulier de la langue et la narration une partie de la solution aux problèmes dont il témoigne.

En d’autres termes, offrir une solution initialement imaginaire, mais rendue réelle par le pouvoir des mots. Plus globalement, l’art consiste sans doute en cela : inventer du réel en essayant pourtant, du réel, de s’en échapper.

Développons, si vous le voulez bien. Quels vous semblent être les pouvoirs, les possibles de la littérature ?

Laurent Pépin : Je crois que la littérature a surtout des devoirs, à commencer par celui de réenchanter le monde sans en éluder pour autant la dureté ou la complexité.

On ne saurait écrire sans lire beaucoup, profondément. Quels ont été pour vous les œuvres les plus marquantes ? Les plus fondatrices ? Les plus inspirantes ? Et ce, dans quelle mesure et pour quelles raisons ?

Laurent Pépin : Il y en a tant à citer. Je réduirai ma liste à trois auteurs qui m’ont fasciné adolescent par leur capacité à réinventer le monde en même temps qu’ils le racontaient. Céline, évidemment. J’ai notamment été subjugué par D’un Château l’autre. Céline a un sens unique de la narration… et de l’urgence à transformer l’insupportable de la réalité en autre chose, au risque d’une époustouflante mauvaise foi.

Puis, Saint-Exupéry et plus particulièrement Citadelle, roman qui est selon moi un monument de la littérature, dont on parle peu, probablement parce que l’idéalisme de Saint-Exupéry y est beaucoup plus complexe que dans ses œuvres considérées comme majeures. Un chapitre m’a notamment marqué, un long poème en prose du narrateur, dédié à la sentinelle endormie qui sera donc exécutée… conformément aux ordres donnés par le narrateur.

Et enfin Raymond Queneau, qui reste mon romancier préféré. Il est souvent réduit au comique argotique de Zazie dans le métro, ce que je trouve regrettable. Le Chiendent et Gueule de pierre, par exemple, sont extraordinaires. Son travail sur les fous littéraires dans Les Enfants du Limon est également très intéressant.

La question du genre, si est ouverte, aux frontières poreuses, demeure essentielle en littérature. De quel(s) genre(s) relèverai(en)t vos trois opus ? Et pourquoi ? S’agit-il de romans, de novellas, qui invitent des procédés du conte, de la poésie ?

Laurent Pépin : Ces trois petits livres offrent des lectures à double sens. D’un côté, on pourrait considérer qu’il s’agit de contes fantastiques ou de fables. Ils présentent trois instantanés d’une décompensation psychotique revisitée en décompensation poétique.

Le narrateur, psychologue clinicien convaincu d’être devenu patient-salarié de son Centre psychiatrique, traduit tous les évènements qui surviennent, toutes les rencontres qu’il fait, sous l’angle du merveilleux : il tombe amoureux d’une patiente mais la présente comme une Elfe, puis d’une malade anorexique-boulimique et ne nomme jamais sa maladie, certain qu’elle serait en fait une ogresse, et dessine enfin un bébé dans la neige qui va prendre vie sous ses doigts et qu’il va ramener chez lui…

Cela peut donc être des contes, en tout cas les contes sont une référence constante du narrateur. Ou de la littérature fantastique. On m’apparente également souvent à la littérature de science-fiction. Sens-fiction serait sans doute plus approprié. Mais on peut également lire ces livres comme des drames psychiatriques.

En fait, tout dépend du crédit que l’on donne, non pas au narrateur qui est cliniquement délirant, mais au pouvoir de la littérature. Dans ces trois livres, le lecteur sort de sa lecture avec une question : « est-ce que tout cela a existé et est seulement transfiguré par la folie du narrateur ou est-ce que tout a été inventé ? »

Je crois personnellement qu’il ne sert à rien de répondre à cette question. Pour être clair, bien sûr que le narrateur a inventé Clapotille sous l’effet du délire et pourtant elle existe quand même. Je crois que dans une société qui n’a plus de désir autre que performatif pour sa population qu’elle prend pour une foule d’ordinateurs sous-évolués, rappeler que ce n’est pas parce que c’est dans votre tête que cela n’existe pas, c’est quelque chose d’essentiel. Ces trois livres sont des éloges du rêve… même s’ils sont pétris à partir de fragments d’hallucinations cauchemardesques.

Il est d’usage de différencier l’auteur du narrateur et ce dernier du héros d’un roman – ou de tout récit fictionnel – pour distinguer les plans convoqués (réel et fiction, avant tout). Qu’en est-il dans votre travail ? Comment ces trois instances narratives s’articulent-elles pour faire sens ?

Laurent Pépin : Dans ces trois livres, le narrateur est également le personnage principal. Par ailleurs, il est non fiable, c’est le moins que l’on puisse dire, et l’on ne perçoit des évènements que ce qu’il peut ou veut bien en dire, il est donc très difficile de distinguer narrateur et héros ici. Même si j’ai introduit une double narration dans Clapotille, puisque la fillette, celle qui est censée ne pas exister, raconte elle-même la moitié de l’histoire.

Je m’en suis servi naturellement pour attester du décalage entre la perception du narrateur et la réalité. Par exemple, lorsqu’il se transforme en « Démuni », l’un des Monstres de son enfance qui viennent prendre possession de son corps et de son esprit, et que des organes tombent de son corps ou de sa figure, Clapotille ajoute « enfin, d’après lui ».

Étant donné le degré de transfiguration du réel atteint dans ce dernier livre, ce double regard me paraissait nécessaire, même s’il n’a pas empêché certains critiques de tomber dans le panneau et d’expliquer que cette fois, Laurent Pépin avait écrit un vrai roman de littérature fantastique.

Quant à la relation qu’en tant qu’auteur je peux avoir avec ce narrateur-personnage, elle est complexe. Ce personnage m’est profondément intime. Dans Monstrueuse Féérie, il y avait de nombreux fragments autobiographiques, notamment concernant l’enfance traumatisante du narrateur et la façon déformée par le délire avec laquelle il a appréhendé son adolescence. C’est moins le cas des passages écrits avec sa « voix adulte », même s’ils comportent beaucoup d’auto-dérision qui me vise directement. Dans L’Angélus des ogres et Clapotille, il n’y a plus de traits autobiographiques.

Pourtant, ces deux livres ont la même fonction : sublimer ma vie émotionnelle, mes angoisses, mes doutes, ma solitude, etc. Je procède beaucoup par déplacement et substitution, des évènements sont narrés, que j’écris au « je » et ont à charge d’encapsuler ou de métaphoriser une charge émotionnelle ou une question existentielle qui me hante.

Le fait que le nom du narrateur ne soit jamais écrit, par exemple… la raison en est simple, je ne pouvais pas l’appeler autrement que moi mais je ne pouvais pas non plus lui donner mon nom… En fait, si j’essaie d’aboutir mon analyse, ce personnage est pour moi un souvenir, un souvenir de moi qui n’existe plus. J’ai dit ici ou là que j’écrivais pour l’enfant et adolescent, malheureux puis cliniquement dépressif et en proie à des bouffées délirantes, que j’ai été.

Disons que je l’ai maintenu en vie à travers ces livres et que je l’ai affublé de mon identité socioprofessionnelle de psychologue clinicien, sans doute parce qu’il m’est très souvent arrivé de me sentir coupable vis-à-vis de moi-même, coupable comme d’une forme de trahison envers ce garçon idéaliste et intransigeant que j’ai bien dû abandonner derrière moi afin de pouvoir devenir adulte et m’insérer…

La question du style, prégnante dans vos textes, est intimement corrélée aux trois instances vues juste avant. Comment vivez-vous le vôtre ? Comment s’anime-t-il lors des phases d’écriture et comment l’éclaireriez-vous, autant que faire se peut ?

Laurent Pépin : C’est difficile pour moi de parler du style. Il y a de nombreux passages que j’ai écrit en me plongeant dans un état quasi hypnotique. J’allais ajouter que je ne peux, de fait, écrire, que si je suis absolument seul chez moi. Et pourtant, c’est faux.

Une grande partie de L’Angélus des ogres a été écrite de mon bureau, dans le foyer de vie pour adultes handicapés dans lequel je travaillais à l’époque. Disons que cela dépend de la nature des passages en question. Pour les fragments de texte en italiques, qui traduisent généralement des hallucinations ou des souvenirs traumatiques, la solitude est nécessaire.

Pour les autres, pas forcément. Mais dans les deux cas, j’ai énormément recours à l’oralité. Je relis un nombre de fois incalculable chaque passage, de façon très rapide, et en même temps que je lis, je dois entendre une voix me dire le texte. Si je n’entends pas la voix ou si je bute dans ma lecture, c’est que le texte en question n’est pas authentique ou est tout simplement mauvais.

Du fait de ce procédé, il y a dans chacun de ces trois livres plusieurs chapitres que je n’ai jamais pu écrire ou plutôt que je n’ai pas accepté de reconnaître comme miens et que je n’ai donc pas intégrés dans la version finale. Je dois être extrêmement exigeant car ce qui est au cœur de mon style, le fait d’écrire tous textes en mélangeant interprétations psychanalytiques et pataphysiques et saillies spontanées, peut s’avérer très dangereux : on peut rapidement passer d’une certaine virtuosité onirique à la médiocrité sans s’en rendre compte.

Je recommence donc ou je passe à autre chose. En revanche, lorsque je constate que je ne pourrai pas écrire un chapitre et que je dois changer la structure du roman, cela ne me dérange plus comme cela pouvait le faire lorsque j’ai écrit Monstrueuse Féérie. Je me suis rendu compte que c’est plutôt bénéfique au texte, que d’une certaine façon cela nourrit le hors-champ.

Prenons pour finir, si vous le voulez bien, un peu de champ. Vos trois livres sont parus aux éditions Fables fertiles, dont la ligne éditoriale esquisse un renouveau dans le paysage littéraire actuel. Que diriez-vous de cette ligne, à titre personnel, et en quoi porte-t-elle votre travail et celui des autres textes que propose cette maison d’édition ?

Laurent Pépin : Les éditions Fables Fertiles sont nées en 2022 du rêve d’un homme, Guylian Dai. Je dirais que leur visée est d’offrir une littérature à la fois exigeante et populaire et leur but de renseigner le réel à partir de l’imaginaire.

Chez Fables Fertiles, on peut trouver des essais littéraires, des dystopies, des romans empruntant à la littérature policière ou au roman noir, des recueils de nouvelles, des récits de poésie en prose ou des contes, mais dans tous les cas, la forme doit être exigeante et pourtant accessible, et le genre jamais définitivement tranché : que l’on parle de littérature de l’imaginaire pour Laurent Pépin ou de roman policier dans le dernier Galien Sarde, par exemple, il n’en reste pas moins que ces genres sont moins ici des genres littéraires au sens strict que des itinéraires en littérature.

