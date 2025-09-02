François Bachelot et Barbara Astruc créent Point Nemo, aux Nouveaux Éditeurs

Du côté du lectorat, la maison entend « proclamer la curiosité comme un art de vivre et cultiver le plaisir de la découverte ». Une mission pour laquelle Point Nemo travaillera à la présentation esthétique de ses propositions, en publiant des « essais incarnés, livres illustrés ou encore bandes dessinées ».

Du côté de la création, Point Nemo place le temps au cœur de sa démarche : temps laissé aux auteurs pour écrire sans céder au bruit du monde, temps accordé aux éditeurs pour accompagner leurs projets « sans les sacrifier sur l’autel de la consommation ». La maison souhaite permettre aux chercheurs, pédagogues, experts et artistes de créer et d'innover.

Dès octobre 2025, deux premiers titres inaugureront le catalogue, dont la biographie d’Albert Einstein signée par Walter Isaacson, célèbre biographe de Steve Jobs et d’Elon Musk. La maison prévoit de publier vingt livres d’ici 2026 et une trentaine à l’horizon 2027.

Les fondateurs de la maison

Fort de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans l’édition — dont dix années à la direction générale de Dunod et Armand Colin — François Bachelot s’associe dans cette aventure à Barbara Astruc, ancienne directrice éditoriale aux éditions Leduc. Tous deux seront épaulés par Émeline Martin, éditrice venue de chez Tana.

« Le Point Nemo, expliquent les fondateurs, est le point de l’océan le plus éloigné de toute terre émergée. Un repère mythique, à mille lieues des routes fréquentées et des courants dominants. Cela résume très bien l’esprit de notre maison, que nous concevons comme un espace de pensée et d’expérimentation libres, où cultiver le “pas de côté” joyeux et s’émanciper des approches binaires du monde. »

Le projet s’inscrit dans le groupe Les Nouveaux Éditeurs, présidé par Arnaud Nourry, qui souligne :

« Dès que l’idée de créer Les Nouveaux Éditeurs a germé, j’ai eu la conviction qu’une maison dédiée aux savoirs et aux grandes questions de société était nécessaire pour compléter l’offre du groupe et imposer sa présence dans les débats de plus en plus intenses qui agitent un monde en crise. »

« La proposition de François et Barbara m’a tout de suite séduit par son positionnement et son ambition. Je suis ravi de les accueillir dans le groupe des Nouveaux Éditeurs. »

