Louise Fein remonte le temps et remporte le Grand Prix du roman historique

Qui succède aujourd’hui à Alison Weir, lauréate 2024 pour son roman Catherine d’Aragon, la Première Reine ? Les lecteurs et lectrices participants au prix ont rendu leur décision, à l’issue d’un vote entre 5 ouvrages présélectionnés.

Parmi eux, La Sorcière écarlate de Laurie Lico Albanese, traduit par Claire Allouch, La Forêt des étoiles disparues de Kristin Harmel, traduit par Suzy Borello, La Rivale de la reine d’Elizabeth Fremantle, traduit par Cédric Degottex, Médée de Rosie Hewlett, traduit par Claire Allouch, et La Librairie des faux-semblants de Louise Fein, traduit par Barbara Versini.

Un récit ancré en 1962

Ce dernier titre a conquis les lecteurs et lectrices, et devient le titre lauréat de l’édition 2025. Dans cet ouvrage, l’autrice Louise Fein remonte le temps et nous embarque en 1962. Alors que le monde est au bord de la guerre nucléaire, Celia Duchesne, jeune employée dans une librairie londonienne spécialisée dans les ouvrages rares, mène une existence tranquille et sans surprise.

À LIRE – Fidélité historique et liberté narrative : l’équilibre délicat du roman historique

Tout change lorsqu’elle croise la route de Septimus, un séduisant Américain qui éveille en elle de nouvelles aspirations. Mais son univers s’effondre quand des secrets familiaux liés à la Seconde Guerre mondiale ressurgissent. En pleine tourmente de la guerre froide, où ennemis, alliés et traîtres se confondent, Celia se retrouve malgré elle entraînée dans une implacable machination. Peut-elle encore aimer et faire confiance, quand plane la menace d’une apocalypse nucléaire ?

Un premier roman historique

Louise Fein, diplômée en droit, a d’abord travaillé à Hong Kong et en Australie avant de parcourir le monde. Une fois revenue sur les terres londoniennes, elle s’est lancée dans l’écriture en suivant un master de création littéraire. Son premier roman, La Fille du Reich (trad. Barbara Versini, Hauteville), déjà un roman historique, contait un amour impossible entre Hetty Heinrich, fille d’un officier nazi de haut rang et Walter, un ami d’enfance juif.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com