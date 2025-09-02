La Disparue de la cabine 10 : yacht-moi d'un doute

Diffusé sur Netflix à partir du 10 octobre prochain, le film de Simon Stone s'appuie sur un scénario cosigné par le réalisateur lui-même, avec Joe Shrapnel (Rebecca, Lore) et Anna Waterhouse (Seberg, Rebecca, Lore).

Au casting, Keira Knightley croise Hannah Waddingham, Kaya Scodelario ou encore Guy Pearce. Pour les besoins de la production, le tournage s'est déroulé sur un authentique superyacht, le Savannah...

Récit de meurtres et de paranoïa, La disparue de la cabine N° 10 s'est écoulé, selon Edistat, à plus de 55.000 exemplaires en France, grand format et poche confondus.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com