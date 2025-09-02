Bientôt, une nouvelle direction pour la DRAC Occitanie

Inspecteur et conseiller hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle, Michel Roussel a participé aux activités de plusieurs Drac, à commencer celle de la région Bourgogne, où il a occupé les fonctions de directeur régional adjoint de décembre 2008 à septembre 2014.

Il a ensuite exercé à la DRAC de la région Nord–Pas-de-Calais (devenue la région Hauts-de-France) de septembre 2014 à novembre 2016. Il a rejoint la région Bretagne en novembre 2016, en qualité de directeur régional des affaires culturelles, avant sa nomination en 2020, qui le faisait succéder à Laurent Roturier en Occitanie.

Il avait été renouvelé à son poste en décembre 2022, pour un second mandat commencé en janvier 2023, pour une durée de trois ans.

Le ministère de la Culture recherche, pour lui succéder, un ou une candidate dotée d'« une très bonne connaissance ou expérience du pilotage et de l'évaluation des politiques culturelles », d'une « aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation », et enfin disposer « d'une forte capacité de dialogue social et être capable de mobiliser les équipes de la DRAC dont les personnels sont affectés dans de nombreux sites de proximité ».

Une expérience confirmée à un poste de responsabilité est attendue. La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans.

Avec un siège à Montpellier, la Drac Occitanie est organisée en trois pôles (Patrimoines et architecture, Création, Action culturelle et territoriale), comptant 264 agents répartis sur les sites de Montpellier, Toulouse et les 13 unités départementales de l’architecture et du patrimoine (Udap).

Photographie : L'Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, à Toulouse, qui abrite une partie des services de la DRAC Occitanie (illustration, Frédéric Neupont, CC BY SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com