Sa valeur est immense” : le manuscrit d'Anne de France, trésor national

Coup de tonnerre dans le domaine du patrimoine écrit : les autorités françaises ont retrouvé la trace du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), réputé perdu depuis des années. En réalité détenue par un propriétaire privé, la pièce bénéficie désormais du statut de trésor national, dans l'attente d'une potentielle entrée dans les collections publiques.
Le 02/09/2025 par Antoine Oury
Publié le :
02/09/2025
Considéré comme perdu depuis des années, le manuscrit des Enseignements à sa fille, suivis de l'Histoire du siège de Brest, d'Anne de France, a finalement été identifié, annonçait ActuaLitté ce lundi 1er septembre. Cette redécouverte, inattendue et considérable, permet de retrouver la trace de l'unique exemplaire existant, a priori, à l'importance historique et patrimoniale notable.
Les deux textes de ce manuscrit sont signés par Anne de France, dite Anne de Beaujeu ou Anne de Bourbon, fille aînée de Louis XI, qui fut régente du royaume de France entre 1483 et 1491, alors que son frère Charles VIII, encore mineur, est promis au trône. Destinés à Suzanne de Bourbon, fille d'Anne de France, ces écrits, sur un mode didactique puis narratif, enseignent des préceptes et délivrent des conseils de survie en milieu aristocratique à la jeune fille.
Pour l'historienne de la littérature Éliane Viennot, professeure émérite de littérature française de la Renaissance à l'université Jean-Monnet-Saint-Étienne, cette redécouverte est une « excellente nouvelle », qui signifie que des « spécialistes de la princesse vont enfin pouvoir l’examiner ». Elle-même a largement étudié les deux textes du manuscrit, qui ont nourri ses recherches sur les liens entre les femmes et le pouvoir politique, notamment la manière dont ce dernier leur a souvent été refusé.
Interrogée par ActuaLitté sur le manuscrit, elle confirme que sa « valeur est immense ». « C’est le seul traité d’éducation féminine rédigé par une femme de son milieu, et l’un des très rares du genre », rappelle-t-elle.
Les textes furent écrits par Anne de France dans un contexte particulier, puisque sa fille, en tant qu'héritière du duché de Bourbon, risquait de devenir la cible d'un mariage d'intérêt. La rédaction, entre 1503 et 1505, correspond à « une période charnière pour Anne : son époux est mort, elle redoute que la couronne mette la main sur son duché, car les rois de France veulent en faire un apanage (une terre qui retourne à la couronne si son titulaire n’a pas de descendance masculine – ce qui est son cas) », détaille Éliane Viennot.
« Les manœuvres consistent en signatures de clauses allant dans ce sens dans les contrats de mariage, mais le plus simple est à l’évidence, s’il y a une fille, de la marier avec un fidèle de la couronne. Anne a donc peur qu’on lui enlève sa fille, pour la donner à une autre famille. Le texte qu’elle écrit, alors que sa fille n’est encore qu’une adolescente, est fait pour l’épauler en cas de séparation », poursuit-elle.
Le manuscrit retrouvé promet par ailleurs de révéler d'éventuels éléments sur les deux textes, les Enseignements à sa fille, donc, mais aussi la nouvelle Histoire du siège de Brest, « qui délivre le même enseignement de manière fictionnelle », souligne l'historienne de la littérature.
« Elle comporte des illustrations qu’on n’a jamais vues qu’en dessin. Il se pourrait que le seul érudit qui a décrit cet ensemble ait laissé passer des informations, d’autant que le tout est “crypté” pour que l’ouvrage ne soit pas suspecté de contenir des messages “subversifs” et donc ôté à sa fille », avance Éliane Viennot.
Composé de 112 feuillets précédés et suivis d'un feuillet de garde, comportant 20 miniatures, dont 3 en pleine page, et dotée d'une reliure de veau brun à décor et inscriptions dorées, le manuscrit s'avère aussi remarquable dans sa fabrication. Frappée aux deux plats du prénom de la destinataire et de la devise des Bourbon, ornée d'un décor doré, sa reliure utilise en effet une technique alors nouvelle en Europe.
Le manuscrit d'Anne de France a traversé les époques d'une manière tumultueuse : de la bibliothèque des ducs de Bourbon, il passe à celle du chancelier Pierre Séguier (1588-1672), avant d'être conservé au sein de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il déménage de nouveau au XVIIIe siècle, évitant ainsi les nationalisations, pour réapparaitre en Russie, à Saint-Pétersbourg. Il aurait alors été vraisemblablement cédé par les autorités soviétiques dans les années 1930...
À LIRE - Pour déplacer la tapisserie de Bayeux, détricoter l'avis des experts ?
Comme ses collègues, Éliane Viennot « ignore les circonstances », mais rappelle qu'« il est évidemment nécessaire de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le récupérer, le mettre en sécurité et le laisser enfin à disposition de la recherche ».
Photographie : Anne de France, duchesse de Bourbon, présentée par Saint Jean l'Évangéliste, peinture de Jean Hey, vers 1490 (détail, domaine public)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
