Colette Lambrichs prendra la tête des éditions Exils, avec son Canoë

Les Éditions du Canoë ont été fondées en 2017 par Colette Lambrichs, après la fermeture des Éditions de la Différence, qu’elle dirigeait depuis 1976. Installée à Bourg‑sur‑Gironde (Nouvelle‑Aquitaine), elle publie des textes d’une exigeante puissance littéraire — inédits ou oubliés, fictions, essais, poésie, théâtre — en français ou en traduction, choisis pour leur résonance avec les enjeux contemporains.

La maison favorise l’association des arts : un écrivain peut être mis en dialogue avec un peintre, un photographe ou un dessinateur, notamment via des éditions à tirages limités enrichies d’estampes ou de matériels visuels, avec un logo conçu par l’artiste Julio Le Parc. Elle publie une dizaine de titres par an, défendant une indépendance éditoriale assumée, attachée à la qualité plutôt qu’à la production de masse.

Créée en avril 1998 par la romancière Judith Brouste et le journaliste-éditeur Philippe Thureau‑Dangin, la maison d’édition Exils se présente comme un lieu d’alerte littéraire, artistique et politique. Elle a pour ambition de faire reculer la distance qui sépare l’individu de lui-même, de l’autre et de la cité, grâce au pouvoir des livres.

On trouve dans leur catalogue des essais, des romans, des récits, des documents et de la poésie. La maison cherche à promouvoir des œuvres qui conjuguent pensée rigoureuse et singularité, avec une volonté d’inédit, de style et de réflexion politique.

À ce jour, la maison a publié environ une soixantaine d’ouvrages — essais, fictions, textes politiques ou poétiques — ce qui illustre une production cohérente avec ses orientations. Elle collabore avec le diffuseur CEDIF et le distributeur Pollen, assurant ainsi une diffusion en librairie.

Nous proposons ici, dans son intégralité, le texte que Colette Lambrichs a communiqué.

La rentrée de septembre 2025 se profile dans l’incertitude. La faiblesse et la versatilité de la voix de la France impriment un climat de défiance généralisé. L’abandon par touches successives de toute ambition de peser culturellement dans le monde apparaît désormais à tout un chacun sans qu’on cherche à la masquer. La dernière en date pour le métier de l’édition est la fin du tarif « livres et brochures » qui réservait un tarif préférentiel et abordable à l’envoi des livres à l’étranger.

On multiplie désormais par 10 le coût de ces frais. Au gouvernement, ce changement n’a guère ému un Premier ministre prétendument écrivain, prétendument soucieux de la place du livre. Ne parlons même pas de la ministre de la Culture qui n’a même pas évoqué cette question, trop élitiste, sans doute, pour ses visées soi-disant populaires. Car, ce qui frappe, c’est que partout on parle « faux ». La presse n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Dans ce climat délétère, le Canoë poursuit sa route à contre-courant, persuadé que la littérature, la pensée, la poésie sont plus nécessaires que jamais dans l’obscurantisme technologique avancé qui gouverne les esprits. Ce n’est pas le seul point commun partagé avec Philippe Thureau- Dangin, directeur de la maison d’édition Exils qu’il a fondée en 1998 avec Judith Brouste. Philippe, l’ami très cher, le seul qui m’ait tendu la main au moment de la chute des Éditions de la Différence.

Tombé très gravement malade, atteint tout à coup par une de ces maladies qu’on appelle auto-immunes pour lesquelles aucun traitement n’existe, il s’est vu obligé de renoncer à diriger sa maison tant le mal s’est aggravé en très peu de temps. Devant cette situation, il nous a demandé, à Pierre Stapf et à moi, si nous voulions poursuivre Exils.

Nous avons des auteurs communs aux deux catalogues, comme Ishaghpour, avons co-édité la grande monographie sur Julio Le Parc et, surtout, partageons un même intérêt pour les textes exigeants, écrits, essais ou fictions qui n’épousent pas l’air du temps sans l’ignorer. Comment refuser dans de telles circonstances ! Même si c’est en tremblant car il s’agit d’être à la hauteur pour que se maintiennent la qualité et l’intérêt de sa maison d’édition, l’une des meilleures de la capitale.

Nous relevons le gant ! Juridiquement, ce sera le Canoë mais Exils gardera son identité, ses maquettes de couvertures, sa diffusion et sa distribution autonomes, via Pollen.

Un premier titre verra le jour en novembre : Le vif-argent de Mariel Primois Bizot qui retrace la fulgurante apparition de Jean-François Bizot, fondateur du magazine Actuel (1970-1995) et de la version originale de Radio Nova (1981-2010), dans la scène médiatique française.

À toutes et à tous, un amical salut avec de très bons livres qui maintiennent debout !

Colette Lambrichs

Crédits photo © Le Canoë - André Bouny et Colette Lambrichs à la librairie de Saint-Céré.

