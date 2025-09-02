Pour ses 50 ans, Léonard s'invente un gros cadeau

En cinquante ans, la série, traduite en 13 langues, totalise plus de 9 millions d’albums vendus, 500 inventions imaginées et 2500 planches publiées. Une série animée adaptée des albums a également vu le jour en 2010. Longue de 78 épisodes de 8 minutes, elle a été traduite en plus de 30 langues et diffusée sur plus de 100 territoires.

Considéré comme l’un des derniers représentants de l’humour visuel dans la bande dessinée, le personnage continue de marquer les esprits dans un paysage en constante évolution. Le style instauré par ses créateurs, et poursuivi par Zidrou au scénario, confirme l’intemporalité de cette œuvre.

Pour accompagner cette parution anniversaire, la galerie Huberty & Breyne (36 avenue Matignon, Paris 8ᵉ) organise une exposition rétrospective du 5 septembre au 11 octobre 2025. Elle présentera une sélection inédite de planches originales issues des 26 premiers albums – les suivants ayant été réalisés en numérique – ainsi que des couvertures d’albums et de magazines, et plusieurs illustrations inédites. Une immersion dans l’univers inventif et décalé de Léonard, dont le vernissage est prévu le 4 septembre à 18h, en présence de Turk.

50 ans du barbu farfelu

Il y a un demi-siècle, un personnage singulier faisait son entrée dans les pages d’Achille Talon Magazine : Léonard. Cheveux blancs, barbe imposante, tout laissait déjà deviner son âge respectable. Mais derrière cette apparence, le génie farfelu ne tenait pas en place : inventeur infatigable, en avance sur son temps, enchaînant réussites et échecs, il pointait avec humour les travers de ses contemporains.

Rapidement, Léonard est rejoint par Basile, son disciple paresseux, plus adepte des grasses matinées que de l’étude. Puis apparaissent Raoul le chat, Bernadette la souris, Yorick le crâne, Mathurine la bonne à tout faire, et plus récemment Mozzarella, la fille adoptive du maître. Ensemble, ils composent un univers autonome, concentré autour de la demeure du génie, dont l’humour reste constant au fil des 56 albums parus.

Créée par Bob de Groot au scénario (relayé par Zidrou à partir du tome 47) et Turk au dessin, la série s’impose comme une référence du neuvième art. Turk débute sa carrière très tôt : à 16 ans, il rejoint le studio de dessin des Éditions Dupuis à Bruxelles, où il rencontre de nombreux artistes, dont Bob de Groot. De cette rencontre naît une collaboration durable.

Leur première grande création commune est Robin Dubois, une parodie du Robin des Bois d’Errol Flynn (1938), qui s’impose dans le journal Tintin pendant huit ans. Plus tard, le duo reprend la série Clifton de Raymond Macherot.

En 1975, ils présentent Léonard, inspiré de Léonard de Vinci. Ce personnage offre à Turk l’occasion d’explorer la représentation graphique de la mécanique et une mise en scène comique héritée des cartoons américains.

