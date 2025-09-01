À Lille, les livres d’en haut mettent la lecture au sommet

À Lille, les 3, 4 et 5 octobre prochains, les anciennes halles de la Gare Saint-Sauveur et du Bazaar St So vibreront au rythme des mots, des idées et des lectures partagées. Le Festival des livres d’en haut revient pour sa cinquième édition, et avec lui, 128 auteurs et autrices, mais également des librairies indépendantes, des maisons d'édition, des bibliothécaires et des lecteurs de tous horizons.

Organisé par l’association Les Libraires d’en haut, en étroite collaboration avec les librairies indépendantes de la Métropole Européenne de Lille (MEL), le rendez-vous est désormais bien ancré dans le paysage culturel des Hauts-de-France.

Sur trois jours, ce sont pas moins de 30 animations seront organisées : rencontres, tables rondes, lectures dessinées, performances, masterclass, et même une journée professionnelle dédiée aux acteurs du livre.

Dès le vendredi matin, les festivités s’ouvriront par une demi-journée scolaire inédite. Trois expositions de bande dessinée, une « Foire aux histoires » immersive et des ateliers pédagogiques sont ainsi prévus pour accueillir les élèves, dès les premières heures du festival.

Une ouverture sur le monde

Cette cinquième édition s’annonce également plus ouverte que jamais sur le monde. La scène littéraire se fera internationale, avec des invitées et invités venus de France, de Belgique, d’Italie, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Chili ou encore du Soudan. Le Québec sera tout particulièrement à l’honneur : une dizaine d’auteurs québécois feront le déplacement, accompagnés de leurs éditeurs, pour présenter leurs œuvres et échanger avec le public.

Au cœur de cette effervescence, le Festival des livres d’en haut ne renonce pas à penser le livre autrement. Engagé dans une démarche éco-responsable, il multiplie les initiatives concrètes pour réduire son impact environnemental. Le public est d’ailleurs invité à y prendre part. Une sélection d’ouvrages thématiques prolongera cette réflexion autour des mutations du monde contemporain, de ses urgences écologiques et sociales.

Cette dynamique s’inscrit dans le cadre plus large de la programmation culturelle de la Ville de Lille, placée cette année sous le signe de la Fiesta ! De quoi promettre une édition festive, joyeuse et bigarrée, où la lecture devient aussi moment de partage, de découverte, voire de danse entre les rayons.

