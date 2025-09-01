Cécile Cabanac quitte Fleuve éditions pour Michel Lafon

L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
Autrice engagée, Cécile Cabanac est également cofondatrice, avec Céline Denjean, du collectif Les Louves du polar. Récompensée en 2022 par le prix du Roman noir des bibliothèques et médiathèques de Grand Cognac, elle s’est imposée en cinq romans comme une figure du polar réaliste. Journaliste d’investigation spécialisée dans les affaires judiciaires et réalisatrice de plusieurs émissions de Faites entrer l’accusé, elle nourrit ses intrigues d’une solide expérience de terrain.
« Je suis très heureuse et très honorée de rejoindre l’équipe d’auteurs de polars de la maison Michel Lafon et j’ai hâte que les lecteurs découvrent le fruit de notre collaboration. En mettant en scène de nouveaux personnages, mon sixième roman marque aussi le début d’une nouvelle ère dans ma vie d’autrice ! », a-t-elle déclaré.
La Poussière des morts, son premier roman chez Michel Lafon entraînera les lecteurs dans une enquête où chaque révélation bouleverse les certitudes, sur fond de solitude et de destins entremêlés.
À LIRE - Katy Fenech rejoint la direction commerciale du groupe Libella
« Sa redoutable capacité à jouer avec les temporalités, son style incisif et sa faculté d’orchestrer le suspense avec précision l’ancrent dans la lignée des grandes signatures polar de la maison », souligne la maison. Les éditions Michel Lafon indiquent accueillir l’autrice « avec enthousiasme » et accompagner, aux côtés de son agent Gregory Messina, cette nouvelle étape de son parcours littéraire.
