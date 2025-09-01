Traversées du Marais 2025 : rencontres, lectures et ateliers pour tous

Concerts, spectacles, expositions et rencontres seront proposés gratuitement tout au long du week-end. L’objectif est de mettre en lumière la manière dont les artistes, passés et contemporains, expriment leur rapport au monde et à leur époque, à travers différentes disciplines et pratiques.

Le programme donnera ainsi place à des formes variées : musique, théâtre, arts visuels, valorisation du patrimoine ou encore rencontres littéraires. L’engagement sera abordé à la fois dans les œuvres et dans les lieux, permettant d’explorer les liens entre création artistique et société.

Du côté des livres, le vendredi 5 septembre à 19h et le samedi 6 septembre à 16h, une lecture théâtralisée aura lieu au Mémorial des martyrs de la Déportation, qui a rejoint le réseau cette année, suivie d'une rencontre avec les auteurs de bandes dessinées Ivan Gros et Boris Golzio. Toute la journée du samedi 6 septembre et du dimanche 7 septembre, une lecture de contes se tiendra au MAIF social club.

Le samedi, à 15h, la Maison de la poésie accueillera « À ta place », une restitution des ateliers de poésie musicale de Nancy Huston avec l'Association 3027, puis, à 19h, une lecture et une rencontre autour de Camus notre rempart de Hubert Védrine.

Le dimanche septembre, la Maison de Victor Hugo sera le lieu, entre 15h et 16h, d'une lecture dansée titrée « Coeur Palpitant, Côtes Flottantes ». Le Mémorial de la Shoah proposera une lecture musicale en hommage à la poésie de Zuzanna Ginczanka. Le musée Carnavalet offrira un atelier de création littéraire avec Louise Chennevière, de 14h30 à 16h45. Et le musée d'art et d'histoire du judaïsme organise une journée BD, autour des liens entre le 9e art et la culture juive.

Enfin, tout au long du week-end (de 16h à 19h le vendredi, de 11h à 20h le samedi et de 11h à 19h le dimanche), Halle des Blancs Manteaux (48 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris) se déroulera la fête de l'édition indépendante d'Île-de-France, organisée par l'Édif.

L'ensemble du programme de ce week-end est à retrouver sur le site de l'événement.

Image : Affiche des Traversées du Marais

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com