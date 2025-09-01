Traversées du Marais 2025 : rencontres, lectures et ateliers pour tous

Du 5 au 7 septembre 2025, le réseau Marais Culture + et ses membres invitent le public à participer à la 11ᵉ édition des Traversées du Marais. Cette édition se déroulera autour du thème « Engagé·e·s pour la Culture », qui servira de fil conducteur à l’ensemble de la programmation, entièrement gratuite.
Le 01/09/2025 à 16:42 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/09/2025 à 16:42
0
Commentaires
0
Partages
Concerts, spectacles, expositions et rencontres seront proposés gratuitement tout au long du week-end. L’objectif est de mettre en lumière la manière dont les artistes, passés et contemporains, expriment leur rapport au monde et à leur époque, à travers différentes disciplines et pratiques.
Le programme donnera ainsi place à des formes variées : musique, théâtre, arts visuels, valorisation du patrimoine ou encore rencontres littéraires. L’engagement sera abordé à la fois dans les œuvres et dans les lieux, permettant d’explorer les liens entre création artistique et société.
Du côté des livres, le vendredi 5 septembre à 19h et le samedi 6 septembre à 16h, une lecture théâtralisée aura lieu au Mémorial des martyrs de la Déportation, qui a rejoint le réseau cette année, suivie d'une rencontre avec les auteurs de bandes dessinées Ivan Gros et Boris Golzio. Toute la journée du samedi 6 septembre et du dimanche 7 septembre, une lecture de contes se tiendra au MAIF social club.
Le samedi, à 15h, la Maison de la poésie accueillera « À ta place », une restitution des ateliers de poésie musicale de Nancy Huston avec l'Association 3027, puis, à 19h, une lecture et une rencontre autour de Camus notre rempart de Hubert Védrine.
Le dimanche septembre, la Maison de Victor Hugo sera le lieu, entre 15h et 16h, d'une lecture dansée titrée « Coeur Palpitant, Côtes Flottantes ». Le Mémorial de la Shoah proposera une lecture musicale en hommage à la poésie de Zuzanna Ginczanka. Le musée Carnavalet offrira un atelier de création littéraire avec Louise Chennevière, de 14h30 à 16h45. Et le musée d'art et d'histoire du judaïsme organise une journée BD, autour des liens entre le 9e art et la culture juive.
Enfin, tout au long du week-end (de 16h à 19h le vendredi, de 11h à 20h le samedi et de 11h à 19h le dimanche), Halle des Blancs Manteaux (48 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris) se déroulera la fête de l'édition indépendante d'Île-de-France, organisée par l'Édif.
L'ensemble du programme de ce week-end est à retrouver sur le site de l'événement.
Image : Affiche des Traversées du Marais
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Imaginé et porté par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, Babelica est un lieu de découverte, de partage et d’expérimentations. Conçu par et pour les éditeurs et éditrices indépendants, artisans de la bibliodiversité, son salon invite à s’égarer, s’étonner, se questionner… Et à imaginer d’autres possibles. La 4ᵉ édition se tiendra en ligne les 24 et 25 septembre 2025.
01/09/2025, 12:26
Le comité de direction de Kotouf annonce la tenue de la première édition du Festival des Littératures du Sud, un événement littéraire d’envergure internationale qui se tiendra du 17 au 18 octobre 2025 sur l’île de Djerba, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
01/09/2025, 11:14
Besançon remet la littérature au centre du jeu. Du 19 au 21 septembre 2025, le festival Livres dans la Boucle fête ses dix ans et transforme la ville en véritable capitale des lettres, avec plus de 200 auteurs attendus et une programmation qui embrasse la rentrée littéraire dans toute sa diversité. Un rendez-vous désormais incontournable — populaire sans céder sur l’exigence — où se croisent fidèles dévoreurs de romans, lecteurs du dimanche et curieux de tout âge.
30/08/2025, 10:05
Le Festival international de la littérature (FIL) révèle aujourd’hui la programmation complète de sa 31e édition, qui se déroulera du 24 septembre au 4 octobre 2025 à Montréal. Plus de 60 événements – dont de nombreuses créations originales – rassembleront près de 200 écrivains et artistes, venant de divers horizons, générations et disciplines.
28/08/2025, 13:15
L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur organise le 25 septembre à Aix-en-Provence une journée professionnelle consacrée aux effets concrets de l’intelligence artificielle sur les métiers du livre. Cette deuxième édition du cycle « Livre et IA » invite à penser les mutations en cours et les évolutions de cette technologie en un an, en faisant appel à des philosophes, journalistes, et professionnels.
28/08/2025, 11:39
Du 5 au 7 septembre 2025, la 16ᵉ édition du festival Le Livre sur les quais invitera lecteurs et lectrices à vivre la littérature différemment, à travers leurs cinq sens. Cette nouvelle édition s’annonce résolument immersive et sensorielle, alors ActuaLitté a sélectionné cinq moments à ne pas manquer.
27/08/2025, 18:12
Depuis la dernière édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, plusieurs échanges ont eu lieu entre les divers acteurs et financeurs de l'association du FIBD, dans le but de « clarifier sa situation et d’assurer l’avenir de cet événement phare de notre secteur », assure le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) dans un communiqué, alors que des centaines d'auteurs et autrices menacent de boycotter sa prochaine édition.
27/08/2025, 11:48
Le festival Fort Fort Lointain s'apprête à célébrer son dixième anniversaire avec une programmation qui promet de ravir les passionnés de fantastique, de musique et de culture. L'édition 2025 se déroulera les 6 et 7 septembre à l'Hippodrome de Parilly, à Bron, dans une atmosphère féerique où l’imaginaire prendra vie sous toutes ses formes.
26/08/2025, 17:59
Philosophe, traductrice, danseuse et activiste transféministe, Emma Bigé incarne une figure singulière du paysage culturel contemporain. À 38 ans, cette agrégée de philosophie refuse de cloisonner savoir intellectuel et expérience du corps. Elle déploie sa pensée aussi bien dans les livres que sur les dancefloors, mêlant théorie critique, pratique artistique et engagement militant.
25/08/2025, 15:30
Président d’honneur du Livre sur les quais 2025, Sorj Chalandon s’impose comme la figure centrale du rendez-vous littéraire de Morges. Entre grand entretien, carte blanche et rencontres en dédicace, l’écrivain inscrit tout au long du festival une empreinte forte.
25/08/2025, 11:37
Pour sa huitième édition, Lectures, le Festival du livre du Haut-Quercy, convie six écrivains aux horizons variés. Qu'il s'agisse de premiers romans, de récits intimes ou de fresques historiques, de succès de librairie ou d'œuvres plus discrètes, leurs voix se croiseront et résonneront durant trois jours de rencontres organisées à l'initiative de l'association Désir de Livres.
25/08/2025, 11:35
Le festival d’art postal Lettres d’Auzay revient le samedi 23 août 2025 pour sa 5ᵉ édition. Installé dans le cadre unique du Prieuré d’Auzay à Auchay-sur-Vendée, l’événement invite le public à renouer avec la correspondance manuscrite, autour d’une thématique universelle : l’Amour.
22/08/2025, 14:29
À quoi ressemblera cette rentrée littéraire ? Pour en avoir un léger aperçu, direction le Cap Ferret, du 21 au 23 août 2025, qui accueillera la 22e édition du festival consacré aux parutions de la saison. Sous la présidence de Philippe Besson, 16 auteurs et autrices présenteront leurs romans, chacun explorant une question de société, allant des violences policières au harcèlement scolaire, en passant par la révolution technologique.
21/08/2025, 13:16
Du 23 au 27 août, Arles accueille la sixième édition du festival Agir pour le vivant. Débats, performances, projections et ateliers rythmeront cinq jours de réflexion collective autour d’une écologie radicale, inclusive et décoloniale.
21/08/2025, 11:20
Du 23 au 28 septembre 2025, le festival Les Préférences invite le public à une nouvelle itinérance littéraire entre Nantes, Oudon, Champtoceaux, Ancenis, Varades, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Ingrandes-sur-Loire et Angers. Cette itinérance sera ponctuée de 38 événements : des rencontres, des lectures performées, des spectacles, des tables rondes, des lectures du paysage, des expositions, mais aussi des séances de cinéma et des dégustations de vins.
20/08/2025, 17:36
Organisé du 15 au 17 août, le Bendigo Writers Festival, en Australie, s'est déroulé malgré l'annulation d'une vingtaine d'animations et rendez-vous. Plus d'une cinquantaine d'auteurs et d'intervenants ont en effet renoncé après avoir pris connaissance d'un « code de conduite » imposant un certain cadre aux discussions et déclarations publiques. Certains invités craignaient une restriction de leur liberté d'expression, notamment sur la guerre à Gaza.
19/08/2025, 09:48
Du 5 au 7 septembre 2025, le Livre sur les quais fera entendre les voix. Lectures, ateliers et rencontres donneront une place centrale au plurilinguisme et à la traduction, pour célébrer la diversité des langues et des imaginaires.
15/08/2025, 18:07
À Arles, fin août, les rues se rempliront de mots. Romans, essais, manifestes… mais aussi voix, débats et récits partagés. Pour sa sixième édition, Agir pour le Vivant consacre une place centrale au livre et aux rencontres en librairie, tout en continuant de défendre la presse indépendante. Deux piliers qui, ensemble, nourrissent une même ambition : maintenir vivante la diversité des récits et des idées.
12/08/2025, 15:19
Malgré le départ annoncé de l’organisateur historique du Festival d’Angoulême en 2027 et l’ouverture d’un appel à projets, le Syndicat des travailleurs et travailleuses artistes-auteurs et le collectif MeToo BD maintiennent leur appel au boycott du festival. Pour elles et eux, il demeure « le seul moyen de pression » pour réformer en profondeur l’événement.
12/08/2025, 11:09
Du 23 au 27 août, Arles accueille la sixième édition du festival Agir pour le vivant. Débats, performances, projections et ateliers rythmeront cinq jours de réflexion collective autour d’une écologie radicale, inclusive et décoloniale. La billetterie est ouverte.
11/08/2025, 18:12
Du 24 septembre au 4 octobre, le Festival international de la littérature (FIL) célébrera sa 31e édition à Montréal. Avant le dévoilement complet de la programmation prévu le 26 août, l’événement en donne un avant-goût avec quatre créations qui transporteront les mots sur scène, signées Xénia Gould, Nathalie Plaat, Kae Tempest et Chantal Akerman.
11/08/2025, 15:56
À l’orée de l’automne breton, un souffle s’élève — celui d’un discours littéraire qui se fait partage, dialogue, création commune. Du 8 octobre au 28 novembre 2025, la Fédération des Cafés‑Librairies de Bretagne déploie sa 15ᵉ édition sous le thème évocateur « Cultiver nos liens, inventer des communs », invitant autrices, auteurs et publics à tisser ensemble des territoires littéraires nouveaux.
09/08/2025, 10:17
Du 8 octobre au 28 novembre 2025, la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne organise la 15ᵉ édition de Libres en littératures. Dix-sept rencontres gratuites, réparties dans vingt cafés-librairies, inviteront à explorer comment la littérature peut nourrir nos liens et inspirer des communs.
08/08/2025, 18:12
Du 12 au 16 août, le Festival DécOUVRIR tiendra sa 23ᵉ édition en Corrèze. À l’affiche : lectures, chansons, textes en scène et hommages familiaux. Un programme où se croisent poètes, chanteurs, comédiens et même journalistes sportifs – une hybridité propre à l'événement, qui brouille volontiers les frontières entre les genres.
08/08/2025, 16:48
À l’occasion de la première édition du salon littéraire martiniquais, Tous Créoles, à la Fondation Clément, Marijosé Alie, journaliste, musicienne, écrivaine et membre du Parlement des écrivaines francophones, évoque son parcours pluriel, ses œuvres littéraires et musicales, ainsi que l’importance d’un tel événement pour le rayonnement littéraire martiniquais.
06/08/2025, 17:29
Créé en 2022 en Martinique, le Festival en Pays Rêvé organise chaque année des rencontres littéraires gratuites et ouvertes à tous, des écoles aux centres pénitentiaires, en invitant des écrivains venus du monde entier. Confrontée à la baisse généralisée des financements publics pour la culture, y compris en Outre-mer, l’association ADC Atmosphérique, à l’origine de l’événement, lance aujourd’hui un appel à soutien.
05/08/2025, 18:28
Le château de Nègrepelisse accueille, les 6 et 7 septembre 2025, la seconde édition de Terra Mimbusia, festival immersif dédié à l’imaginaire. Quêtes, mystères, artisans, jeux de rôle et guildes transformeront les lieux en un nouveau monde imaginaire.
05/08/2025, 17:11
Le salon des éditeurs de Corse revient pour une deuxième édition, les 9 et 10 août 2025 à Luri, dans le Cap Corse. Organisé par l’Association des éditeurs de Corse, avec le soutien de la Collectivité de Corse et de la mairie de Luri, l’événement se tiendra sur la place de la mairie et dans la salle polyvalente du village.
05/08/2025, 13:22
Ancien doyen de la faculté des lettres, à l’époque où l’Université des Antilles et de la Guyane portait encore ce nom, André Claverie signe à 77 ans son premier livre sous le pseudonyme de P.S. Hoggar, chez l'Harmattan. Entre journal intime, commentaire et méditation philosophique, l’auteur est formel : il a inventé un véritable « nouveau dispositif littéraire ».
04/08/2025, 14:00
À travers une série de résidences, d’ateliers, de rencontres et d’explorations concrètes, la sixième édition du festival Agir pour le Vivant réaffirme que les territoires sont les premiers laboratoires d’un avenir écologique, démocratique et solidaire. Parce que c’est dans la proximité que germent les plus grands basculements.
04/08/2025, 11:53
Ce week-end, l’Habitation Clément accueille la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement imaginé pour célébrer et faire rayonner la diversité des littératures martiniquaises. Parmi les figures clés de cette initiative, Emmanuel de Reynal, vice-président de l’association Tous Créoles, était présent pour présenter ses ouvrages. Il partage avec nous sa vision de ce rendez-vous et de la place du livre sur l’île d'Aimé Césaire.
03/08/2025, 19:25
Ce week-end, l’Habitation Clément accueille la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement entièrement consacré à la richesse et à la diversité des littératures martiniquaises. L’initiative porte la signature de l’association Tous Créoles, cofondée par Gérard Dorwling-Carter, qui revient sur la genèse et les ambitions de ce rendez-vous inédit.
02/08/2025, 22:43
Ce week-end, les jardins de l’Habitation Clément accueillent la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement entièrement dédié à la richesse et à la diversité des littératures martiniquaises. Parmi les quarante auteurs venus rencontrer le public, présenter leurs ouvrages et participer aux tables rondes, figure Catherine Marceline, qui a quitté le barreau après vingt-sept ans pour lancer sa propre maison d’édition, et y publier un ouvrage explosif.
02/08/2025, 21:48
Autres articles de la rubrique Sortir
Alors que la guerre façonne les paysages politiques du Moyen-Orient depuis un demi-siècle, la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou et la revue Esprit invitent à une soirée de réflexion sur les perspectives d’un avenir pacifié. Le 24 septembre, dans le cadre du cycle « Le monde sur un fil », chercheurs et spécialistes tenteront de répondre à une question ardue : la région peut-elle enfin sortir de la guerre ?
01/09/2025, 16:31
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Julie Sicault Maillé de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Lloyd Chery nous livre son coup de coeur le plus personnel.
31/08/2025, 11:00
Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
28/08/2025, 13:15
Du 27 septembre au 25 octobre 2025, la galerie Mathgoth, située dans le 13e arrondissement de Paris, accueille la première grande exposition parisienne consacrée à Miss.Tic depuis sa disparition. Intitulée Je suis partie pour rester, elle proposera une immersion dans l’univers unique de l'artiste, qui a marqué la scène du street art avec ses pochoirs féminins et ses aphorismes percutants.
27/08/2025, 12:38
La Bibliothèque publique d'information (BPI) vous invite à célébrer sa réouverture lors d’un week-end convivial et festif ! Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, venez vivre un moment unique de partage autour de la littérature et de la culture. Au programme : des lectures, des échanges, des ateliers créatifs, de la musique et bien plus encore pour marquer ensemble ce moment important pour la Bpi.
26/08/2025, 14:46
Hikaya présente Confluences, une série de panels consacrés à la science-fiction et à la fantasy non anglo-saxonnes. Ce festival, dont Les Intergalactiques de Lyon sont partenaires, poursuit un double objectif : d'une part, il vise à connecter des professionnels issus de diverses cultures travaillant dans ces genres, et d'autre part, à offrir au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la scène Sci-Fi internationale.
26/08/2025, 13:11
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Cette phrase du poète Paul Éluard, placée en exergue du livre L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience (Actes Sud), donne le ton. Philosophe et économiste, enseignante à l’Université de Lausanne, Sophie Swaton ne s’attendait pas à voir sa trajectoire bousculée suite à une improbable rencontre.
25/08/2025, 18:24
Les 20 et 21 septembre 2025, Sélestat, labellisée Ville d’art et d’histoire, s’anime au rythme des Journées européennes du patrimoine. Avec une programmation riche, ouverte à tous et placée cette année sous le thème de l’architecture, la cité alsacienne propose un week-end d’exploration culturelle qui conjugue découverte, savoirs partagés et expériences sensibles.
25/08/2025, 11:33
Le scénariste et réalisateur français Michel Fessler est mort ce mardi 19 août, des suites d'une maladie, à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une quarantaine d'œuvres, auxquelles il aura participé en tant que scénariste ou qu'il aura menées, derrière la caméra. Sa carrière démontre un élan notable pour la mise en avant des mots et des animaux.
21/08/2025, 12:52
Le voyage de la Vénus noire, créé et mis en scène par Alice Diop à partir d’un texte de la poétesse afro-américaine Robin Coste Lewis, sera présenté à la MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, du 19 au 30 novembre 2025, dans la Nouvelle salle. Le spectacle d'un peu plus d'une heure s’inscrit dans le cadre du Festival d’Automne 2025.
20/08/2025, 17:51
À l’occasion des 150 ans des éditions Flammarion et du centenaire de la mort de Camille Flammarion, la Galerie Gallimard propose, du 3 au 24 septembre 2025, une exposition inédite. La Belle Époque des sciences populaires chez Flammarion (1875-1914) retrace l’alliance singulière entre un savant visionnaire et un éditeur audacieux.
19/08/2025, 17:05
Warner Bros. a choisi une arme de séduction massive pour entretenir l’engouement autour de Superman : depuis le 16 août, les dix premières minutes du film réalisé par James Gunn sont disponibles gratuitement sur YouTube. Un coup marketing qui en dit long sur l’évolution du rapport entre salles et plateformes.
18/08/2025, 18:50
L’été 2025 marquera le grand retour d’un monument de l’animation : Princesse Mononoké (1997), chef‑d’œuvre signé Hayao Miyazaki et Studio Ghibli, renaît sur grand écran dans une version restaurée en 4K, avec deux semaines d’exclusivité en IMAX en France dès le 27 août 2025.
16/08/2025, 11:45
Au cœur de la Cité Radieuse imaginée par Le Corbusier à Marseille se profile dès le 28 août 2025 une rencontre inattendue — et pourtant si évidente — entre geste humain et matière pérenne : MATERIAL MEMORY, la première française de Man in the Glass de Marcin Gierat.
15/08/2025, 07:30
Il y a parfois des départs qui laissent le silence là où résonnait une voix unique. C’est le cas de Pierre Louis‑Calixte, sociétaire de la Comédie‑Française, disparu le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. L’annonce de sa mort est tombée telle une onde—trop tôt, trop brusque—en laissant derrière lui un sillage de regards médusés et de regrets sincères
14/08/2025, 19:05
Hollywood tourne-t-il en boucle, jusqu'à se mordre la queue ? Le groupe médiatique Paramount, récemment repris par la société de production Skydance, s'inscrit en tout cas dans la tendance aux séries de films et autres reboots. Parmi les projets confirmés, une suite à World War Z, film de 2013 inspiré d'un livre de Max Brooks, et deux longs-métrages Tortues Ninja.
14/08/2025, 10:41
Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.
13/08/2025, 18:22
Du 18 au 22 août 2025, la capitale kazakhe Astana accueille le 89ᵉ Congrès mondial de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Ce rassemblement annuel majeur pour la profession réunit chaque année entre 2000 et 3000 participants venus du monde entier. Il est précédé de réunions satellites, organisées sur une à deux journées, qui permettent d’approfondir les échanges autour de thématiques spécifiques.
13/08/2025, 14:41
Longtemps incarné par Sylvester Stallone, figure indissociable de ce vétéran des forces spéciales au bandeau et au regard d’acier, le héros culte John Rambo s’offre un nouveau visage. Le préquel reviendra sur sa jeunesse pendant la guerre du Vietnam, avec Noah Centineo en première ligne.
13/08/2025, 12:24
Dernier volet de notre dossier CliFi - Climate Fiction – avec un regard sur le cinéma et les films adaptés de romans, ayant ces thématiques environnementales pour sujet principal. Si des décennies durant, Hollywood a aimé détruire la Terre à l’écran – invasions extraterrestres, épidémies, guerres nucléaires – mais le réchauffement climatique est longtemps resté un sujet secondaire...
13/08/2025, 10:32
Il suffit parfois d’un simple emoji ou d’un graffiti numérique pour électriser un univers : celui du MCU (Marvel Cinematic Universe), dans ce cas précis. Le 12 août 2025, Ryan Reynolds a posté sur Instagram une image intrigante : le logo des Avengers, sur lequel trône un « A » rouge façon anarchiste. Une touche visuelle qui a aussitôt embrasé le fandom — mais que cache-t-elle vraiment ? Suspense, humour et tour de passe-passe sont au rendez-vous.
13/08/2025, 07:43
C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.
12/08/2025, 14:49
C’est officiel : Spider‑Man : Brand New Day tisse sa toile sur grand écran, et l’ambiance promet d’être aussi trépidante que souriante. En tournage actuellement à Glasgow, ce nouveau chapitre met notamment en scène Tom Holland en pleine action — cascades explosives, ambiance new-yorkaise reconstituée… la ville écossaise est en pleine mutation pour accueillir notre tisseur préféré !
09/08/2025, 10:16
Avant d’envahir nos fils Instagram, les chats régnaient sur un autre espace : les marges des manuscrits. Le Walters Art Museum, à Baltimore (États-Unis), leur consacre une exposition insolite, intitulée Paws on Parchment, du 6 août 2025 au 22 février 2026.
07/08/2025, 13:00
Spider-Punk, variante destroy de Spider-Man imaginée par Dan Slott et Olivier Coipel en 2015, devrait figurer au centre de son propre film d'animation. Le projet, en développement chez Sony Pictures Animation, s'inscrit dans la lignée de la trilogie Spider-Verse de Christopher Miller et Phil Lord.
07/08/2025, 09:19
À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Hans Christian Andersen, la ville d’Odense, au Danemark – sa ville natale, où se trouve aujourd’hui sa maison-musée – déploie un programme culturel exceptionnel. À partir du 4 août 2025 et jusqu’à la fin de l’automne, plus de 38 institutions proposent concerts, lectures, ateliers, expositions et spectacles dans une célébration à la fois festive et introspective de l’écrivain universel. C’est le moment d’aller à Odense en somme, qui se transforme, pour quelques mois, en véritable « ville-conte ».
06/08/2025, 15:12
L'Ombre, histoire de l'auteur danois Hans Christian Andersen publiée pour la première fois en 1847, est remise en lumière par un spectacle vivant et augmenté de la chorégraphe Blanca Li et la compositrice Édith Canat de Chizy. Cette coproduction du StoryLab de France Télévisions est sélectionnée pour la compétition immersive du Festival international du film de Venise.
06/08/2025, 10:21
L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) n'a pas perdu de temps, et annonce d'ores et déjà la thématique centrale de son prochain congrès : l'hospitalité. Elle succède à l'esprit critique, au cœur des débats et ateliers organisés à Montreuil, du 11 au 13 juin dernier, pour la 70e édition de l'événement.
05/08/2025, 09:50
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Lloyd Chery de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Julie Sicault Maillé nous livre son coup de coeur le plus personnel.
03/08/2025, 08:36
Propriétaire depuis quelques années déjà des studios MGM, Amazon n'avait toutefois pas eu les coudées franches pour exploiter la licence James Bond. Cette époque est terminée, et la multinationale accélère le rythme : le scénariste et producteur britannique Steven Knight, notamment connu pour la série Peaky Blinders, planche sur la prochaine aventure de 007.
01/08/2025, 09:57
À partir du 5 septembre 2025, la Villa Marmottan à Boulogne-Billancourt accueillera trois artistes en résidence dans le cadre de son programme annuel initié par l’Académie des beaux-arts. Parmi eux, l’autrice de bande dessinée María José Suárez Sarrazin. Parallèlement, deux chercheurs en littérature bénéficieront d’une bourse de recherche liée au site, sans y résider.
31/07/2025, 16:02
Du 18 au 20 septembre 2025 à Guéret (Creuse), Les Rencontres de Chaminadour rendent hommage à Pier Paolo Pasolini, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, en Italie. Cinquante ans après sa disparition, intellectuels, écrivains, artistes et chercheurs se réunissent à Guéret pour interroger l’œuvre, la trajectoire et l’héritage de ce poète, cinéaste, romancier et polémiste hors norme, dont la mort reste encore aujourd’hui entourée de zones d’ombre.
31/07/2025, 11:10
Dès la rentrée 2025, la capitale accueillera La Cité Immersive des Fables, une exposition spectaculaire installée à deux pas des Champs-Élysées. Sur plus de 1000 m2, ce parcours immersif et ludique propose une relecture innovante de l'œuvre de Jean de La Fontaine à travers des décors foisonnants, des effets spéciaux de pointe et des performances d’acteurs de renom.
29/07/2025, 14:52
Jusqu'au 16 novembre 2025, le musée de la Bande Dessinée d’Angoulême présente l’exposition Plus loin — La nouvelle science-fiction. À travers une scénographie immersive, cette première rétrospective d’envergure en France retrace plus de quarante ans de création en bande dessinée. L'occasion de revenir sur la revue mythique du genre : Métal hurlant.
28/07/2025, 12:44
À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous le signe du patrimoine architectural les 20 et 21 septembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) ouvre ses portes sur l’ensemble de ses sites parisiens – situés dans les IIe, IVe et XIIIe arrondissements – pour faire découvrir au public la richesse de ses collections, de ses bâtiments et de ses métiers.
28/07/2025, 11:52
Commenter cet article