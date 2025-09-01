À la Bpi, on s'interroge : Le Moyen-Orient peut-il sortir de la guerre ?

Alors que la guerre façonne les paysages politiques du Moyen-Orient depuis un demi-siècle, la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou et la revue Esprit invitent à une soirée de réflexion sur les perspectives d’un avenir pacifié. Le 24 septembre, dans le cadre du cycle « Le monde sur un fil », chercheurs et spécialistes tenteront de répondre à une question ardue : la région peut-elle enfin sortir de la guerre ?
Le 01/09/2025 à 16:31 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/09/2025 à 16:31
0
Commentaires
0
Partages
Cinquante ans après l’éclatement de la guerre civile au Liban, en 1975, le Moyen-Orient demeure marqué par une succession de conflits, de régimes autoritaires et de violences structurelles. Le 24 septembre prochain, à 19h, la bibliothèque Robert Sabatier, dans le nord de Paris, accueillera une table ronde consacrée à cette région où les tentatives de paix peinent encore à s’imposer.
Intitulée « Le Moyen-Orient peut-il sortir de la guerre ? », la rencontre s’inscrit dans le cycle « Le monde sur un fil », lancé par la Bibliothèque publique d’information en collaboration avec la revue Esprit. L’objectif de ce cycle est de mettre en perspective les grands bouleversements internationaux à la lumière de débats publics exigeants, mais accessibles.
Dans le cas du Moyen-Orient, les raisons de l’instabilité sont nombreuses, et les évolutions récentes n’augurent pas toutes d’un apaisement. Tout au long de l’année 2025, « la guerre menée par le gouvernement israélien à Gaza, au Liban, mais aussi au Yémen, dans la mer Rouge puis en Iran a durablement fragilisé le Hamas, les Houthis, le Hezbollah et l’ensemble des milices soutenues par l’Iran, tandis que la tyrannie des Assad était renversée en Syrie », précise un communiqué. Ce nouvel équilibre interroge : s’agit-il du début d’un retour à la stabilité ou d’une simple redistribution des cartes dans un jeu toujours conflictuel ?
Pour éclairer ces enjeux, plusieurs spécialistes du monde arabe et des conflits internationaux viendront confronter leurs analyses, leurs diagnostics mais aussi leurs espoirs. Parmi eux, Hamit Bozarslan, directeur d’études de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO (Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) et Manon-Nour Tannous, rédactrice en chef de la revue Mondes arabes.
Cette rencontre sera animée par la directrice de la rédaction de la revue Esprit, Anne-Lorraine Bujon autour des questions suivantes : les peuples du Moyen-Orient peuvent-ils espérer aujourd’hui la reconstruction d’États et de sociétés pacifiées ? À quelles conditions pourront-ils retrouver un horizon autre que la guerre ?
À LIRE – Week-end de Réouverture à la Bpi : célébration littéraire et culturelle
En amont de cette rencontre, un autre moment de réflexion collective sera proposé au public. Le 22 septembre, à 17h, un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage Beyrouth 2020 – Journal d’un effondrement, de l’écrivain libanais Charif Majdalani, publié chez Actes Sud, se tiendra au deuxième étage de la bibliothèque.
Crédits image : Graphisme par la Bpi
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
28/08/2025, 13:15
La Bibliothèque publique d'information (BPI) vous invite à célébrer sa réouverture lors d’un week-end convivial et festif ! Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, venez vivre un moment unique de partage autour de la littérature et de la culture. Au programme : des lectures, des échanges, des ateliers créatifs, de la musique et bien plus encore pour marquer ensemble ce moment important pour la Bpi.
26/08/2025, 14:46
Hikaya présente Confluences, une série de panels consacrés à la science-fiction et à la fantasy non anglo-saxonnes. Ce festival, dont Les Intergalactiques de Lyon sont partenaires, poursuit un double objectif : d'une part, il vise à connecter des professionnels issus de diverses cultures travaillant dans ces genres, et d'autre part, à offrir au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la scène Sci-Fi internationale.
26/08/2025, 13:11
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Cette phrase du poète Paul Éluard, placée en exergue du livre L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience (Actes Sud), donne le ton. Philosophe et économiste, enseignante à l’Université de Lausanne, Sophie Swaton ne s’attendait pas à voir sa trajectoire bousculée suite à une improbable rencontre.
25/08/2025, 18:24
Les 20 et 21 septembre 2025, Sélestat, labellisée Ville d’art et d’histoire, s’anime au rythme des Journées européennes du patrimoine. Avec une programmation riche, ouverte à tous et placée cette année sous le thème de l’architecture, la cité alsacienne propose un week-end d’exploration culturelle qui conjugue découverte, savoirs partagés et expériences sensibles.
25/08/2025, 11:33
Du 18 au 22 août 2025, la capitale kazakhe Astana accueille le 89ᵉ Congrès mondial de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Ce rassemblement annuel majeur pour la profession réunit chaque année entre 2000 et 3000 participants venus du monde entier. Il est précédé de réunions satellites, organisées sur une à deux journées, qui permettent d’approfondir les échanges autour de thématiques spécifiques.
13/08/2025, 14:41
C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.
12/08/2025, 14:49
À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Hans Christian Andersen, la ville d’Odense, au Danemark – sa ville natale, où se trouve aujourd’hui sa maison-musée – déploie un programme culturel exceptionnel. À partir du 4 août 2025 et jusqu’à la fin de l’automne, plus de 38 institutions proposent concerts, lectures, ateliers, expositions et spectacles dans une célébration à la fois festive et introspective de l’écrivain universel. C’est le moment d’aller à Odense en somme, qui se transforme, pour quelques mois, en véritable « ville-conte ».
06/08/2025, 15:12
L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) n'a pas perdu de temps, et annonce d'ores et déjà la thématique centrale de son prochain congrès : l'hospitalité. Elle succède à l'esprit critique, au cœur des débats et ateliers organisés à Montreuil, du 11 au 13 juin dernier, pour la 70e édition de l'événement.
05/08/2025, 09:50
À partir du 5 septembre 2025, la Villa Marmottan à Boulogne-Billancourt accueillera trois artistes en résidence dans le cadre de son programme annuel initié par l’Académie des beaux-arts. Parmi eux, l’autrice de bande dessinée María José Suárez Sarrazin. Parallèlement, deux chercheurs en littérature bénéficieront d’une bourse de recherche liée au site, sans y résider.
31/07/2025, 16:02
Du 18 au 20 septembre 2025 à Guéret (Creuse), Les Rencontres de Chaminadour rendent hommage à Pier Paolo Pasolini, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, en Italie. Cinquante ans après sa disparition, intellectuels, écrivains, artistes et chercheurs se réunissent à Guéret pour interroger l’œuvre, la trajectoire et l’héritage de ce poète, cinéaste, romancier et polémiste hors norme, dont la mort reste encore aujourd’hui entourée de zones d’ombre.
31/07/2025, 11:10
À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous le signe du patrimoine architectural les 20 et 21 septembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) ouvre ses portes sur l’ensemble de ses sites parisiens – situés dans les IIe, IVe et XIIIe arrondissements – pour faire découvrir au public la richesse de ses collections, de ses bâtiments et de ses métiers.
28/07/2025, 11:52
Le jeudi 18 septembre 2025, de 17h à 21h, le musée d’Orsay organise un événement inédit intitulé « Le Jour des écrivains ». Une trentaine d’auteurs contemporains y liront des extraits choisis de leurs œuvres, au cœur même des collections du musée. Cette soirée, pensée en résonance avec les arts exposés, prolonge le dialogue entre littérature et peinture, dans la lignée du « Jour des peintres » organisé en 2024.
24/07/2025, 13:45
L’Institut français de Turquie (IFT) ouvre son premier appel à candidatures pour la « Villa Annie Ernaux », nouvelle résidence d’écriture francophone située dans la région d’Istanbul. Cette initiative, inédite en Turquie, accueillera cette année son premier auteur ou sa première autrice dans le cadre de son édition inaugurale.
24/07/2025, 12:34
En 2025, deux institutions de la lecture publique à destination des plus jeunes fêtent leur 60e anniversaire, la bibliothèque des enfants de Clamart et La Revue des livres pour enfants. À cette occasion, le Centre national de la littérature pour la jeunesse, la Petite Bibliothèque Ronde, l'établissement public territorial Vallée Sud — Grand Paris et l'Association des Bibliothécaires de France convient les professionnels à une journée d'étude, le jeudi 9 octobre prochain.
22/07/2025, 10:16
Du 7 juillet au 23 août 2025, la sixième édition de La Fabrique du livre jeunesse se déploiera dans l’ensemble du réseau des bibliothèques publiques du Grand Est. Coordonnée pour la sixième année consécutive par Interbibly, centre de ressources du livre et de la lecture en région, cette initiative estivale propose environ 240 ateliers de pratique artistique et culturelle destinés aux enfants, aux adolescents et à leurs familles.
18/07/2025, 17:44
En prélude de la 4e édition du festival Décodage en Alsace, organisé au cours du mois de novembre, la Collectivité européenne d'Alsace programme un webinaire qui explore le rôle des bibliothèques face aux stratégies et mécanismes de la désinformation. Le rendez-vous est donné pour le jeudi 6 novembre prochain.
17/07/2025, 09:34
Le programme « L’écologie du livre en régions », qui s'appuie sur des formations et autres webinaires pour sensibiliser les professionnels du livre et leur donner des pistes pour agir, présente son programme du 3e trimestre. Période estivale oblige, les rendez-vous sont moins nombreux que d'habitude, mais sans doute aussi enrichissants.
10/07/2025, 10:08
Le jeudi 26 juin 2025 à partir de 19h, Jean-Jacques Dayries, auteur de plusieurs romans, et Guilaine Depis, fondatrice de l’agence Balustrade, organisent un atelier d’écriture gratuit au Café de la Mairie, 8 place saint suplice à Paris (6e).
18/06/2025, 12:04
En juin 2025, l’agence ALCA (Agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine) met à l’honneur la création littéraire et cinématographique en Nouvelle-Aquitaine. À Limoges, le mardi 24 juin, 24 auteurs et autrices de la région présenteront leurs dernières parutions lors d’un temps fort ouvert au public, organisé dans le cadre du programme Traverse(s).
12/06/2025, 10:10
« Toujours autant besoin de poésie dans ce monde chaotique ! » C’est sur cette idée que le Rima Poésie Club organise une session d’été le 1er juillet à 19h30 au Consulat Voltaire, à Paris. La soirée réunira des lectures, des échanges et de la musique, dans un format qui invite à la rencontre et à l’écoute.
06/06/2025, 15:51
Du 7 au 27 juin 2025, l’Institut du monde arabe organise un cycle de rencontres littéraires consacré aux écritures arabes contemporaines. De la mémoire irakienne à la condition féminine au Maroc, en passant par l’hommage à deux figures majeures, Abdelwahab Meddeb et Refaat Alareer, cette programmation offre un regard renouvelé sur les sociétés du monde arabe à travers la littérature, la poésie et la performance artistique.
06/06/2025, 12:47
Le Mémorial de la Shoah de Paris organise les 14 et 15 juin 2025 un week-end littéraire, entre mémoire et transmission. Autrices, auteurs, historiennes, éditeurs et artistes sont invités à partager leurs livres coups de cœur à travers une programmation dense : rencontres, lectures, signatures, braderie de livres et spectacles, sur fond de réflexion historique, familiale et politique.
05/06/2025, 17:07
Jeudi 12 juin 2025, au Goethe-Institut de Paris, le programme Georges-Arthur Goldschmidt fête son quart de siècle. Créé en 2000 pour accompagner les jeunes traducteurs littéraires, ce dispositif, désormais franco-germano-suisse et, pour la première fois cette année, autrichien, marque un tournant avec une soirée dédiée à la traduction, à ses défis contemporains et à ses figures marquantes.
05/06/2025, 13:20
Les 8es Rencontres Interprofessionnelles du Livre (RIL) s'annoncent, en région Auvergne-Rhône-Alpes : les professionnels sont conviés, cette année, pour échanger et débattre autour de la thématique de la bibliodiversité. Le rendez-vous est donné pour le 3 juillet 2025, au sein de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture, à Lyon.
03/06/2025, 15:00
Le 11 juin prochain, à 20h, la Maison de Poésie à Paris (75009) accueillera une rencontre-débat inédite autour de la poésie contemporaine, intitulée « La poésie pour se déprogrammer ? ». À l’heure où les automatismes de langage, les algorithmes et les logiques discursives normées façonnent nos manières de penser et d’écrire, cet événement ambitionne d’explorer le rôle subversif et libérateur de la poésie.
31/05/2025, 20:02
Le 24 octobre 2025, la 13ᵉ la Journée du Manuscrit, organisée par Les Éditions du Net, mettra à l’honneur la liberté d’expression. Inspiré du modèle participatif de la Fête de la Musique, cet événement unique offre à tout auteur, débutant ou confirmé, sans condition de nationalité, la possibilité de publier gratuitement son livre, en version papier et numérique. Une manière d’ouvrir l’édition à toutes les voix, sans filtre ni barrière.
30/05/2025, 12:05
Le mardi 3 juin 2025, de 14h à 16h, Lecture Jeunesse organise un webinaire dans le cadre de son cycle Le Panier du Médiateur, consacré à un thème crucial : la place de la non-mixité dans les médiations scientifiques.
28/05/2025, 11:15
Dans le cadre de Traverse(s), le mois des auteurs et des autrices de Nouvelle-Aquitaine, l'Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) organise deux journées professionnelles à Bordeaux et à Limoges, dédiées à la mise en valeur de la création littéraire régionale sous toutes ses formes.
27/05/2025, 13:28
Et si l’Imaginaire entrait au Collège de France ? À l’heure où la bande dessinée y a fait son entrée grâce à Benoît Peeters, le champ des possibles s’élargit. Lors du festival des Imaginales, nous avons demandé à deux figures de l’édition indépendante d’imaginer leur leçon inaugurale. Voici celle de Davy Athuil, cofondateur du label Mu chez Mnémos.
27/05/2025, 12:55
Vous vous demandez sûrement — ou pas — ce que les auteurs et autrices de la scène littéraire francophone font de leurs samedis soirs. Écrivent-ils jusqu’à pas d’heure à la lueur d’une faible ampoule ? Relisent-ils une énième fois la Recherche de Proust ? Vont-ils se saouler de Daïquiris et de Dry Martinis dans quelque palace de la capitale jusqu’à que la bouteille de rhum soit vide et qu’ils vomissent des olives à l’odeur de citron ? Tant de questions...
18/05/2025, 15:50
Du 27 au 29 Juin, pour célébrer les vingt ans de La Horde du Contrevent, roman culte d’Alain Damasio, trois événements immersifs mêlant lecture polyphonique, musique live et performance collective sont proposés à Paris. Une expérience littéraire et sensorielle fidèle à l’esprit indocile de La Volte.
17/05/2025, 11:20
On dit que les Montpelliérains ne sortent jamais de chez eux par temps de pluie. Heureusement pour la Comédie du Livre, la météo annonce un grand soleil pour les trois derniers (et plus intenses) jours du salon. Alors ce matin, le public était au rendez-vous devant le portail du Jardin des plantes. On se bousculait, se chahutait, poussait pour pouvoir y entrer. Pas pour assister au concert d'une popstar, non, mais pour y écouter les meilleurs chanteurs de la planète : les oiseaux.
16/05/2025, 16:28
Une fois le livre écrit et publié, la moitié du travail — à peine — est fait : il reste en effet à lui faire rencontrer son public. Pour atteindre cet objectif, l'action culturelle constitue une approche solide : une journée professionnelle, le 18 juin 2025, de 9h à 17h, à la médiathèque municipale d'Ambérieu-en-Bugey, se penche sur ce levier.
16/05/2025, 11:07
À l’occasion des 80 ans de la Libération, la Bibliothèque nationale de France (BnF) s’associe aux commémorations en proposant un programme riche et engagé. Un cycle de projections sera dédiée à l'oeuvre de Jérôme Prieur et un colloque reviendra sur la vie de l'institution sous l'Occupation.
15/05/2025, 10:46
Autres articles de la rubrique Sortir
Imaginé et porté par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, Babelica est un lieu de découverte, de partage et d’expérimentations. Conçu par et pour les éditeurs et éditrices indépendants, artisans de la bibliodiversité, son salon invite à s’égarer, s’étonner, se questionner… Et à imaginer d’autres possibles. La 4ᵉ édition se tiendra en ligne les 24 et 25 septembre 2025.
01/09/2025, 12:26
Le comité de direction de Kotouf annonce la tenue de la première édition du Festival des Littératures du Sud, un événement littéraire d’envergure internationale qui se tiendra du 17 au 18 octobre 2025 sur l’île de Djerba, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
01/09/2025, 11:14
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Julie Sicault Maillé de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Lloyd Chery nous livre son coup de coeur le plus personnel.
31/08/2025, 11:00
Besançon remet la littérature au centre du jeu. Du 19 au 21 septembre 2025, le festival Livres dans la Boucle fête ses dix ans et transforme la ville en véritable capitale des lettres, avec plus de 200 auteurs attendus et une programmation qui embrasse la rentrée littéraire dans toute sa diversité. Un rendez-vous désormais incontournable — populaire sans céder sur l’exigence — où se croisent fidèles dévoreurs de romans, lecteurs du dimanche et curieux de tout âge.
30/08/2025, 10:05
Le Festival international de la littérature (FIL) révèle aujourd’hui la programmation complète de sa 31e édition, qui se déroulera du 24 septembre au 4 octobre 2025 à Montréal. Plus de 60 événements – dont de nombreuses créations originales – rassembleront près de 200 écrivains et artistes, venant de divers horizons, générations et disciplines.
28/08/2025, 13:15
L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur organise le 25 septembre à Aix-en-Provence une journée professionnelle consacrée aux effets concrets de l’intelligence artificielle sur les métiers du livre. Cette deuxième édition du cycle « Livre et IA » invite à penser les mutations en cours et les évolutions de cette technologie en un an, en faisant appel à des philosophes, journalistes, et professionnels.
28/08/2025, 11:39
Du 5 au 7 septembre 2025, la 16ᵉ édition du festival Le Livre sur les quais invitera lecteurs et lectrices à vivre la littérature différemment, à travers leurs cinq sens. Cette nouvelle édition s’annonce résolument immersive et sensorielle, alors ActuaLitté a sélectionné cinq moments à ne pas manquer.
27/08/2025, 18:12
Du 27 septembre au 25 octobre 2025, la galerie Mathgoth, située dans le 13e arrondissement de Paris, accueille la première grande exposition parisienne consacrée à Miss.Tic depuis sa disparition. Intitulée Je suis partie pour rester, elle proposera une immersion dans l’univers unique de l'artiste, qui a marqué la scène du street art avec ses pochoirs féminins et ses aphorismes percutants.
27/08/2025, 12:38
Depuis la dernière édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, plusieurs échanges ont eu lieu entre les divers acteurs et financeurs de l'association du FIBD, dans le but de « clarifier sa situation et d’assurer l’avenir de cet événement phare de notre secteur », assure le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) dans un communiqué, alors que des centaines d'auteurs et autrices menacent de boycotter sa prochaine édition.
27/08/2025, 11:48
Le festival Fort Fort Lointain s'apprête à célébrer son dixième anniversaire avec une programmation qui promet de ravir les passionnés de fantastique, de musique et de culture. L'édition 2025 se déroulera les 6 et 7 septembre à l'Hippodrome de Parilly, à Bron, dans une atmosphère féerique où l’imaginaire prendra vie sous toutes ses formes.
26/08/2025, 17:59
Philosophe, traductrice, danseuse et activiste transféministe, Emma Bigé incarne une figure singulière du paysage culturel contemporain. À 38 ans, cette agrégée de philosophie refuse de cloisonner savoir intellectuel et expérience du corps. Elle déploie sa pensée aussi bien dans les livres que sur les dancefloors, mêlant théorie critique, pratique artistique et engagement militant.
25/08/2025, 15:30
Président d’honneur du Livre sur les quais 2025, Sorj Chalandon s’impose comme la figure centrale du rendez-vous littéraire de Morges. Entre grand entretien, carte blanche et rencontres en dédicace, l’écrivain inscrit tout au long du festival une empreinte forte.
25/08/2025, 11:37
Pour sa huitième édition, Lectures, le Festival du livre du Haut-Quercy, convie six écrivains aux horizons variés. Qu'il s'agisse de premiers romans, de récits intimes ou de fresques historiques, de succès de librairie ou d'œuvres plus discrètes, leurs voix se croiseront et résonneront durant trois jours de rencontres organisées à l'initiative de l'association Désir de Livres.
25/08/2025, 11:35
Le festival d’art postal Lettres d’Auzay revient le samedi 23 août 2025 pour sa 5ᵉ édition. Installé dans le cadre unique du Prieuré d’Auzay à Auchay-sur-Vendée, l’événement invite le public à renouer avec la correspondance manuscrite, autour d’une thématique universelle : l’Amour.
22/08/2025, 14:29
À quoi ressemblera cette rentrée littéraire ? Pour en avoir un léger aperçu, direction le Cap Ferret, du 21 au 23 août 2025, qui accueillera la 22e édition du festival consacré aux parutions de la saison. Sous la présidence de Philippe Besson, 16 auteurs et autrices présenteront leurs romans, chacun explorant une question de société, allant des violences policières au harcèlement scolaire, en passant par la révolution technologique.
21/08/2025, 13:16
Le scénariste et réalisateur français Michel Fessler est mort ce mardi 19 août, des suites d'une maladie, à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une quarantaine d'œuvres, auxquelles il aura participé en tant que scénariste ou qu'il aura menées, derrière la caméra. Sa carrière démontre un élan notable pour la mise en avant des mots et des animaux.
21/08/2025, 12:52
Du 23 au 27 août, Arles accueille la sixième édition du festival Agir pour le vivant. Débats, performances, projections et ateliers rythmeront cinq jours de réflexion collective autour d’une écologie radicale, inclusive et décoloniale.
21/08/2025, 11:20
Le voyage de la Vénus noire, créé et mis en scène par Alice Diop à partir d’un texte de la poétesse afro-américaine Robin Coste Lewis, sera présenté à la MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, du 19 au 30 novembre 2025, dans la Nouvelle salle. Le spectacle d'un peu plus d'une heure s’inscrit dans le cadre du Festival d’Automne 2025.
20/08/2025, 17:51
Du 23 au 28 septembre 2025, le festival Les Préférences invite le public à une nouvelle itinérance littéraire entre Nantes, Oudon, Champtoceaux, Ancenis, Varades, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Ingrandes-sur-Loire et Angers. Cette itinérance sera ponctuée de 38 événements : des rencontres, des lectures performées, des spectacles, des tables rondes, des lectures du paysage, des expositions, mais aussi des séances de cinéma et des dégustations de vins.
20/08/2025, 17:36
À l’occasion des 150 ans des éditions Flammarion et du centenaire de la mort de Camille Flammarion, la Galerie Gallimard propose, du 3 au 24 septembre 2025, une exposition inédite. La Belle Époque des sciences populaires chez Flammarion (1875-1914) retrace l’alliance singulière entre un savant visionnaire et un éditeur audacieux.
19/08/2025, 17:05
Organisé du 15 au 17 août, le Bendigo Writers Festival, en Australie, s'est déroulé malgré l'annulation d'une vingtaine d'animations et rendez-vous. Plus d'une cinquantaine d'auteurs et d'intervenants ont en effet renoncé après avoir pris connaissance d'un « code de conduite » imposant un certain cadre aux discussions et déclarations publiques. Certains invités craignaient une restriction de leur liberté d'expression, notamment sur la guerre à Gaza.
19/08/2025, 09:48
Warner Bros. a choisi une arme de séduction massive pour entretenir l’engouement autour de Superman : depuis le 16 août, les dix premières minutes du film réalisé par James Gunn sont disponibles gratuitement sur YouTube. Un coup marketing qui en dit long sur l’évolution du rapport entre salles et plateformes.
18/08/2025, 18:50
L’été 2025 marquera le grand retour d’un monument de l’animation : Princesse Mononoké (1997), chef‑d’œuvre signé Hayao Miyazaki et Studio Ghibli, renaît sur grand écran dans une version restaurée en 4K, avec deux semaines d’exclusivité en IMAX en France dès le 27 août 2025.
16/08/2025, 11:45
Du 5 au 7 septembre 2025, le Livre sur les quais fera entendre les voix. Lectures, ateliers et rencontres donneront une place centrale au plurilinguisme et à la traduction, pour célébrer la diversité des langues et des imaginaires.
15/08/2025, 18:07
Au cœur de la Cité Radieuse imaginée par Le Corbusier à Marseille se profile dès le 28 août 2025 une rencontre inattendue — et pourtant si évidente — entre geste humain et matière pérenne : MATERIAL MEMORY, la première française de Man in the Glass de Marcin Gierat.
15/08/2025, 07:30
Il y a parfois des départs qui laissent le silence là où résonnait une voix unique. C’est le cas de Pierre Louis‑Calixte, sociétaire de la Comédie‑Française, disparu le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. L’annonce de sa mort est tombée telle une onde—trop tôt, trop brusque—en laissant derrière lui un sillage de regards médusés et de regrets sincères
14/08/2025, 19:05
Hollywood tourne-t-il en boucle, jusqu'à se mordre la queue ? Le groupe médiatique Paramount, récemment repris par la société de production Skydance, s'inscrit en tout cas dans la tendance aux séries de films et autres reboots. Parmi les projets confirmés, une suite à World War Z, film de 2013 inspiré d'un livre de Max Brooks, et deux longs-métrages Tortues Ninja.
14/08/2025, 10:41
Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.
13/08/2025, 18:22
Longtemps incarné par Sylvester Stallone, figure indissociable de ce vétéran des forces spéciales au bandeau et au regard d’acier, le héros culte John Rambo s’offre un nouveau visage. Le préquel reviendra sur sa jeunesse pendant la guerre du Vietnam, avec Noah Centineo en première ligne.
13/08/2025, 12:24
Dernier volet de notre dossier CliFi - Climate Fiction – avec un regard sur le cinéma et les films adaptés de romans, ayant ces thématiques environnementales pour sujet principal. Si des décennies durant, Hollywood a aimé détruire la Terre à l’écran – invasions extraterrestres, épidémies, guerres nucléaires – mais le réchauffement climatique est longtemps resté un sujet secondaire...
13/08/2025, 10:32
Il suffit parfois d’un simple emoji ou d’un graffiti numérique pour électriser un univers : celui du MCU (Marvel Cinematic Universe), dans ce cas précis. Le 12 août 2025, Ryan Reynolds a posté sur Instagram une image intrigante : le logo des Avengers, sur lequel trône un « A » rouge façon anarchiste. Une touche visuelle qui a aussitôt embrasé le fandom — mais que cache-t-elle vraiment ? Suspense, humour et tour de passe-passe sont au rendez-vous.
13/08/2025, 07:43
À Arles, fin août, les rues se rempliront de mots. Romans, essais, manifestes… mais aussi voix, débats et récits partagés. Pour sa sixième édition, Agir pour le Vivant consacre une place centrale au livre et aux rencontres en librairie, tout en continuant de défendre la presse indépendante. Deux piliers qui, ensemble, nourrissent une même ambition : maintenir vivante la diversité des récits et des idées.
12/08/2025, 15:19
Malgré le départ annoncé de l’organisateur historique du Festival d’Angoulême en 2027 et l’ouverture d’un appel à projets, le Syndicat des travailleurs et travailleuses artistes-auteurs et le collectif MeToo BD maintiennent leur appel au boycott du festival. Pour elles et eux, il demeure « le seul moyen de pression » pour réformer en profondeur l’événement.
12/08/2025, 11:09
Du 23 au 27 août, Arles accueille la sixième édition du festival Agir pour le vivant. Débats, performances, projections et ateliers rythmeront cinq jours de réflexion collective autour d’une écologie radicale, inclusive et décoloniale. La billetterie est ouverte.
11/08/2025, 18:12
Du 24 septembre au 4 octobre, le Festival international de la littérature (FIL) célébrera sa 31e édition à Montréal. Avant le dévoilement complet de la programmation prévu le 26 août, l’événement en donne un avant-goût avec quatre créations qui transporteront les mots sur scène, signées Xénia Gould, Nathalie Plaat, Kae Tempest et Chantal Akerman.
11/08/2025, 15:56
Commenter cet article