À la Bpi, on s'interroge : Le Moyen-Orient peut-il sortir de la guerre ?

Cinquante ans après l’éclatement de la guerre civile au Liban, en 1975, le Moyen-Orient demeure marqué par une succession de conflits, de régimes autoritaires et de violences structurelles. Le 24 septembre prochain, à 19h, la bibliothèque Robert Sabatier, dans le nord de Paris, accueillera une table ronde consacrée à cette région où les tentatives de paix peinent encore à s’imposer.

Intitulée « Le Moyen-Orient peut-il sortir de la guerre ? », la rencontre s’inscrit dans le cycle « Le monde sur un fil », lancé par la Bibliothèque publique d’information en collaboration avec la revue Esprit. L’objectif de ce cycle est de mettre en perspective les grands bouleversements internationaux à la lumière de débats publics exigeants, mais accessibles.

Dans le cas du Moyen-Orient, les raisons de l’instabilité sont nombreuses, et les évolutions récentes n’augurent pas toutes d’un apaisement. Tout au long de l’année 2025, « la guerre menée par le gouvernement israélien à Gaza, au Liban, mais aussi au Yémen, dans la mer Rouge puis en Iran a durablement fragilisé le Hamas, les Houthis, le Hezbollah et l’ensemble des milices soutenues par l’Iran, tandis que la tyrannie des Assad était renversée en Syrie », précise un communiqué. Ce nouvel équilibre interroge : s’agit-il du début d’un retour à la stabilité ou d’une simple redistribution des cartes dans un jeu toujours conflictuel ?

Quel horizon après la guerre ?

Pour éclairer ces enjeux, plusieurs spécialistes du monde arabe et des conflits internationaux viendront confronter leurs analyses, leurs diagnostics mais aussi leurs espoirs. Parmi eux, Hamit Bozarslan, directeur d’études de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO (Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) et Manon-Nour Tannous, rédactrice en chef de la revue Mondes arabes.

Cette rencontre sera animée par la directrice de la rédaction de la revue Esprit, Anne-Lorraine Bujon autour des questions suivantes : les peuples du Moyen-Orient peuvent-ils espérer aujourd’hui la reconstruction d’États et de sociétés pacifiées ? À quelles conditions pourront-ils retrouver un horizon autre que la guerre ?

En amont de cette rencontre, un autre moment de réflexion collective sera proposé au public. Le 22 septembre, à 17h, un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage Beyrouth 2020 – Journal d’un effondrement, de l’écrivain libanais Charif Majdalani, publié chez Actes Sud, se tiendra au deuxième étage de la bibliothèque.

Crédits image : Graphisme par la Bpi

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com