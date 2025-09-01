Un roman aux personnages lumineux, porteurs d'espoir

Au cœur du roman, Éléonore. Une femme qui a vécu sous l’emprise — « victime depuis plusieurs années de violences conjugales » — et qui doit dire adieu à une forme d’amour qu’elle croyait dompter. Le titre, qu’on pourrait lire comme un défi, s’entend plutôt comme une déflagration intime : « Je ne dirais pas qu’elle crache le soleil, je dirais qu’elle dégueule sa colère ».

La phrase claque, sans détour. Et l'entretien est à écouter dans le podcast de notre nouvelle émission, Paroles de Libraires :

Graffitis, amour et renaissance

La narration l’arrache ensuite à son passé : Éléonore gagne Paris, trouve refuge chez Lise — plasticienne reconnue — et, très vite, sa silhouette s’imprime sur les murs. Littéralement. Des graffitis à taille réelle répandent son visage et son écharpe à travers la ville ; l’invisible devient surexposée. Le motif s’élargit : Paris (personnage à part entière) grouille de manifestations, de colères contenues, de violences au travail et de heurts avec la police.

Dans ce tumulte, Éléonore, hôtesse d’accueil au ministère du Travail, « assiste » et s’éveille : une conscience politique s’allume, presque une révélation. « On appellerait presque ça une théophanie, une véritable révélation », s’amuse-t-on.

Face à cette matière sombre, Jordan s’émerveille du style : « L’écriture tellement poétique, hyper touchante ». Ce paradoxe — douceur de l’élan, dureté des thèmes — est la clef du roman : l’autrice glisse une langue musicale là où d’autres alourdiraient. D’où ce sentiment de lecture capturée dès les premières pages.

La construction narrative ajoute un contrepoint subtil. Deux focales alternent : la première personne d’Éléonore nous plaque à son souffle, à ses cogitations, à ses nerfs ; la troisième personne de Félix (malvoyant, endeuillé) donne, elle, une respiration, un recul, presque un contrechamp. « On vit avec elle… et en même temps, avec Félix, on souffle », résume Jordan, séduit par cette « alternance émotionnelle ». C’est aussi ce balancier qui maintient la tension sans étouffer le lecteur.

Reste le trait le plus singulier : le street art comme révélateur. Les pochoirs d’Éléonore, disséminés dans tout Paris, ne relèvent ni du simple geste de révolte ni de l’ornement urbain : ils déclenchent, déplacent, décloisonnent. L’art devient miroir. « Ce graffiti, c’est vraiment un miroir », insiste Jordan ; un miroir pour tous les personnages, capable de révéler « ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent provoquer ».

On comprend mieux pourquoi, dans une ville « en proie à une espèce de rage écrasante », cette image agrandie d’une inconnue retourne les passants et, surtout, renverse Félix — coup de foudre immédiat. « Street art… élément révélateur, apportant une forme de vérité », dit encore l’interlocuteur : la formule, simple, fait mouche.

Parce que le roman ne s’en tient pas à l’allégorie : il scrute aussi le travail (y compris le racisme au travail), l’exposition médiatique, les amitiés qui sauvent — Lise, figure de soutien, mais pas seulement —, et l’énergie entêtée de deux « losers magnifiques » qui refusent de renoncer.

Jordan insiste : malgré les passés cabossés, « les personnages vont toujours tenter d’aller vers du positif ». En miroir, la ville, elle, reste traversée de révoltes et de violences ; c’est là que le texte parvient à conjuguer poésie et réalisme sans se contredire.

Un miroir à notre époque

De libraire à libraire, la question des tables s’impose. Où ranger un tel livre ? Dans quel fil rouge l’installer ? Jordan sourit : il sait déjà « où il est » et comment « le présenter selon la personne ». Car Crache le soleil touche à beaucoup de choses : la reconstruction après les violences, la mue politique, l’atelier du travail contemporain, l’éclat des images dans l’espace public.

On comprend pourquoi le libraire parle d’un roman « actuel, moderne », facile à recommander tant il répond — précisément — aux préoccupations du moment.

Et puis il y a cette ligne, prononcée à la fin, qui résume l’élan du livre : « Crache le soleil, c’est à la fois une histoire intime, un miroir tendu à notre époque… où chacun cherche sa lumière ». Et de conclure, comme un sourire au lecteur : « Même quand tout est sombre, il reste possible de cracher son propre soleil au monde, de devenir sa supernova ». On quitte Jordan avec cette musique en tête — et l’envie (avouée) de lancer Oasis, pour prolonger l’éclat.

Crédits photo © Jordan Rodrigues

