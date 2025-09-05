Une nouvelle direction s'ouvre au ministère de la Culture

D'après un arrêté pris par la ministre de la Culture Rachida Dati le 25 août dernier, cette direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche compte deux services, celui de la démocratie culturelle et des territoires et celui des enseignements et de la recherche.

Le premier définit et met en œuvre « la politique du ministère visant à garantir la participation de tous les habitants à la vie culturelle ainsi que leur accès le plus large à l'offre et aux pratiques culturelles ». Il est chargé, à ce titre, de superviser l'aménagement culturel des territoires et le développement de leur offre culturelle, en lien avec les collectivités territoriales.

Ses missions auront ainsi trait à l'éducation artistique et culturelle, à l'éducation populaire, à l'éducation aux médias et à l'information. La direction portera une attention particulière à la participation des personnes en situation de handicap à la vie culturelle, à l'inclusion et au développement durable.

Ce service est doté d'une délégation aux territoires, pour assurer les relations avec les associations nationales d'élus et de collectivités territoriales et coordonner les actions du ministère avec les territoires.

Le second service, celui des enseignements et de la recherche, « pilote et met en œuvre les stratégies ministérielles en matière d'enseignement spécialisé de la création artistique, d'enseignement supérieur, de recherche, de diffusion scientifique et de culture scientifique, technique et industrielle ». Il est doté de trois sous-directions, des politiques transversales des enseignements, de la vie étudiante et de la recherche ; de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture et paysage, et des enseignements spécialisés, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la création artistique.

Les missions de ces trois sous-directions sont détaillées à cette adresse.

Un nouvel organigramme

L'organigramme institutionnel du ministère de la Culture, mis à jour, laisse donc apparaitre trois directions générales, la Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA), la Direction générale de la création artistique (DGCA), la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) et la Direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER).

S'y ajoute la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, tandis qu'une précédente délégation, la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle (DG2TDC), disparait au profit de la nouvelle direction générale.

La précédente réforme de l'organisation du ministère de la Culture remontait à 2021, avec le transfert de certaines missions au secrétariat général de la rue de Valois.

La direction par intérim de la DGDCER est assurée par Naomi Peres, agente contractuelle, précise un arrêté du ministère de la Culture, dans l'attente d'une nomination à venir.

Signalons enfin que les missions de la DGCA et de la DGPA ont fait l'objet de précisions et modifications, dans des arrêtés respectifs, accessibles à cette adresse et via ce lien.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com