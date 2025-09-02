Cinq mille ans plus tard, l’héritage fascinant des Sumériens

Certaines histoires s'écrivent comme des évidences. D’autres font l'école buissonnière avant de trouver leur exacte forme. C’est le cas de l'Arche des Deux Fleuves, dont j'ai rédigé la première version sur une antique machine à écrire il y aura bientôt 40 ans.

Il fallait cela, tant le sujet était vaste et me tenait à cœur : emmener le lecteur à la rencontre de la première civilisation de l'Humanité, celle des Sumériens, éclose entre les deux fleuves délimitant la Mésopotamie. Cinq millénaires après son apparition, la voici prête à s'épanouir de nouveau sur les rives de ses fleuves nourriciers.

Tout le monde connait l'héritage de la Grèce ou de la Rome antique, mais peu connaissent celui de Sumer. Pourtant les sumériens ont tout inventé, avant n'importe quelle autre culture. Nous leur devons l’écriture, l’arithmétique (en base 60, dont on retrouve la trace dans nos 60 minutes ou secondes), la roue, l'irrigation, la charrue, les cités États, la cosmologie et la plupart des mythes fondateurs de l'humanité : tel cette histoire d'une inondation printanière catastrophique que vous allez découvrir dans l'Arche des Deux Fleuve, à l'origine du mythe du Déluge, et que les Hébreux recopierons deux millénaires plus tard pour inventer leur monothéisme.

Mon espoir est que vous soyez, à votre tour, subjugué par la Mère de toutes civilisations…

Crédits image : Édition des Libertés

DOSSIER - Édition des libertés : écrire l’histoire autrement

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com