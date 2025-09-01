Emmanuelle Bensimon-Weiler “entre” à la Comédie-Française

Diplômée de l'École des hautes études commerciales de Paris, de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'École Nationale d’Administration, Emmanuelle Bensimon-Weiler a commencé sa carrière au tribunal administratif de Paris.

Elle travaille ensuite à Matignon, pour les services du Premier ministre, en assumant les fonctions de cheffe du bureau du régime économique de la presse et des aides publiques, de 2003 à 2006, puis de sous-directrice de la communication audiovisuelle, de 2006 à 2009, à la Direction du développement des médias.

Entre 2010 et 2015, elle devient cheffe de service, adjointe au Directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture et de la Communication. De 2016 à 2020, elle est la directrice générale du Centre national du livre avant, à partir du mois d'août 2020, de devenir la conseillère en charge des médias, du livre et des industries culturelles de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin.

En avril 2022, elle avait quitté ce poste, à sa demande. Un arrêté du 27 août 2025, pris par Rachida Dati, fait d'elle la directrice générale des services de la Comédie-Française, succédant ainsi à Michel Roseau.

La directrice générale des services est nommée par la ministre de la Culture, sur proposition de l'administrateur général de la Comédie-Française, nommé en février dernier par Rachida Dati. Clément Hervieu-Léger travaillera ainsi avec Emmanuelle Bensimon-Weiler sur la conduite générale du théâtre, sa gestion sociale, administrative et financière, sa politique d’action culturelle, pédagogique et d’accueil du plus large public, ou encore les relations extérieures, la conduite des partenariats et le développement du mécénat.

