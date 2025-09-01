Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère

Emmanuel Carrère viendra présenter Kolkhoze (POL), vaste fresque familiale retraçant l’histoire d’une famille sur quatre générations, entre la Russie et la France, jusqu’à la guerre en Ukraine. Ce récit intime et historique, entre mémoire, secrets de famille, anecdotes surprenantes, rebondissements et géopolitique, est aussi une réflexion personnelle sur l’amour filial, la vie et la mort.

Maria Pourchet parlera de Tressaillir (Stock), un texte qui explore les terreurs d’enfance enfouies au cœur de l’adulte. Elle y mène une véritable archéologie des origines et de la joie retrouvée, à travers une plongée dans les forêts du Grand Est et les traces laissées par des drames intimes et collectifs.

Catherine Millet présentera Simone Émonet (Flammarion), récit consacré à sa mère, qui s’est suicidée en 1982. En mêlant souvenirs personnels et réflexions, la romancière cherche à comprendre ce geste radical, interrogeant à la fois le parcours de vie de sa mère et le sien, et posant la question de l’accès possible à la vérité d’une existence.

Nathacha Appanah sera présente avec La nuit au cœur (Gallimard), un roman qui entrelace les destins de trois femmes victimes de la violence conjugale. Dans ce texte où se côtoient force et humilité, l’autrice affronte de front l’énigme tragique du féminicide conjugal, lorsque l’obscurité prend la place de l’amour.

Enfin, Catherine Girard viendra défendre son premier roman, In violentia veritas (Grasset). Adolescente, elle découvre que l’on la surnomme « la fille de l’assassin ».

À quatorze ans, elle interroge alors son père, Henri Girard - plus connu sous le pseudonyme Georges Arnaud, auteur du célèbre Salaire de la peur. Le récit d’une confession faite dans une atmosphère où la tendresse côtoie la peur plonge l’adolescente dans un long déni, dont elle ne sortira qu’un demi-siècle plus tard. Aujourd’hui, elle choisit d’écrire pour affronter cet héritage abyssal.

Le choix des libraires

En pleine rentrée littéraire, le moment est idéal pour pousser la porte de votre librairie et faire le plein de découvertes. Trois libraires passionnés partagent cette semaine leurs coups de cœur parmi les romans qui les ont marqués : Erick-Amaury Zion, de la librairie Le trait d’union à La Rochefoucauld (Charente), Simon Payen, de la librairie La vie immédiate à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), et Nicole Zagouri, de la librairie Le Phare à Paris.

Nous retrouverons également Mohamed-iyad Smaïne, lauréat de la Saison 1 du concours Si on lisait à voix haute. Cinq ans après sa victoire, il revient témoigner aux côtés de son ancienne professeure de Lettres, Alice Laugier, sur l’impact de cette expérience et sur la manière dont ce concours a transformé leur vie.

Rendez-vous mercredi. En attendant, lisez bien !

Crédits photo : La Grande Librairie

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com