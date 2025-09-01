Milady est une héroïne qui ne se soumet pas : on finit par être de son côté

À Lyon, Corinne, libraire à la Fnac Bellecour, a accepté de partager son enthousiasme pour ce roman qui bouleverse les certitudes. « C’est un très grand roman d’aventure, qui commence d’entrée de jeu par une scène marquante, presque insoutenable », confie-t-elle.

Un superbe puzzle narratif

Dès les premières pages, le lecteur est confronté à une violence frontale : Milady, traquée et jugée, pense à son fils, à son destin brisé. Cette entrée en matière saisissante installe le roman dans une tension dramatique constante.

La grande force d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre réside dans sa volonté d’offrir un contrechamp au mythe forgé par Dumas. « On découvre qu’elle n’était pas une méchante pour être méchante. Tout son passé, ce qu’elle a subi, l’a façonnée et poussée à se venger », poursuit Corinne.

Derrière la manipulatrice redoutée, apparaît une enfant traumatisée : à six ans, Anne (avant de devenir Milady) assiste à l’assassinat de sa mère et de sa nourrice. Recueillie par un prêtre, elle tente de se construire, mais sa vie restera ponctuée de violences et d’humiliations.

Ce roman, loin de se réduire à un simple exercice de réécriture, tisse une fresque complexe. Les points de vue alternent : narrateur externe, voix de Milady, d’Athos ou d’autres protagonistes. « Plus on lit, plus on comprend ce qu’elle a traversé, plus on est en empathie avec elle. On finit par se ranger de son côté », observe la libraire. Ce jeu de perspectives crée une polyphonie qui réinvente l’héroïne sans la trahir.

Milady réhabilitée

L’équilibre entre souffle épique et profondeur psychologique frappe Corinne : « On lit un grand roman historique d’aventure, sans longueur ni digression. Pourtant, la psychologie est poussée, tout en restant fluide et rythmée ». Le récit progresse par ellipses, retours en arrière et variations de focalisation, construisant un puzzle narratif qui tient le lecteur en haleine. Même sans avoir lu Les Trois Mousquetaires, on peut s’immerger pleinement dans l’intrigue : l’autrice parvient à donner chair à son héroïne au-delà du roman d’origine.

À la violence s’ajoute l’émotion. La lecture suscite colère, peur, compassion. « On ressent de la sympathie pour elle, alors même qu’elle se venge, parfois de manière brutale. Mais ce n’est jamais de la violence gratuite », souligne Corinne. En cela, le roman rejoint les grandes figures de la littérature féminine contemporaine : des héroïnes qui refusent de se laisser dicter leur destin, qui transforment la peur en force.

La démarche d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre a été saluée par Tatiana de Rosnay, qui voit dans cette entreprise une audace bienvenue. En s’inscrivant « dans les blancs laissés par Dumas », l’autrice propose une réinvention fidèle aux codes du roman classique, mais nourrie par une sensibilité actuelle. Ce n’est ni un simple pastiche, ni une relecture féministe appuyée : le texte se présente comme une œuvre à part entière, assumant ses écarts et ses innovations.

À qui s’adresse ce roman ? La réponse, pour Corinne, est claire : « C’est un livre très grand public. Les amateurs de roman historique y trouveront leur compte, mais pas seulement. Tout le monde peut le lire. » Elle cite des parallèles avec La part des flammes de Gaëlle Nohant ou Fleur de tonnerre de Jean Teulé, où des héroïnes fortes et inquiétantes réinventent l’histoire avec une intensité contemporaine.

Le choix de classement reflète d’ailleurs cette volonté de toucher un large lectorat : « Il pourrait figurer en roman historique, mais le laisser en littérature générale lui ouvre davantage de portes », note la libraire. Finaliste du Prix du Roman Fnac 2025, Je voulais vivre confirme qu’une réécriture peut devenir un roman majeur, capable de résonner avec des lecteurs très divers.

Dans cette fresque, Adélaïde de Clermont-Tonnerre rend justice à une héroïne longtemps réduite à une caricature de perfidie. Elle en fait un personnage complexe, révolté, bouleversant — et surtout terriblement vivant.

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

