Milady est une héroïne qui ne se soumet pas : on finit par être de son côté

La rentrée littéraire 2025 s’annonce riche en révélations et en réinterprétations. Parmi les finalistes du Prix du Roman Fnac 2025, Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre occupe une place singulière : celle d’un texte qui revisite la figure controversée de Milady de Winter, héroïne honnie des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas.

Le 01/09/2025 à 14:43 par Nicolas Gary

01/09/2025 à 14:43

Nicolas Gary

ActuaLitté

À Lyon, Corinne, libraire à la Fnac Bellecour, a accepté de partager son enthousiasme pour ce roman qui bouleverse les certitudes. « C’est un très grand roman d’aventure, qui commence d’entrée de jeu par une scène marquante, presque insoutenable », confie-t-elle.

Une émission à découvrir dans notre dernier podcast, Paroles de Libraires : 

Un superbe puzzle narratif 

Dès les premières pages, le lecteur est confronté à une violence frontale : Milady, traquée et jugée, pense à son fils, à son destin brisé. Cette entrée en matière saisissante installe le roman dans une tension dramatique constante.

La grande force d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre réside dans sa volonté d’offrir un contrechamp au mythe forgé par Dumas. « On découvre qu’elle n’était pas une méchante pour être méchante. Tout son passé, ce qu’elle a subi, l’a façonnée et poussée à se venger », poursuit Corinne.

Derrière la manipulatrice redoutée, apparaît une enfant traumatisée : à six ans, Anne (avant de devenir Milady) assiste à l’assassinat de sa mère et de sa nourrice. Recueillie par un prêtre, elle tente de se construire, mais sa vie restera ponctuée de violences et d’humiliations.

Ce roman, loin de se réduire à un simple exercice de réécriture, tisse une fresque complexe. Les points de vue alternent : narrateur externe, voix de Milady, d’Athos ou d’autres protagonistes. « Plus on lit, plus on comprend ce qu’elle a traversé, plus on est en empathie avec elle. On finit par se ranger de son côté », observe la libraire. Ce jeu de perspectives crée une polyphonie qui réinvente l’héroïne sans la trahir.

Milady réhabilitée 

L’équilibre entre souffle épique et profondeur psychologique frappe Corinne : « On lit un grand roman historique d’aventure, sans longueur ni digression. Pourtant, la psychologie est poussée, tout en restant fluide et rythmée ». Le récit progresse par ellipses, retours en arrière et variations de focalisation, construisant un puzzle narratif qui tient le lecteur en haleine. Même sans avoir lu Les Trois Mousquetaires, on peut s’immerger pleinement dans l’intrigue : l’autrice parvient à donner chair à son héroïne au-delà du roman d’origine.

À la violence s’ajoute l’émotion. La lecture suscite colère, peur, compassion. « On ressent de la sympathie pour elle, alors même qu’elle se venge, parfois de manière brutale. Mais ce n’est jamais de la violence gratuite », souligne Corinne. En cela, le roman rejoint les grandes figures de la littérature féminine contemporaine : des héroïnes qui refusent de se laisser dicter leur destin, qui transforment la peur en force.

La démarche d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre a été saluée par Tatiana de Rosnay, qui voit dans cette entreprise une audace bienvenue. En s’inscrivant « dans les blancs laissés par Dumas », l’autrice propose une réinvention fidèle aux codes du roman classique, mais nourrie par une sensibilité actuelle. Ce n’est ni un simple pastiche, ni une relecture féministe appuyée : le texte se présente comme une œuvre à part entière, assumant ses écarts et ses innovations.

À qui s’adresse ce roman ? La réponse, pour Corinne, est claire : « C’est un livre très grand public. Les amateurs de roman historique y trouveront leur compte, mais pas seulement. Tout le monde peut le lire. » Elle cite des parallèles avec La part des flammes de Gaëlle Nohant ou Fleur de tonnerre de Jean Teulé, où des héroïnes fortes et inquiétantes réinventent l’histoire avec une intensité contemporaine.

Le choix de classement reflète d’ailleurs cette volonté de toucher un large lectorat : « Il pourrait figurer en roman historique, mais le laisser en littérature générale lui ouvre davantage de portes », note la libraire. Finaliste du Prix du Roman Fnac 2025, Je voulais vivre confirme qu’une réécriture peut devenir un roman majeur, capable de résonner avec des lecteurs très divers.

Dans cette fresque, Adélaïde de Clermont-Tonnerre rend justice à une héroïne longtemps réduite à une caricature de perfidie. Elle en fait un personnage complexe, révolté, bouleversant — et surtout terriblement vivant.

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nicolas Gary
Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

Lire un extrait
ActuaLitté

Chez Actes Sud, un podcast pour faire "monde commun"

À l'occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC 3), qui se tenait à Nice du 9 au 13 juin 2025, les éditions Actes Sud inauguraient leur tout premier podcast, Océan Vivant, une série en six épisodes. À travers ce voyage sonore, les éditions souhaitent mettre en lumière l'océan et ses mystères, en donnant la parole à des experts et créateurs dont les œuvres explorent ce vaste monde.

27/08/2025, 11:14

ActuaLitté

Anne Berest : “Mon père, mes fantômes, ma littérature”

C’est l’un des rendez-vous phares de la rentrée littéraire : Anne Berest signe Finistère (Albin Michel). Après l’immense succès de La Carte postale, couronné de prix et adoré des libraires, l’autrice poursuit sa plongée dans les mémoires familiales et l’histoire collective.

23/08/2025, 18:51

ActuaLitté

Stéphanie Chaillou : “Comment grandit-on quand on n’a pas été vu ?”

Dans Revenir à Marimbaut, publié chez Notabilia, Stéphanie Chaillou poursuit son exploration des blessures intimes et des fractures familiales. Son roman met en scène Jean-Noël Dutier, architecte quinquagénaire parisien, rappelé brusquement dans sa ville d’origine par l’appel de son frère. Ce retour, qui ressemble à une convocation plus qu’à une volonté, devient pour lui une plongée vertigineuse dans une mémoire qu’il croyait enfouie.

21/08/2025, 10:26

ActuaLitté

“S’il existe des limites, peut-être est-ce pour ne pas les franchir à tout prix”

Éditrice, romancière et lectrice passionnée, Lola Nicolle se tient à l’intersection d'un « triangle de la littérature ». Cofondatrice des éditions Les Avrils, elle publie aujourd’hui chez Phébus son nouveau roman, Le Grand Horizon. Un livre né d’une fascination : la Transcontinental Race, course mythique qui traverse l’Europe sur près de 4000 kilomètres.

20/08/2025, 10:28

ActuaLitté

Anne-Marie Métailié : “Voilà 45 ans que je publie des menteurs, et j’adore ça”

Elle parle vite, rit souvent, revendique ses choix avec une conviction sans fard. Depuis 1979, Anne-Marie Métailié trace une route singulière dans le monde de l’édition. Loin des modes et des injonctions commerciales, elle s’est fait une spécialité : publier des voix inconnues, venues d’ailleurs. Pour fuir l'ennui.

31/07/2025, 12:32

ActuaLitté

"Les jeunes ne lisent plus" ? Demandons-leur

« Les jeunes ne lisent plus » par-ci, « les jeunes ne lisent plus » par-là... Alors que la lecture est une activité qui semble intéresser de moins en moins les Français, son décrochage chez les jeunes concentre la majorité des inquiétudes. Loin des chiffres et des graphiques, nous nous sommes directement rendus à la rencontre des principaux intéressés au Livrodrome, le parc d'attractions littéraire conçu par l’association Plateforme Culture et soutenu par le CNL.

07/07/2025, 18:26

ActuaLitté

À 10 ans, les livres laissent des traces : Titiou Lecoq ravive les lectures fondatrices

PODCAST – La romancière Titiou Lecoq inaugure chez Livre de Poche Jeunesse une collection, Le Livre de mes 10 ans, sur une idée originale : des autrices et auteurs proposent de découvrir l'ouvrage qui, à leurs 10 ans, les a particulièrement marqués. 

02/07/2025, 09:00

ActuaLitté

Alex Alice : faire rêver les lecteurs par la BD, à l'époque de Transformers 14

Et si la conquête spatiale avait commencé sous le Second Empire ? C’est le pari romantique et graphique d’Alex Alice, auteur du Château des Étoiles, uchronie mêlant science, rêve et esthétique XIXᵉ. Invité pour la première fois aux 29es RDVBD d’Amiens, il revient sur la genèse de son univers, ses influences verniennes et son attachement à une science poétique — où l’émerveillement compte autant que la technologie.

08/06/2025, 19:20

ActuaLitté

Chantal Montellier : fondatrice du prix Artémisia, 50 ans de BD et de féminisme

Dans le tumulte amiennois, Chantal Montellier apparaît comme une silhouette marquée par l’engagement, l’ironie, la mémoire et la révolte. De ses débuts en tant que professeure désabusée à sa place de pionnière dans le dessin de presse politique, son parcours retrace une lutte continue pour la représentation des femmes et l’émancipation par l’image. Podcast et gare aux oreilles, majeur levé !

07/06/2025, 14:44

ActuaLitté

François-Henri Désérable : "J’ai besoin du coup de cravache du réel"

À l’occasion de la parution de Chagrin d’un champ inachevé sur la route de Che Guevara (Gallimard), François-Henri Désérable est l’invité du podcast Écrire, animé par Aurélie Lévy. L’écrivain, récompensé par l’Académie française pour Mon maître et mon vainqueur et auteur de L’usure d’un monde, s’y dévoile avec une rare sincérité.

30/05/2025, 10:55

ActuaLitté

Avec la collection "Fléchette", les éditions sun/sun rayonnent

Céline Pévrier est chez elle ici à Montpellier où se déroule la 40e Comédie du Livre. Sa maison d'édition, sun/sun, y célèbre notamment une décennie d'existence. Depuis 2022, elle accueille en son sein une collection qui fait parler d'elle : « Fléchette », dirigée par Adrien Genoudet. Rencontre avec ce duo, accompagné pour ce podcast d'Hélène Gaudy, une des premières écrivaines à avoir publié dans la collection.

18/05/2025, 21:53

ActuaLitté

Mariage heureux ? Le Grand Prix de l'Imaginaire et Montpellier fêtent leurs noces de coton

On fêtait cette semaine le premier anniversaire de l'union entre la Comédie du Livre, 40 ans, née à Montpellier, et du Grand Prix de l'Imaginaire, 51 ans, originaire de partout et surtout d'ailleurs. Un an de mariage, donc. Ce qui n'est pas encore énorme, il faut le dire, mais c'est un bon début quand même, surtout lorsque c'est un mariage heureux et, d'après nos informations, parti pour durer.

17/05/2025, 20:14

ActuaLitté

Max Rouquette : le poète qui donne à l'occitan ses lettres de noblesse

Chaque année est une année d'anniversaire, bien entendu, mais certaines le sont plus que d'autres. C'est le cas de 2025. La Comédie du Livre de Montpellier, déjà, fête ses 40 ans, l'occasion pour des maisons d'éditions comme le Diable Vauvert, Zoé ou Sun/sun, de célébrer leurs 25, 50 et 10 ans, mais aussi pour les Occitans de commémorer les 20 ans de la disparition de leur poète phare : Max Rouquette. 

16/05/2025, 21:25

ActuaLitté

Templiers, sorcières et drogues hallucinogènes : ce que l’Histoire nous cache encore

Après des années de collaboration et de thrillers ésotériques écrits à quatre mains, Jacques Ravenne et Éric Giacometti ont fait “clavier séparé”. Ils signent chacun un nouvel ouvrage, distinct cette fois, bien que leurs univers respectifs continuent de dialoguer en profondeur. Et sont nos invités, évidemment, pour un podcast d’exception.

09/05/2025, 09:56

ActuaLitté

Dans le silence d’un monde figé : Claire Mathot, un premier roman saisissant

Un village isolé, replié sur lui-même, rythmé par les saisons et cerné par le froid. La saison du silence, premier roman de Claire Mathot paru chez Actes Sud, déploie une fiction au parfum de conte. Au cœur du récit, une communauté autarcique dont les membres vivent sans prénom, définis uniquement par leur fonction : le fossoyeur, l’écrivain, la serveuse, le passeur. Une société suspendue, coupée du monde par un fleuve infranchissable durant l’hiver, que ses habitants appellent « l’isoloir ».

06/04/2025, 11:27

ActuaLitté

“Vie et mort, ces processus naturels, sont confiés à des professionnels”

Une femme apprend la mort accidentelle de son mari, Marc-Aurèle, dans un accident de voiture. Alors qu’elle devient veuve, elle doit aussi affronter une maternité imminente. Son deuil oscille entre douleur et espoir, entre mémoire et oubli, entre l’amour idéalisé et la quête de vérité. Agnès de Clairville était l'invitée de notre podcast, pour nous présenter son dernier roman, La route des crêtes.

20/03/2025, 13:40

ActuaLitté

Agnès Martin-Lugand : “On court tous après l’amour, même ceux qui s’en défendent”

Avec Les Renaissances, Agnès Martin-Lugand offre aux lecteurs une renaissance sentimentale, renaissance artistique. « Aimer est un art. » Réapprendre à aimer aussi. Autant que de redonner un sens aux mots. La romancière est l'invitée de notre nouvelle émission.

18/03/2025, 11:54

ActuaLitté

Librairies Momie : “Chaque client est unique : notre rôle est de lui proposer le bon livre” 

#Momie40ans – Quarante ans d’existence pour un réseau de librairies. Une longévité qui témoigne d’une capacité d’adaptation et d’un lien fort avec son public. Fondée à Grenoble, la première boutique Momie a grandi, évolué, pour devenir un ensemble de dix-neuf établissements répartis dans l’Hexagone. Une success story construite sur la passion de la bande dessinée, la diversité des offres et une proximité revendiquée avec la clientèle.

10/03/2025, 12:28

ActuaLitté

Retour d'Espions - Une histoire vraie sur les ondes de France Inter

Ils ont infiltré des réseaux, trahi leur patrie ou servi des causes secrètes, ont changé le cours de l’Histoire, ou en ont été les jouets. Avec quatre nouveaux épisodes, la série de podcasts Espions, une histoire vraie de Stéphanie Duncan propose une immersion au sein de ce monde si secret. Des récits à retrouver sur France Inter mais également en librairie, aux éditions Tallandier...

05/03/2025, 11:33

ActuaLitté

L’IA au service du livre : atout ou menace pour la diversité ?

#Assises2025 – Les machines sont au cœur de tout, ou presque, et même dans le cadre d'une édition indépendante dont la dimension artisanale prime, l'informatique demeure indispensable. Au point que même l'intelligence artificielle était conviée – certes pas à intervenir – pour une table ronde traitant d'humanité et de robots...

25/02/2025, 11:36

ActuaLitté

Place et importance des aides institutionnelles dans l'économie de l'édition

Assises2025 – Aides, subventions, soutiens... L'économie du livre dispose de quelques leviers pour accompagner la publication d'ouvrages. Dans le cadre des tables rondes proposées lors des Assises de l'édition indépendante, impossible de passer outre ce sujet.

25/02/2025, 11:03

ActuaLitté

Bâtir une diffusion plus transparente, rêve de l'édition

#Assises2025 – Dans un secteur du livre en crise, où les structures indépendantes se trouvent de plus en plus fragilisées, comment repenser la relation entre maisons d’édition et diffuseurs-distributeurs ? Quelles solutions envisager ensemble pour faire face aux mutations en cours et à venir ?

21/02/2025, 19:56

ActuaLitté

“100 % des livres que j'imprime sont vendus : pas de retour ni de pilon”

#Assises2025 – Face à une surproduction éditoriale et à une rentabilité des titres en déclin, aggravée par des crises successives, les éditeurs indépendants doivent sans cesse innover pour atteindre leurs lecteurs. Cette rencontre met en lumière les expériences d’éditeurs ayant exploré de nouvelles voies, que ce soit en repensant les circuits de distribution ou en développant des modes de production durables. Une réflexion collective pour imaginer des solutions viables et bâtir un avenir éditorial plus résilient.

21/02/2025, 19:16

ActuaLitté

“Il n'y a jamais assez de bons livres, seulement trop de mauvais”

#Assises2025 – La précarisation des éditeurs indépendants ne cesse de s’aggraver. Pour envisager des solutions, il est essentiel d’en comprendre les causes. Au-delà des défis structurels propres à la profession, quels sont aujourd’hui les facteurs qui fragilisent à ce point le métier ? Cette dégradation, qui altère le rôle d’acteur culturel, interroge les relations avec les partenaires économiques et institutionnels, dont le soutien influence directement la pérennité de notre activité.

21/02/2025, 14:30

ActuaLitté

Québec, Suisse, Espagne : regard sur un secteur en mutation

#Assises2025 – Alors que la France bénéficie du soutien des pouvoirs publics et de la loi Lang, les éditeurs d’autres pays doivent relever des défis différents pour assurer la pérennité de leurs maisons et la diffusion de leurs ouvrages. Comment adaptent-ils leurs stratégies pour maintenir un secteur dynamique ? Cette table ronde propose d’explorer d’autres modèles et d’ouvrir de nouvelles perspectives afin d’enrichir nos pratiques éditoriales.

21/02/2025, 13:21

ActuaLitté

Librairies, diffusion : le défi des éditeurs indépendants

#Assises2025 – Être éditeur indépendant aujourd’hui relève d’un véritable engagement, d’une démarche militante, d’une mission. Se démarquer, affirmer son originalité, légitimer son existence : autant de défis à relever au quotidien. Être éditeur indépendant, c’est proposer une autre façon d’éditer. C’est aussi une autre manière d’exister...

21/02/2025, 13:17

ActuaLitté

OPlibris, la coopérative qui allège les éditeurs

#Assises2025 – En l’espace de deux ans, OPlibris, projet ambitieux co-initié par la FEDEI, aura évolué d’une simple idée présentée lors des premières Assises à une solution concrète accessible aux maisons d’édition intéressées. Ces deuxièmes Assises marqueront ainsi le lancement de la première série de fonctionnalités mises à disposition, tout en offrant l’opportunité de faire le point sur l’existant et les perspectives à venir. 

21/02/2025, 13:14

ActuaLitté

Michèle Pedinielli : “Seuls l'amour et la création nous sauveront”

#MichelePedinielli - Ce cinquième opus des aventures de Ghjulia Boccanera, publié aux Éditions de l'Aube, explore les méandres d'une ville de Nice défigurée par les chantiers en cours. Au cœur de cette métamorphose, l'univers de Ghjulia "Diou" Boccanera, détective privée au caractère bien trempé, vacille : son ami proche, Dan, est victime d'un accident suspect le laissant dans le coma. La romancière Michèle Pedinielli est notre invitée pour ce podcast pas banal.

31/01/2025, 12:18

ActuaLitté

Maylis de Kerangal sur une voie littéraire plus audacieuse

Maylis de Kerangal est au micro d’Aurélie Levy pour le podcast Écrire, en collaboration avec Sciences Po et sa Maison des Arts et de la Création : un ressac littéraire, entre mémoire et obsolescence

09/01/2025, 10:35

ActuaLitté

De la retraite forcée au baby-boomer entrepreneur : portrait d'une génération

PODCAST – Marc Fiorentino, né à Paris le 8 décembre 1959, est un spécialiste des marchés financiers, banquier d'affaires, et essayiste. Et un romancier, qui s'intéresse à sa génération : celle des baby-boomers, emportés dans un contexte social entre culpabilisation et culpabilité... Entretien.

13/12/2024, 12:47

ActuaLitté

“À partir du moment où il y a de l’amour, la rédemption est possible” (Muriel Barbery)

Installée dans les locaux d’Actes Sud, Muriel Barbery évoque Thomas Helder, son nouveau roman, comme une veillée silencieuse, nourrie de souvenirs, de douleurs enfouies et de murmures du passé. L’intrigue s’ouvre sur les funérailles du personnage éponyme, écrivain discret, dont la mort rassemble famille et proches dans la maison maternelle située à Château Vieux, dans l’Aubrac enneigé. Une atmosphère ouatée, un huis clos propice aux confidences et aux révélations.

29/11/2024, 11:59

ActuaLitté

Kaoutar Harchi et la politisation de la relation homme-animal

Dans son nouvel essai Ainsi l’animal et nous, publié chez Actes Sud, la sociologue et romancière Kaoutar Harchi explore les rapports complexes et souvent invisibilisés entre les humains et les animaux. Loin de se limiter à une réflexion éthique ou sentimentale, son propos s’inscrit dans une démarche politique et historique, interrogeant les racines structurelles de la domination animale à travers les prismes du colonialisme, du patriarcat et du capitalisme.

28/11/2024, 09:59

ActuaLitté

“Les éditeurs indépendants sont les enlumineurs modernes”

#LAUTRELIVRE2024 – Jacques Damade, président de l’association L’Autre livre qui organise chaque année deux événements pour les maisons indépendantes, et lui-même fondateur des éditions de la Bibliothèque, était notre invité. Avec lui, Alain Gorius, des éditions Al Manar, pour présenter cette nouvelle édition du salon L’Autre livre.

09/11/2024, 14:41

ActuaLitté

Festival du livre gourmand de Périgueux : “Manger, en France, reste un plaisir”

#LivreGourmandPerigueux2024 – Périgueux se prépare pour l'édition 2024 du Festival du Livre Gourmand, manifestation gratuite, impliquant les libraires de la ville. Mais l'événement exprime aussi les engagements de la municipalité pour la jeunesse et les seniors. Delphine Labails, maire de Périgueux, nous raconte ce “Bien manger, à tous les âges”, thème de la manifestation et mot d'ordre de l'édile.

08/11/2024, 15:24

ActuaLitté

Jérôme Ferrari : pas question de voyager comme une valise

PODCAST – Dans Nord Sentinelle, Jérôme Ferrari interroge l'impact du tourisme de masse et la façon dont il dénature l’île, thème récurrent également chez Biancarelli, qui critique les bouleversements sociaux causés par la modernité et l'exploitation touristique. Une interview garantie sans crème solaire ni paquebot de croisière...

25/10/2024, 18:25

ActuaLitté

“La Cave Poésie, c'est un lieu de création hors-norme”

#EGSF2024 – Alors que se jouait l’Acte 2 des États généraux des Festivals et Salons du livre à la Maison de la poésie, ActuaLitté a convié différents professionnels à son micro. Yann Valade, directeur de la Cave-Poésie (Toulouse) était notre invité, pour parler d'accessibilité.

25/10/2024, 18:12

